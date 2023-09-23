Ngày 23/9, BS Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Nhiễm và Covid-19 cho biết, trong số 2 bệnh nhi thuộc khu vực Tây Nguyên nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM vì bệnh dại , có một bệnh nhi 13 tuổi tại Đắk Nông, vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Đắk Nông, trong 2 tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, điều trị cho 2 trường hợp bệnh nhi bị chó dại cắn, trong đó có 1 bệnh nhân của Đắk Nông.

Trước tình trạng liên tục ghi nhận các trường hợp đáng tiếc vì cho dại tấn công, bác sĩ Đỗ Châu Việt khuyến cáo phụ huynh không được chủ quan, đặc biệt là khi con, cháu bị chó, mèo cắn, cào xước da…

Ghi nhận tình trạng lúc nhập viện các bệnh nhân đều vào giai đoạn viêm não, tổn thương não nặng, tính mạng nguy kịch. Người nhà cho biết, trước đó các bé không kể cho gia đình biết có bị chó, mèo dại tấn công hay không, nhưng tại khu vực quanh nhà đã phát hiện chó chết bất thường.

Theo vị chuyên gia này, bệnh dại do vi rút dại (Rhabdovirus) gây nên. Vi rút này lây từ động vật sang người qua chất tiết, thường là nước bọt. Thời gian ủ bệnh từ 2-8 tuần, ngắn là khoảng 10 ngày và dài có khi lên đến 1-2 năm, tùy lượng vi rút và độ nặng vết thương.

Khi bị chó, mèo dại tấn công, người bệnh sẽ nhiễm vi rút cấp tính tại hệ thần kinh trung ương. Triệu chứng khởi đầu của bệnh này gồm mệt mỏi, nhức đầu, sốt, cảm giác sợ hãi,….

Bước vào giai đoạn viêm não thường có biểu hiện như mất ngủ, tăng cảm giác kích thích (sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ gió). Mức độ nguy hiểm nhất là rối loạn thần kinh thực vật với đồng tử giãn, vã mồ hôi, tăng tiết nước bọt, rối loạn huyết động,….

Trong thực tế, nguồn lây bệnh dại có thể là động vật hoang dã và cả thú nuôi xung quanh người do chưa được tiêm phòng dại đầy đủ. Bằng mắt thường, có thể nhận thấy một số biểu hiện của động vật khi bị dại (chạy lung tung, cắn người, chảy nước dãi…). Tuy nhiên, để xác định bệnh dại thì cần xét nghiệm PCR vi rút dại trong nước bọt.

Qua nghiên cứu, vi rút gây bệnh có sức đề kháng yếu và bất hoạt trong khoảng 2 phút ở 70 độ C. Dưới ánh sáng và các chất sát khuẩn thông thông thường có thể làm mất độc lực.

Bệnh nhi mắc bệnh dại điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trước thềm Ngày thế giới phòng chống bệnh dại (28/9), bác sĩ Việt lưu ý phụ huynh dù bệnh dại vô cùng nguy hiểm nhưng có thể chủ động phòng tránh cho con trẻ.

Theo đó, người nhà nên giúp trẻ hiểu và khai báo sớm nếu có động vật làm bị thương. Cần rửa sạch và sát trùng vết thương, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để chích vaccine, huyết thanh kháng dại, chích ngừa uốn ván theo chỉ định của nhân viên y tế nếu có. Cần chích ngừa dại cho vật nuôi và diệt ổ bệnh khi phát hiện, theo dõi sát những vật nuôi chưa phát bệnh trong ổ. Với những người tiếp xúc thường xuyên với động vật như nhân viên thú y, kiểm lâm,… cũng cần chích ngừa định kỳ.

Trước đó, như báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, nhiều người ở Gia Lai, sau khi bị chó cắn, chủ quan không đi tiêm phòng nên đã tử vong thương tâm vì bệnh dại.

Cụ thể, tháng 4/2023, cháu Kpuih Sang (7 tuổi, trú xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai) bị chó cắn, sau đó con chó này chết nhưng gia đình vẫn chủ quan không đưa Sang đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Cho đến ngày 21/6, Sang lên cơn sốt, mệt mỏi, sợ nước Sang được đưa đến Bệnh viện Nhi Gia Lai, bệnh viện chẩn đoán Sang mắc bệnh dại lên cơn, đã chuyển biến nặng và tử vong sau đó vài ngày.

Cũng tương tự như Sang, giữa tháng 6, bệnh nhân Nhoam (5 tuổi, trú thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa) cũng tử vong vì bệnh dại.