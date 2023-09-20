Trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Dẫn theo thông tin từ Báo Đắk Nông, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông tin, trên địa bàn huyện Tuy Đức vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Bệnh nhân là em V.T.H (SN 2010), ở bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 5-6/9, em V.T.H bị đau, ngứa, bứt rứt ở 2 chân và đùi nên tự điều trị tại nhà.

Đến ngày 7/9, bệnh nhân chuyển biến nặng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp điều trị. Ngày 9/9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân - Ảnh: Báo Đắk Nông

Tình trạng bệnh nhân không cải thiện nên được chuyển đến bệnh Bệnh viện Nhi Đồng II và Bệnh viện Nhiệt Đới, TP. Hồ Chí Minh điều trị. Tại đây, bệnh nhân có kết quả dương tính virus dại. Đến ngày 16/9, bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin từ Soha, trước đó trên địa bàn huyện Tuy Đức cũng có 1 ca tử vong do bệnh dại. Bệnh nhi mắc bệnh dại là T.H., sinh năm 2018, trú tại bon Jâng Kriêng, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức. Bệnh nhi bị sốt nhẹ và tự điều trị bệnh tại nhà khi bị 1 con chó của hàng xóm cắn 1 vết thương ở gót chân trái, có xây xước nhẹ và chảy máu. Sáng ngày 1/8 bệnh nhi có biểu hiện sợ gió, sợ nước và sợ người lạ, người nhà đã đưa đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk R’Lấp.

Sau khi nhập viện, bệnh nhi có triệu chứng tăng tiết nước bọt, hốt hoảng và được các bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại, tiên lượng nặng và được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông để theo dõi và điều trị tiếp.

Đến 8h42 cùng ngày, bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, được các bác sĩ theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ tiên lượng không qua khỏi nên đã cho xuất viện và bệnh nhi đã tử vong vào chiều cùng ngày trên đường về nhà.

TP.HCM: Phẫu thuật nối ghép thành công 2 ngón tay đứt lìa cho nam thanh niên 33 tuổi Bệnh viện Quân y 175 đã nối thành công 2 ngón tay đứt lìa cho một nam thanh niên. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đứt lìa hoàn toàn ngón tay 4 và 5.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ak-nong-ghi-nhan-them-mot-ca-tu-vong-vi-benh-dai-618303.html