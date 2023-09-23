Từ vụ hai bệnh nhi tử vong do bệnh dại: Bác sĩ đưa ra cảnh báo

Sức khỏe 23/09/2023 10:55

Trước thềm Ngày thế giới phòng chống bệnh dại (28/9), bác sĩ Việt lưu ý phụ huynh dù bệnh dại vô cùng nguy hiểm nhưng có thể chủ động phòng tránh cho con trẻ.

Theo thông tin từ báo Đắk Nông, trong 2 tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, điều trị cho 2 trường hợp bệnh nhi bị chó dại cắn, trong đó có 1 bệnh nhân của Đắk Nông.

Ngày 23/9, BS Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Nhiễm và Covid-19 cho biết, trong số 2 bệnh nhi thuộc khu vực Tây Nguyên nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM vì bệnh dại, có một bệnh nhi 13 tuổi tại Đắk Nông, vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Ghi nhận tình trạng lúc nhập viện các bệnh nhân đều vào giai đoạn viêm não, tổn thương não nặng, tính mạng nguy kịch. Người nhà cho biết, trước đó các bé không kể cho gia đình biết có bị chó, mèo dại tấn công hay không, nhưng tại khu vực quanh nhà đã phát hiện chó chết bất thường.

Từ vụ hai bệnh nhi tử vong do bệnh dại: Bác sĩ đưa ra cảnh báo - Ảnh 1
Chính quyền xã Đắk Ngo (Tuy Đức) động viên gia đình nạn nhân tử vong do bệnh dại - Ảnh: Báo Đắk Nông

Trước tình trạng liên tục ghi nhận các trường hợp đáng tiếc vì cho dại tấn công, bác sĩ Đỗ Châu Việt khuyến cáo phụ huynh không được chủ quan, đặc biệt là khi con, cháu bị chó, mèo cắn, cào xước da…

Theo vị chuyên gia này, bệnh dại do vi rút dại (Rhabdovirus) gây nên. Vi rút này lây từ động vật sang người qua chất tiết, thường là nước bọt. Thời gian ủ bệnh từ 2-8 tuần, ngắn là khoảng 10 ngày và dài có khi lên đến 1-2 năm, tùy lượng vi rút và độ nặng vết thương.

Khi bị chó, mèo dại tấn công, người bệnh sẽ nhiễm vi rút cấp tính tại hệ thần kinh trung ương. Triệu chứng khởi đầu của bệnh này gồm mệt mỏi, nhức đầu, sốt, cảm giác sợ hãi,….

Bước vào giai đoạn viêm não thường có biểu hiện như mất ngủ, tăng cảm giác kích thích (sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ gió). Mức độ nguy hiểm nhất là rối loạn thần kinh thực vật với đồng tử giãn, vã mồ hôi, tăng tiết nước bọt, rối loạn huyết động,….

Trong thực tế, nguồn lây bệnh dại có thể là động vật hoang dã và cả thú nuôi xung quanh người do chưa được tiêm phòng dại đầy đủ. Bằng mắt thường, có thể nhận thấy một số biểu hiện của động vật khi bị dại (chạy lung tung, cắn người, chảy nước dãi…). Tuy nhiên, để xác định bệnh dại thì cần xét nghiệm PCR vi rút dại trong nước bọt.

Qua nghiên cứu, vi rút gây bệnh có sức đề kháng yếu và bất hoạt trong khoảng 2 phút ở 70 độ C. Dưới ánh sáng và các chất sát khuẩn thông thông thường có thể làm mất độc lực.

Từ vụ hai bệnh nhi tử vong do bệnh dại: Bác sĩ đưa ra cảnh báo - Ảnh 2
Bệnh nhi mắc bệnh dại điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trước thềm Ngày thế giới phòng chống bệnh dại (28/9), bác sĩ Việt lưu ý phụ huynh dù bệnh dại vô cùng nguy hiểm nhưng có thể chủ động phòng tránh cho con trẻ.

Theo đó, người nhà nên giúp trẻ hiểu và khai báo sớm nếu có động vật làm bị thương. Cần rửa sạch và sát trùng vết thương, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để chích vaccine, huyết thanh kháng dại, chích ngừa uốn ván theo chỉ định của nhân viên y tế nếu có. Cần chích ngừa dại cho vật nuôi và diệt ổ bệnh khi phát hiện, theo dõi sát những vật nuôi chưa phát bệnh trong ổ. Với những người tiếp xúc thường xuyên với động vật như nhân viên thú y, kiểm lâm,… cũng cần chích ngừa định kỳ.

Trước đó, như báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, nhiều người ở Gia Lai, sau khi bị chó cắn, chủ quan không đi tiêm phòng nên đã tử vong thương tâm vì bệnh dại.

Cụ thể, tháng 4/2023, cháu Kpuih Sang (7 tuổi, trú xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai) bị chó cắn, sau đó con chó này chết nhưng gia đình vẫn chủ quan không đưa Sang đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Cho đến ngày 21/6, Sang lên cơn sốt, mệt mỏi, sợ nước Sang được đưa đến Bệnh viện Nhi Gia Lai, bệnh viện chẩn đoán Sang mắc bệnh dại lên cơn, đã chuyển biến nặng và tử vong sau đó vài ngày.

Cũng tương tự như Sang, giữa tháng 6, bệnh nhân Nhoam (5 tuổi, trú thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa) cũng tử vong vì bệnh dại.

Đắk Nông ghi nhận thêm một ca tử vong vì bệnh dại

Đắk Nông ghi nhận thêm một ca tử vong vì bệnh dại

Trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh dại tiêm phòng bệnh dại Vắc-xin bệnh dại

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 27 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 57 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 27 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm