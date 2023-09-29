Bảo hiểm sức khỏe là một trong những cách giúp tiết kiệm chi phí y tế khi khám, chữa bệnh cho bản thân, gia đình hay tất cả nhân viên trong công ty. Các chương trình bảo hiểm sức khỏe sẽ hỗ trợ bạn một phần chi phí trong trường hợp tai nạn hoặc bệnh tật.

Bảo hiểm sức khỏe là gì? Bảo hiểm sức khỏe là một dịch vụ hỗ trợ cho các chi phí y tế tại bệnh viện và phòng khám (theo quy định) khi bạn chẳng may bị ốm đau, bệnh tật hay thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm. Bảo hiểm sức khỏe có thể bồi hoàn lại cho bạn các chi phí phát sinh do thương tích, bệnh tật hoặc thanh toán trực tiếp cho bệnh viện, cơ sở y tế.

Một số doanh nghiệp đăng ký bảo hiểm sức khỏe cho toàn bộ công ty như là một phúc lợi để thu hút nhân viên tiềm năng. Chi phí cho bảo hiểm sức khỏe được khấu trừ cho người mua và không bị tính thuế. Tương tự như các loại bảo hiểm khác, bảo hiểm sức khỏe cũng có rất nhiều gói chương trình cho bạn lựa chọn.

Bên cạnh Quyền lợi tai nạn cá nhân và Quyền lợi y tế dự phòng, các chương trình bảo hiểm sức khỏe còn đem lại những quyền lợi khác như: Tự do lựa chọn bác sĩ và bệnh viện

Đảm bảo tái tục bảo hiểm, không phân biệt tuổi tác, điều kiện sức khỏe hay địa điểm

Bảo hiểm toàn cầu

Dịch vụ trợ giúp y tế khẩn cấp 24/7

Bảo hiểm cho các hoạt động thể thao giải trí

Y học thay thế

Hệ thống bệnh viện/phòng khám thanh toán trực tiếp ở khắp cả nước Ưu điểm khi mua bảo hiểm sức khỏe? Bảo hiểm sức khỏe rất cần thiết cho mỗi người, mang lại nhiều lợi ích lâu dài: Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo : Các chương trình bảo hiểm ngày nay cung cấp quyền lợi đặc biệt dành cho các loại bệnh hiểm nghèo. Chính sách bảo hiểm dành cho các bệnh đe dọa đến tính mạng như suy thận, cấy ghép tủy xương, đột quỵ và mất chi,…

: Các chương trình bảo hiểm ngày nay cung cấp quyền lợi đặc biệt dành cho các loại bệnh hiểm nghèo. Chính sách bảo hiểm dành cho các bệnh đe dọa đến tính mạng như suy thận, cấy ghép tủy xương, đột quỵ và mất chi,… Lợi ích tài chính : Một trong những chức năng chính của bảo hiểm sức khỏe là làm cho dịch vụ chăm sóc y tế trở nên hợp túi tiền hơn đồng thời bảo vệ chúng ta khỏi những rủi ro tài chính do tai nạn và bệnh tật bất ngờ. Chi phí thông thường cho một ca gặp tai nạn có thể từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

: Một trong những chức năng chính của bảo hiểm sức khỏe là làm cho dịch vụ chăm sóc y tế trở nên hợp túi tiền hơn đồng thời bảo vệ chúng ta khỏi những rủi ro tài chính do tai nạn và bệnh tật bất ngờ. Chi phí thông thường cho một ca gặp tai nạn có thể từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Lợi ích sức khỏe : Giúp bạn sống khỏe mạnh hơn. Nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe hỗ trợ chi phí cho những dịch vụ thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh tật. Cuối cùng, mọi người có thể sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn nhờ được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc liên tục. Hầu hết các chương trình chăm sóc sức khỏe đều cung cấp các dịch vụ phòng ngừa, cung cấp nhiều loại vắc-xin và sàng lọc miễn phí, do đó ngăn ngừa bệnh tật và các biến chứng tiếp theo.

: Giúp bạn sống khỏe mạnh hơn. Nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe hỗ trợ chi phí cho những dịch vụ thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh tật. Cuối cùng, mọi người có thể sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn nhờ được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc liên tục. Hầu hết các chương trình chăm sóc sức khỏe đều cung cấp các dịch vụ phòng ngừa, cung cấp nhiều loại vắc-xin và sàng lọc miễn phí, do đó ngăn ngừa bệnh tật và các biến chứng tiếp theo. Mang lại sự an tâm: Có bảo hiểm sức khỏe cũng có thể làm giảm căng thẳng của bạn. Nó tạo ra hiệu ứng yên tâm, giúp giảm bớt nỗi sợ hãi về việc tích lũy các khoản nợ y tế lớn. Đồng thời, bảo hiểm sức khỏe đảm bảo rằng bạn sẽ sẵn sàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc toàn diện, loại bỏ nỗi lo bị loại khỏi hệ thống chăm sóc sức khỏe. Bảo hiểm sức khỏe cũng cho chúng ta cảm giác rằng chúng ta là một phần của hệ thống chăm sóc sức khỏe và trên thực tế, chúng ta đang tự chăm sóc bản thân bằng cách có một nguồn chăm sóc sức khỏe thường xuyên mà chúng ta có thể tìm đến. Bảo hiểm sức khỏe hoạt động như thế nào? Khi bạn tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe, công ty bảo hiểm sẽ chi trả một phần cho chi phí y tế của bạn. Mức tiền mà bạn được hưởng, các dịch vụ được bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào gói chương trình bảo hiểm mà bạn đăng ký. Chẳng hạn như bạn phải đồng thanh toán 20% cho các dịch vụ nha khoa (công ty bảo hiểm chi trả 80% chi phí hợp lý). Bạn có thể tham khảo gói bảo hiểm sức khoẻ của Pacific Cross Việt Nam tại đây

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