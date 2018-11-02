Vụ túi nâng ngực nổ trên máy bay có hay không?

Có thể nói, phẫu thuật nâng ngực đang phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới. Theo bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ việc túi nâng ngực tự nhiên phát nổ, hay bị vỡ là những chuyện không có.

Bởi vì trước khi cho ra túi nâng ngực thì các nhà nghiên cứu đã thí nghiệm tất cả áp suất trên máy bay hay ở dưới nước. Tất cả đều không ảnh hưởng đến độ bền của túi nâng ngực. Do đó, phụ nữ không nên hoang mang vì những tin đồn như vậy! Còn những túi nâng ngực bị lỗi thì xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân.

Từ năm 2006, trải qua 10 năm thí nghiệm trước đó trên 20.000 người cho thấy độ an toàn tuyệt đối nên Mỹ đã cho sử dụng túi ngực chất liệu gel (phổ biến nhất hiện nay). Chất liệu gel được sử dụng là gel y tế kết dính đều được bảo hành trọn đời.

Túi gel đã trải qua sự kiểm tra kỹ lưỡng về mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các câu hỏi gel này có hại không? Gel này có gây ung thư không?... đều đã được giải đáp triệt để.

Khi thực hiện nâng ngực phái đẹp có thể yên tâm sẽ không xảy ra trường hợp bị vỡ hay phát nổ. Các túi ngực của những hãng uy tính được cấu tạo đến 7 lớp nên không bị chảy, không sợ vỡ. Tỉ lệ rò rỉ gel sau 5 năm là 1/30.000. Nếu người có đủ điều kiện kinh tế thì hơn 10 năm có thể thay những loại túi ngực mới hơn, đẹp hơn. Còn nếu để trọn đời cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Còn trường hợp nữ ca sĩ bị vỡ túi ngực trên máy bay nguyên nhân hoàn toàn không thể có, trường hợp đó có thể là túi đã rò rỉ lâu ngày nhưng không phát hiện nên khi vô tình đi máy bay thấy đau và khi đi khám phát hiện túi vỡ thì suy diễn là do đi máy bay làm nổ túi nâng ngực. Vì nhìn vào chất gel đã chuyển màu vàng khi lấy từ trong cơ thể của ca sĩ đó chứng tỏ là chất gel bị rò rỉ ra khỏi túi ngực đã khá lâu nên bị oxy hóa chuyển vàng.

Để chứng minh với thông tin khi đi máy bay, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng đã chia sẻ: 27 Tết âm lịch sau khi được bác sĩ Thái nâng ngực 3 ngày Hoa hậu Kỳ Duyên đã đi máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội ăn Tết với gia đình và sau đó đúng 7 ngày, Hoa hậu Kỳ Duyên tiếp tục bay qua Hàn Quốc cùng bạn bè đi du lịch dịp Tết.

Ngực sau khi nâng sử dụng được bao lâu?

Hiện nay phổ biến nhất là 3 phương pháp đặt ngực: Đường dưới chân ngực, nâng ngực qua quầng vú và nội soi đường nách.

Theo chia sẻ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, đối với cách nâng ngực qua đường dưới chân ngực nhìn chung đều tốt. Tuy nhiên nhược điểm của cách này là để lại vết sẹo trực tiếp trước ngực và thường vùng này đối với người Châu Á sẽ để lại sẹo xấu. Điều này ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của người phụ nữ, khiến nhiều chị em mất tự tin trước chồng hoặc bạn trai.

Đối với phương pháp qua đường quầng vú, cách này sẽ giúp bạn giấu được phần nào sẹo. Tuy nhiên, nó sẽ khiến người phụ nữ “mất cảm giác”. Đặc biệt, phương pháp này sẽ cắt qua tuyến sữa khiến những người chưa có gia đình sẽ dễ bị tắc tuyến sữa (vài phần trăm có thể gây nhiễm trùng do con staphylococcus có sẵn trong tuyến sữa thường gây áp xe ngực, khi đó phải lấy túi nâng ngực ra).

“Đối với nội soi đường nách, đây là phương pháp tuyệt vời nhất”, bác sĩ Thái khẳng định. Theo ông, bởi nó giải quyết được toàn bộ hạn chế của 2 cách trên. Sẹo đường nách rất đẹp, nếu bị lồi sẽ có thuốc làm thành sẹo lõm và tạo thành đường nách. Có thể nói da sẽ “nguyên vẹn” như chưa làm.

Để có được “đôi gò bồng” ưng ý, ngoài việc chọn cách thức phẫu thuật thì việc lựa chọn túi ngực phù hợp là điều quan trọng. Hiện nay có hai dạng túi ngực đó là dạng tròn và giọt nước. Tùy theo cấu trúc cơ thể và nhu cầu của mỗi người sẽ có túi nâng ngực phù hợp.

Đối với với những người thích ngực kiểu tự nhiên thì sẽ chọn túi dạng giọt nước. Còn với người thích kiểu sexy, căng đầy thì sẽ chọn dạng tròn. Nhìn chung, xu hướng hiện nay phái đẹp thường chọn túi ngực tròn linh hoạt Motiva. Bởi vì với loại này khi bạn đứng thì dáng ngực nhìn sẽ giống giọt nước, khi nằm thì chảy ra nhìn rất tự nhiên.

Có thể nói, việc nâng ngực là vô hại. Tuy nhiên, để có được một cuộc phẫu thuật đặt ngực thành công các bạn cần chuẩn bị những điều sau:

Đầu tiên, phải tìm một địa điểm nâng ngực an toàn. Đó phải là bệnh viện bởi vì việc nâng ngực có quy trình gây mê (sẽ nguy hiểm nếu làm sai phương pháp). Vì vậy việc lựa chọn một bệnh viện uy tín để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình là điều hết sức quan trọng.

Thứ hai, bạn cần tìm hiểu nguồn gốc của các loại túi ngực. Tự giải quyết các câu hỏi: Túi ngực này của hãng nào? Có giấy phép, chứng nhận chính hãng không?... Tiếp theo cần chọn cho mình một bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm và được Sở y tế cấp chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Họ sẽ giải thích, tư vấn cho bạn những quy trình cần thiết trước khi phẫu thuật, dáng ngực phù hợp với cơ thể và nhu cầu.

Và cuối cùng, bạn cần chuẩn bị một tâm lý thoải mái trước khi phẫu thuật. “Cho dù bác sĩ giỏi thế nào thì khi đặt vật lạ vào cơ thể thì có khoảng 2% cơ thể mình không chấp cái đó. 100 người làm thì có 2 người thất bại. Nhưng sự thất bại chỉ dừng lại ở mức không đẹp như mong đợi, hoàn toàn không gây biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ Thái chia sẻ.