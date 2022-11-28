Sử Dụng Tô Giấy- Lợi Ích Đáng Kinh Ngạc Dành Cho Môi Trường Xanh

Trong đó, tô giấy Kraft và tô Fest Bio được cho là khá thân thiện với môi trường. Đặc biệt, sản phẩm tô Fest Bio hiện nay được làm từ 100% bột giấy, không tráng nhựa, vì không tráng nhựa nên tô giấy Fest Bio chịu nhiệt rất tốt, có thể dùng được trong lò vi sóng, lò nướng, đựng nước, đựng dầu tốt, thời gian phân hủy ngoài tự nhiên từ 90-120 ngày, nên chúng được đánh giá rất cao trong việc thân thiện và bảo vệ môi trường.

Việc sử dụng bao bì giấy thay vì ni lông có thể mang đến những ảnh hưởng thực sự tốt đối với môi trường của chúng ta. Bởi trong quá trình sản xuất, sẽ có hạn chế được việc sử dụng các hạt vi nhựa, những thứ mà đến cả trăm triệu năm sau cũng không thể nào biến mất khỏi trái đất. Nhờ đó, mức độ ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước sẽ giảm đi đáng kể. Hơn nữa, các doanh nghiệp sử dụng tô giấy trong việc kinh doanh thực phẩm cũng sẽ truyền cảm hứng rất nhiều tới người tiêu dùng trong vấn đề bảo vệ môi trường, tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng túi giấy thường xuyên hơn.

Mỗi người là một tác nhân nhỏ ảnh hưởng tới môi trường, mỗi người dùng một tô nhựa mỗi ngày thì con số nhân lên cho 8 tỷ người sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Mỗi cá nhân chỉ cần góp phần hạn chế một chút thì môi trường xanh hơn rất nhiều. Môi trường rất quan trọng nên hãy ưu tiên sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sử dụng sản phẩm xanh, bao bì xanh là bạn đã và đang tham gia vào công cuộc bảo vệ môi trường và làm được điều có ích cho xã hội. Rác thải sinh hoạt mỗi ngày trong đó tô giấy Ecoeshop dùng một lần sẽ giảm thiểu nếu chúng ta cùng xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và nên hành động ngay lúc này.

Hầu hết người dùng ít quan tâm đến chất lượng sản phẩm dùng một lần, với ý nghĩ những vật dụng chỉ dùng một lần rồi bỏ không đủ tác động tới sức khỏe cũng không dùng thường xuyên. Việc sử dụng các dụng cụ, bao bì thực phẩm từ nhựa và nilon đã quá quen thuộc trong tiêu dùng hàng ngày, những sản phẩm này không những tác động trực tiếp đến sức khỏe mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến môi trường. Với tác động nhiệt từ thực phẩm sẽ làm các độc tố sản sinh đi vào cơ thể người qua đồ ăn, lâu dần tích tụ và gây nên nhiều căn bệnh nguy hiểm, dụng cụ ăn uống như tô giấy dùng một lần là các sản phẩm tác động trực tiếp tới sức khỏe nếu không đảm bảo chất lượng.

Tô giấy Kraft dùng một lần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường

Tô giấy có thể in để quảng bá thương hiệu

Việc in tô giấy chính là một trong những lựa chọn tốt nhất cho khía cạnh quảng bá sản phẩm. Các nhãn hàng, chủ cửa hàng có thể in thông tin, hình ảnh, thông điệp,… lên tô giấy. Việc in tô giấy cao cấp giúp truyền tải thông điệp, tăng khả năng nhận diện, quảng bá hình ảnh một cách tích cực và nhanh chóng.

Thông qua việc tận dụng tối đa hình ảnh, thương hiệu trên những sản phẩm, vật dụng được sử dụng phổ biến. Tô giấy cũng là một trong những sản phẩm được sử dụng thường xuyên mọi lúc và dễ dàng mang theo mọi nơi, vì thế in ấn logo, slogan, thương hiệu, hình ảnh, thông điệp lên hộp khăn giấy được các doanh nghiệp, thương hiệu sử dụng rất nhiều.

Ecoeshop – Đơn vị sản xuất tô giấy, tô giấy kraft uy tín, chất lượng

Ecoeshop là nhà cung cấp tô giấy, tô giấy kraft nói riêng và các bao bì giấy đựng thực phẩm nói chung thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng. Đã có rất nhiều khách hàng, thương hiệu lớn đã và đang sử dụng sản phẩm của Ecoeshop cho chính đồ ăn, thức uống của mình để giữ được đúng mùi vị cũng như giúp sản phẩm của bạn đẹp, sang trọng hơn. Dưới đây là những lý do để bạn có thể chọn Ecoeshop làm nhà cung cấp các sản phẩm tô giấy cho dịch vụ của bạn:

Ecoeshop cung cấp dịch vụ trọn gói

Ecoeshop cung cấp dịch vụ trọn gói thiết kế , in ấn và sản xuất tô giấy

Việc lựa chọn hợp tác với Ecoeshop chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói, từ thiết kế, sản xuất cho tới in ấn sản phẩm tô giấy. Chúng tôi sẽ tiến hành lên ý tưởng thiết kế, sản xuất tô giấy, tin ấn và giao sản phẩm tới tận nơi cho khách hàng. Khi đó sẽ giúp bạn có thể cắt giảm được chi phí cũng nwh thời gian thực hiện nhiều công đoạn cho việc thiết kế, sản xuất và in tô giấy.

Giá cả cạnh tranh

Đối với hầu hết các khách hàng khi lựa chọn công ty Ecoeshop thì một trong những yếu tố quan tâm đầu tiên đó chính là giá cả. Chúng tôi đưa ra giá tốt, cạnh tranh với nhiều chương trình ưu đãi, chính sách chiết khấu cho khách hàng thân thiết, lấy số lượng lớn. Ecoeshop chủ động về nguyên liệu, nhân công, không qua trung gian nên sẽ đảm bảo được giá tốt hơn so với những đơn vị khác.

Kích thước đa dạng

Tại Ecoeshop.vn có rất nhiều kích thước tô giấy để khách hàng có tiện tham khảo và lựa chọn, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của quý khách hàng sẽ có một kích thước phù hợp. Kích thước tô giấy hiện đang được sử dụng phổ biến gồm: 250ml, 350ml, 370ml, 500ml, 750ml, 875ml,1000ml... Với ưu thế này, chúng tôi chắc chắn sẽ mang lại những sản phẩm tốt mà khách hàng mong muốn.

Tô giấy trắng có nhiều kích thước 250ml, 370ml, 500ml, 1000ml,...cho khách hàng lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu

Có năng lực sản xuất số lượng lớn

Với việc đầu tư máy móc, dây chuyền hiện đại để sản xuất bao bì Ecoeshop tự tin cam kết về số lượng và tiến độ giao hàng đúng chất lượng và đủ số lượng. Ecoeshop có thể cung cấp đủ số lượng mà khách hàng yêu cầu, ngay cả những đơn hàng có số lượng lớn.

Công ty sản xuất tô giấy Ecoeshop với nhiều năm hoạt động cùng bề dày kinh nghiệm, công ty tự tin đáp ứng mọi yêu cầu về của khách hàng. Với nhà xưởng quy mô lớn, áp dụng công nghệ máy móc hiện đại, nhân lực dồi dào nhằm phục vụ tối đa vào việc đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng khi hợp tác với Ecoeshop.

Nếu có nhu cầu về tô giấy, tô giấy Kraft hãy liên hệ ngay với Ecoeshop để được tư vấn và báo giá nhanh nhất.