Đắk Nông ghi nhận thêm một ca tử vong vì bệnh dại

Tin y tế 20/09/2023 19:20

Trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Dẫn theo thông tin từ Báo Đắk Nông, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông tin, trên địa bàn huyện Tuy Đức vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Bệnh nhân là em V.T.H (SN 2010), ở bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 5-6/9, em V.T.H bị đau, ngứa, bứt rứt ở 2 chân và đùi nên tự điều trị tại nhà.

Đến ngày 7/9, bệnh nhân chuyển biến nặng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp điều trị. Ngày 9/9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị.

Đắk Nông ghi nhận thêm một ca tử vong vì bệnh dại - Ảnh 1
Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân - Ảnh: Báo Đắk Nông

Tình trạng bệnh nhân không cải thiện nên được chuyển đến bệnh Bệnh viện Nhi Đồng II và Bệnh viện Nhiệt Đới, TP. Hồ Chí Minh điều trị. Tại đây, bệnh nhân có kết quả dương tính virus dại. Đến ngày 16/9, bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin từ Soha, trước đó trên địa bàn huyện Tuy Đức cũng có 1 ca tử vong do bệnh dại. Bệnh nhi mắc bệnh dại là T.H., sinh năm 2018, trú tại bon Jâng Kriêng, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức. Bệnh nhi bị sốt nhẹ và tự điều trị bệnh tại nhà khi bị 1 con chó của hàng xóm cắn 1 vết thương ở gót chân trái, có xây xước nhẹ và chảy máu. Sáng ngày 1/8 bệnh nhi có biểu hiện sợ gió, sợ nước và sợ người lạ, người nhà đã đưa đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk R’Lấp.

Sau khi nhập viện, bệnh nhi có triệu chứng tăng tiết nước bọt, hốt hoảng và được các bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại, tiên lượng nặng và được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông để theo dõi và điều trị tiếp.

Đến 8h42 cùng ngày, bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, được các bác sĩ theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ tiên lượng không qua khỏi nên đã cho xuất viện và bệnh nhi đã tử vong vào chiều cùng ngày trên đường về nhà.

TP.HCM: Phẫu thuật nối ghép thành công 2 ngón tay đứt lìa cho nam thanh niên 33 tuổi

TP.HCM: Phẫu thuật nối ghép thành công 2 ngón tay đứt lìa cho nam thanh niên 33 tuổi

Bệnh viện Quân y 175 đã nối thành công 2 ngón tay đứt lìa cho một nam thanh niên. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đứt lìa hoàn toàn ngón tay 4 và 5.

Xem thêm
Từ khóa:   tin y tế tin đời sống tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn