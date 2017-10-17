Trị mụn cóc bằng axit, tạm biệt mụn cóc vừa nhanh lại an toàn

Axit salicylic sẽ loại bỏ các nốt mụn cóc nhanh nhất, giúp loại bỏ các lớp sừng da của mụn cóc, chưa tới 10 ngày là bạn đã hoàn toàn sạch mụn. Nó có bán tại các hiệu thuốc dạng lỏng cần bông thấm bôi hoặc dưới dạng tuýp thuốc mỡ thì sẽ có thêm một số thành phần kháng sinh chống viêm khác, các bạn có thể lựa chọn nó là 10%, 20% hoặc 100% tùy thuộc vào tình trạng mụn cóc nhé.

Cách trị mụn cóc bằng axit salicylic như sau: Ngâm chỗ bị mụn cóc trong nước ấm, cho mềm da, sau đó dùng bàn chải, tăm bông hoặc là đầu chải nhũ móng tay thấm thuốc thoa đều trên mụn cóc, để thuốc khô tự nhiên (thuốc cũng khô khá nhanh), không cần rửa lại bằng nước sạch, ngày thoa từ 1-2 lần, chỉ sau một ngày là mụn cóc bạn đã khô dần, bạn có thể chà, cạo bớt phần da khô ấy đi trước khi thoa đợt thuốc sau. Nên thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Cách trị mụn cóc bằng axit axetic trong dấm táo

Trong dấm táo rất giàu axit axetic, một loại axit nhẹ hơn, nhưng vẫn có các đặc tính hữu ích kháng khuẩn để diệt virut HPV.

Tương tự như cách trị mụn cóc bằng axit salicylic, các bạn cũng rửa sạch chân, dùng bông thấm xoa lên phần mụn cóc, có thể dùng băng dính hoặc bông băng dính cố định miếng bông ấy trên da, để qua đêm, hôm sau tỉnh dậy rửa sạch, kiên trì thực hiện mỗi tối trước khi đi ngủ đến khi khỏi hẳn mụn cóc.

Cách trị mụn cóc bằng axit citric trong nước chanh

Thêm một cách chữa mụn cóc bằng axit hoàn toàn tự nhiên, đó là nước chanh, vốn rất giàu axit citric, sẽ phá vỡ mụn cóc dần dần và khiến chúng biến mất chỉ sau vài tuần.

Axit Citric trong nước chanh là một phương pháp điều trị tự nhiên loại bỏ mụn cóc có rất ít tác dụng phụ. Axit xitric là một chất chống oxy hoá tự nhiên có thể giúp giảm sự lây lan của virut và chữa khỏi mụn cóc nhanh chóng. Tạp chí Da liễu Ấn Độ đã nghiên cứu tác dụng của dung dịch acid citric 50% để loại bỏ mụn cóc và nhận thấy nó có hiệu quả hơn tretinoin - một loại dược phẩm phổ biến được sử dụng để loại bỏ mụn cóc và mụn trứng cá.

Cách trị mụn cóc bằng axit citric có trong nước chanh tại nhà như sau:

Rửa sạch phần da bị mụn cóc rồi dùng bông thấm đều nước cốt chanh thoa đều lên chỗ mụn. Thực hiện 3-4 lần trong ngày, sau khi thoa xong thì không cần thiết phải rửa lại, đến tối, nếu cần thiết có thể băng cố định bông thấm nước cốt chanh trên vết mụn, để qua đêm, hôm sau rửa lại chân và thực hiện tương tự như thế đến khi khỏi hẳn.

Nhìn chung cách trị mụn cóc bằng axit cũng là một cách giải quyết mụn cóc hiệu quả, nhưng hiệu quả nhất với các mụn cóc bé và cỡ vừa. Nếu mụn cóc của bạn quá to và có tốc độ lây lan, phát triển nhanh thì các bạn nên hướng tới các biện pháp khác như chữa bằng tỏi hoặc phẫu thuật để loại bỏ mụn cóc được nhanh nhất, không để chân mụn ăn sâu tiếp nữa.

Lưu ý là tất cả cách trên các bạn đừng để axit dính vào phần da lành, sẽ gây bỏng da tùy mức độ nông sâu khác nhau, có thể dẫn tới nhiễm trùng và để lại sẹo không mong muốn, cũng như tuyệt đối không nghe các lời khuyên về sử dụng axit hữu cơ hay vô cơ mạnh khác, rất nguy hiểm. Cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng các bạn nhé.