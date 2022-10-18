Trị mụn cóc bằng tỏi tưởng không nhanh mà nhanh không tưởng!

Mụn cóc là bệnh da liễu thường gặp do virus HPV (Human Papilloma Virus) gây ra. Virus HPV này xâm nhập vào da qua những vết trầy xước bên ngoài, tạo thành những u nhỏ lành tính, bề mặt sần sùi, gọi là mụn cóc.

Mụn cóc tuy chỉ là một vấn đề da liễu bình thường và không đáng lo ngại, nhưng lại gây mất thẩm mĩ. Không chỉ vậy, hiện tượng này còn khá phổ biến và rất hay bị trở lại. Với mụn cóc bình thường, có khá nhiều cách trị liệu, và có một số phương pháp nguồn gốc tự nhiên như trị mụn cóc bằng tỏi nổi lên là một trong những phương pháp khá hiệu quả. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các bước để trị mụn cóc bằng tỏi này nhé!

Mụn cóc có rất nhiều loại khác nhau, trong đó, mụn cóc thông thường mọc ở bàn tay, cánh tay và cẳng chân. Tuy không phải bệnh lý đặc biệt nghiêm trọng nhưng mụn cóc xuất hiện gây mất thẩm mỹ, làm người bệnh khó chịu do mất nhiều thời gian điều trị và nguy cơ lây nhiễm rất cao. Đây là bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi, cả nam và nữ. Tuy nhiên tỷ lệ trẻ em bị mụn cóc thường cao hơn do hay tiếp xúc với môi trường chứa nhiều virus HPV (nghịch đất, cát, cắn móng tay, không đi giày dép,…).

Cách trị mụn cóc hiệu quả bằng tỏi

1. Vì sao trị mụn cóc bằng tỏi lại có tác dụng?

Tỏi chứa các hợp chất giúp kháng khuẩn và tiêu viêm mạnh!

Bình thường chúng ta toàn thấy ông bà, bố mẹ, hay người thân quen hướng dẫn ra sao thì làm theo như thế, không mấy bạn hiểu được cụ thể tại sao trị mụn cóc bằng tỏi lại có hiệu quả nhanh như vậy phải không? Đó chính nhờ thành phần các chất hữu ích có trong tỏi:

- Allicin: Đây là chất chống oxy hóa mạnh dồi dào trong tỏi. Ngoài khả năng sát trùng, giảm viêm thì hoạt chất này còn giúp ức chế hoạt động và hỗ trợ tiêu diệt virus HPV. Đồng thời ức chế nấm men và các hại khuẩn trú trên bề mặt da.

- Hợp chất sulfur: Sulfur (lưu huỳnh) là hợp chất tự nhiên có khả năng kháng khuẩn và tiêu viêm mạnh. Nó có thể ngăn ngừa nhiễm trùng kích hoạt khi bị mụn cóc. Đồng thời tránh tổn thương da lan rộng.

- Các thành phần khác: Phải kể đến như vitamin C, A hay kẽm. Đây đều là các thành phần rất tốt cho da. Chúng sẽ giúp làm sạch da, hỗ trợ phục hồi mô da hư tổn. Nhờ đó mà bảo vệ da trước tác động của quá trình điều trị mụn cóc.

Do đó, có thể thấy rằng, tỏi chính là một giải pháp tự nhiên, lành tính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc điều trị mụn cóc tại nhà. Chỉ cần kiên trì áp dụng từ 7-10 ngày là các vết mụn cóc sẽ mờ dần đi, và trong khoảng 3 – 4 tuần là có thể biến mất hoàn toàn rồi nhé!

2. Hướng dẫn 2 cách trị mụn cóc bằng tỏi tại nhà

Trị mụn cóc bằng tỏi tươi

Dùng tỏi tươi đắp trực tiếp lên mụn cóc là biện pháp đơn giản và nhanh chóng!

