Tuyến giáp hoạt động kém: Dấu hiệu cảnh báo sớm bạn cần đặc biệt chú ý, nhất là vào buổi sáng

Sức khỏe 22/09/2022 14:15

Một tuyến giáp kém hoạt động thường không biểu hiện bằng các dấu hiệu thị giác, đó là lý do tại sao nó thường được mô tả là một "căn bệnh vô hình". Tuy nhiên, có một số dấu hiệu không nên bỏ qua vì bệnh có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe.

Một cách để xác định tuyến giáp hoạt động kém là thông qua dấu hiệu thường xuất hiện vào buổi sáng. Đó là cảm giác vô cùng mệt mỏi. Nhận biết kịp thời các dấu hiệu cảnh báo và tìm cách điều trị có thể giúp cải thiện sức khỏe của bạn và ngăn ngừa bất kỳ hậu quả lâu dài nào.

Tuyến giáp kém hoạt động là gì?

Tuyến giáp hoạt động kém: Dấu hiệu cảnh báo sớm bạn cần đặc biệt chú ý, nhất là vào buổi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuyến giáp là một tuyến nhỏ ở cổ nằm trước khí quản. Nó giải phóng các hormone điều chỉnh một số chức năng chính của cơ thể, chẳng hạn như sự trao đổi chất. Bây giờ trong trường hợp tuyến giáp hoạt động kém, còn được gọi là suy giáp sẽ có sự thiếu hụt hormone tuyến giáp.

Điều này thường là do viêm tuyến giáp Hashimoto tự miễn, một căn bệnh mà hệ thống miễn dịch tự tấn công tuyến giáp. Nếu không được điều trị, suy giáp có thể làm rối loạn cách các dây thần kinh mang thông tin đến và đi từ não, tủy sống và cơ thể.

Mệt mỏi là dấu hiệu của cường giáp

Mệt mỏi là một trong những triệu chứng chính của suy giáp. Nó thường được mô tả là mệt mỏi tê cóng, gây ra do sự điều tiết không đúng mức của tuyến giáp. Vì mệt mỏi cũng là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tạm thời hoặc nghiêm trọng khác, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ và xét nghiệm, nếu không, bạn có thể lơ là và không nhận biết được mình bị suy giáp.

Tuyến giáp hoạt động kém: Dấu hiệu cảnh báo sớm bạn cần đặc biệt chú ý, nhất là vào buổi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng mệt mỏi này có thể phát triển từ từ hoặc đột ngột. Theo các chuyên gia sức khỏe, bệnh này thường xảy ra vào buổi sáng và người gặp phải chứng bệnh này khó có thể nhấc đầu khỏi gối vào buổi sáng. Đây rõ ràng là một dấu hiệu có vấn đề, vì nếu bạn khỏe mạnh và được nghỉ ngơi đầy đủ, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái vào buổi sáng.

Các triệu chứng khác của suy giáp

Cùng với mệt mỏi và uể oải, các triệu chứng phổ biến khác của suy giáp bao gồm:

- Táo bón

- Chuyển động chậm và suy nghĩ chậm

- Nhức đầu

- Tăng trọng lượng

- Trầm cảm

Hậu quả lâu dài của suy giáp

Tuyến giáp hoạt động kém: Dấu hiệu cảnh báo sớm bạn cần đặc biệt chú ý, nhất là vào buổi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Suy giáp cũng có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng khác đến sức khỏe như nhịp tim chậm, giọng nói khàn, giảm thính lực, lông mày thưa hoặc mất một phần và khuôn mặt sưng húp. Suy giáp nếu không được điều trị theo thời gian có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tăng cholesterol máu, đồng nghĩa với mức cholesterol trong máu cao.

Có thể làm gì để ngăn ngừa suy giáp?

Cách tốt nhất để ngăn chặn điều này là đi kiểm tra thường xuyên, đặc biệt nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào nêu trên. Xét nghiệm máu và nước tiểu thường xuyên, hoặc đối với vấn đề đó, xét nghiệm toàn thân, cho phép bạn và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết chính xác về sức khỏe của bạn và xác định bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra.

Xét nghiệm chức năng tuyến giáp xem xét mức độ hormone kích thích tuyến giáp (TSH) và thyroxine (T4) trong máu. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để điều trị trong trường hợp kết quả quá thấp hoặc quá cao so với mức bình thường.

Theo Times of Inida

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