Uy tín, chất lượng tạo nên thương hiệu In Kiến An Phát

Phân loại chất liệu in tem nhãn giá rẻ hiện nay

Trên thị trường có rất nhiều mẫu mã tem nhãn. Tùy vào mục đích và yêu cầu của khách hàng để có chất liệu phù hợp. Nhìn chung, các loại tem nhãn được phân loại theo chất liệu sau:

Chất liệu giấy

Giấy là chất liệu được sử dụng nhiều trong in tem nhãn. Với giá thành rẻ nên chất liệu này được ứng dụng khá nhiều. Tuy nhiên, chất liệu này chỉ sử dụng được trong nhà như ở siêu thị, cửa hàng…

Chất liệu PP Polypropylene

PP Polypropylene là chất liệu nhựa có độ dày 3mm màu trắng có khả năng chịu được nhiệt độ và hóa chất. Chất liệu này thường được sử dụng trong các sản phẩm trang sức.

Chất liệu giấy in vỡ Vinyl

Giấy in vỡ Vinyl có độ kết dính khá cao tuy nhiên dễ vỡ. Tem sử dụng chất liệu giấy in vỡ Vinyl thường được ứng dụng để in mã vạch bảo mật và tem bảo hành.

Nhựa Polyester mạ kim loại

Tem nhãn sử dụng chất liệu nhựa Polyester mạ kim loại có khả năng chịu được hóa chất và nhiệt độ cao. Ngoài ra, chúng còn được ưa chuộng bởi có tính thẩm mỹ cao cũng như độ bền được lâu.

Thế mạnh của In Kiến An Phát khi in tem nhãn

Hiện trên thị trường có nhiều cơ sở in tem nhãn giá rẻ với chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Trong đó, In Kiến An Phát là địa chỉ uy tín nhận được nhiều sự ủng hộ và đánh giá cao của khách hàng.

Là xưởng in theo công nghệ mới, nhập khẩu toàn bộ dây chuyền tiên tiến nhất với các kỹ thuật in hiện đại như: in offset, in kỹ thuật số, in flexo…đáp ứng các mẫu mã đẹp, sang trọng, tinh tế nhất.

Thế mạnh của In Kiến An Phát đó là:

Miễn phí thiết kế mẫu in nhãn hiệu theo yêu cầu

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, thợ in lành nghề sẵn sàng hỗ trợ mọi yêu cầu khách hàng

Máy móc hiện đại, công suất lớn giúp hoàn thành nhanh chóng

Công nghệ in ấn hiện đại đảm bảo bản in nhãn hiệu luôn sắc nét, bền màu

Quy trình sản xuất trực tiếp, khép kín từ khâu thiết kế, in ấn, gia công, giao hàng

Giao hàng tận nơi, có chính sách ưu đãi đối với đơn hàng số lượng lớn

Với quy cách làm việc chuyên nghiệp, uy tín công ty luôn đi đầu trong việc in tem nhãn giá rẻ chất lượng tại Hồ Chí Minh. In Kiến An Phát trực tiếp giá công sản xuất do đó chi phí luôn rẻ hơn so với thị trường.

Với đa dạng các mẫu tem và đội ngũ thiết kế sáng tạo, chỉ cần khách hàng nói lên mong muốn cũng như ý tưởng công ty sẽ biến nó thành sự thật. Còn chần chờ gì nữa hãy liên hệ với In Kiến An Phát để sở hữu được dịch vụ in tem nhãn chất lượng hàng đầu cho sản phẩm công ty bạn được nâng lên tầm mới.

Thông tin liên hệ

Công ty in ấn Kiến An Phát

Website: https://kienanphat.net/