Bước 1: Kiểm tra xem da bạn có bị kích ứng với tỏi hay không

Tỏi là một biện pháp chữa trị tuyệt vời cho mụn cóc thông thường. Bạn có thể sử dụng tỏi tươi hay nước tỏi tùy ý. Nhưng bạn cần kiểm tra xem da bạn có quá mẫn với tỏi hay không. Cách làm rất đơn giản. Dùng nước tỏi thoa một ít lên vùng da cổ tay. Nếu bạn bị mẩn ngứa, phát ban thì thật đáng buồn là bạn đã bị dị ứng với tỏi. Đây có thể là một bước thừa vì khá ít người dị ứng với nguyên liệu tự nhiên này, nhưng để chắc chắn, bạn vẫn nên tiến hành thử trước khi trị mụn cóc bằng tỏi.

Bước 2: Chuẩn bị cho vùng da bị mụn.

Trước khi sử dụng tỏi, bạn cần làm khô vùng da bị mụn cóc. Rửa tay và sau đó rửa thật sạch vùng da bị mụn cóc. Sử dụng xà phòng và nước ấm. Làm khô da bằng vải bông.

Bước 3: Trị mụn cóc bằng tỏi

Dùng dao ép nát tỏi lấy nước hoặc ép vừa để tỏi có thể ép được lấy nước. Cho tỏi hoặc nước tỏi trực tiếp vào các vùng da bị mụn cóc và các vùng da bên cạnh (để tránh lây nhiễm). Sau đó băng lại, sau 2-3 tiếng thì bỏ ra, rửa chân lại sạch sẽ bằng nước muỗi loãng. Thực hiện việc này 2 lần/1 ngày. Sau 1 – 2 tuần tùy theo cơ địa từng người, mụn cóc sẽ tự biến mất mà không để lại dấu vết hay đau đớn gì cho người bệnh.

Lưu ý là khi giã nát hay ép lấy nước tỏi thì đều chấm hay đặt lên nốt mụn cóc nhanh chóng vì các hoạt chất kháng sinh trong tỏi rất dễ bị oxi hóa, biến chất.

Trị mụn cóc bằng tỏi và mật ong

Tỏi và mật ong là sự kết hợp hoàn hảo để trị mụn cóc tận gốc!

Bên cạnh tỏi có công năng kháng khuẩn mạnh thì mật ong cũng giúp đánh bay vi khuẩn, vi rút trên da gây mụn cóc một cách hiệu quả. Trong mật ong có chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên, bảo vệ tế bào da lành không bị tổn thương, đồng thời giúp chống nhiễm trùng và ngăn không cho mụn cóc lan rộng ra các vùng da xung quanh.

Khi kết hợp 2 “siêu thực phẩm” là tỏi và mật ong lại với nhau tạo nên hỗn hợp trị mụn cóc tận gốc, tránh tái phát, làm xẹp và mụn cóc bong ra nhanh chóng.

Cách bước tiến hành thực hiện:

- Dùng 2 – 3 tép tỏi tươi, lột sạch vỏ, rửa sạch lại với nước và băm nhuyễn hoặc dùng máy xay để xay nhuyễn.

- Cho phần tỏi đã nhuyễn vào một cái hũ sạch đã khử trùng và thêm vào đó 1 thìa mật ong nguyên chất, trộn đều thành hỗn hợp sền sệt.

- Rửa sạch vùng da cần trị mụn cóc và tiến hành thoa một lớp hỗn hợp mật ong và tỏi lên da.

- Sử dụng băng y tế để quấn cố định lại vùng mụn cóc.

- Giữ hỗn hợp trên da trong 2 – 4 giờ đồng hồ, sau đó tháo băng gạc ra và rửa sạch lại bằng nước mát hoặc tốt hơn là nước muối sinh lý.

- Nên làm đều đặn 2 lần/ngày đề mụn cóc mau chóng được loại bỏ hoàn toàn khỏi da.

Ngoài trị mụn cóc bằng tỏi, bạn có thể sử dụng một số sản phẩm tự nhiên khác để thay thế như hành, vỏ chuối, lá tía tô, bằng nhang hương,... hoặc đi đến các phòng khám, trung tâm, bệnh viện để thăm khám, có kết quả yên tâm hơn.

Trên đây là 2 giải pháp chữa mụn cóc bằng tỏi siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà, hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả sẽ biết cách áp dụng phương pháp này một cách thích hợp nhất, để nhanh chóng xóa bay những vết mụn cóc xấu xí đi nhé! Chúc mọi người nhanh thành công!