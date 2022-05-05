Trầu cau “Bài thuốc vàng cho răng miệng”

Hình ảnh trầu cay đã rất quen thuộc trong đời sống và văn hóa của người Việt Nam từ bao đời nay. Nhưng ngoài phong tục ăn trầu, ít ai biết rằng, trầu là một vị thuốc quý chữa nhiều bệnh thông thường. Nhiều bộ phận của cây cau có dược tính tốt trong y học cổ truyền. Hãy theo cùng chúng tôi theo dõi bài viết này nhé!

Rượu cau có công dụng diệt khuẩn khỏe nướu và giúp răng chắc khỏe. Bạn chỉ cần chuẩn bị 20-25 quả cau tươi cùng 1 lít rượu trắng, lấy phần cùi trắng và hạt cau để ngâm. Khi rượu cau chuyển sang màu vàng là có thể đem ra dùng được. Rượu cau ngâm càng lâu sẽ càng tốt, ngậm rượu cau sau khi đánh răng và trước khi đi ngủ hoặc ngậm vào buổi sáng sau khi ngủ dậy khoảng 15 phút rồi nhổ đi hàng ngày sẽ giúp răng chắc khỏe và ngừa sâu răng hiệu quả.

Một trong những bài thuốc dân gian không thể bỏ qua khi gặp vấn đề về răng miệng đó chính là sử dụng rượu cau hoặc nước trầu không súc miệng để trị đau răng, sâu răng.

Giảm đau

Nếu bạn thường xuyên bị đau nhức răng thì nước lá trầu không cũng là một mẹo vô cùng hiệu quả để trị dứt điểm cơn đau dai dẳng này. Nguyên liệu lại vô cùng đơn giản và dễ kiếm. Bạn chỉ cần chuẩn bị 10 lá trầu không tươi rửa sạch và cắt nhỏ cùng 1 bát nước sạch. Thực hiện đun sôi lá trầu không với nước trong khoảng từ 10-15 phút. Lọc qua rây để lấy nước rồi súc miệng hàng ngày. Mỗi ngày 2-3 lần liên tục trong 7-10 ngày thì đảm bảo triệu chứng đau nhức răng sâu của bạn sẽ thuyên giảm đáng kể. Lưu ý cần súc miệng lại với nước sạch sau khi sử dụng nước trầu không bạn nhé.

Cầm máu vết thương, sát trùng và chống viêm

Các hoạt chất Flavonoid trong lá trầu không có khả năng sát cẩm máu. Hỗ trợ thuyên giảm được các tình trạng bệnh lý như nhiệt miệng, chảy máu chân răng.

Cách làm: lấy 2 hoặc 3 lá trầu không tươi, cắt nhỏ cho vào chén. Đổ nước sôi vào ngập lá trầu không, giống như pha trà. Chờ khoảng 10 - 15 phút để các vị thuốc trong lá trầu thoát hơi ẩm. Sử dụng nước này rửa vết loét. Làm việc này 2 đến 3 lần một ngày.

Nếu vết loét quá lớn có thể dùng thêm lá trầu không. Thay vì pha thuốc như trên, chúng ta có thể đun lá trầu không với nước cho đến khi còn nóng để dùng.

Nước súc miệng từ trầu cau

Từ những đặc tính của trầu cau, sản phẩm nước súc miệng Rasa đã được ra đời với sự kết hợp đặc biệt giữa 2 dược liệu chính được chiết xuất từ vỏ chay, hạt cau và trầu không. Đây là một trong những sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng hàng đầu cho các tình trạng bệnh lý về răng miệng và được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng sử dụng hiện nay.

Sản phẩm nước súc miệng Rasa chứa các thành phần như:

Chiết xuất binh lang ( hạt cau ), menthol, chlorhexidine: Giúp sát trùng và diệt khuẩn do vi khuẩn gây bệnh trong khoang miệng tạo ra. Qua đó, cải thiện hiệu quả các bệnh lý về răng miệng với tình trạng nhiễm trùng như sâu răng, viêm nha chu, viêm lợi, lở loét miệng, nhiệt miệng, nấm miệng…

Tinh dầu trầu không và bạc hà,: Vừa có tính diệt khuẩn, vừa có khả năng kháng viêm và tạo mùi thơm tự nhiên cho hơi thở của bạn. Giúp hơi thở thơm mát ngay từ lần đầu tiên sử dụng sản phẩm.

Tinh dầu đinh hương: chứa hàm lượng Eugenol cao. Đây là một chất gây tê tự nhiên giúp người dùng giảm cảm giác đau nhức và khó chịu do sưng viêm hay sâu răng, đau răng gây ra

Bổ sung Fluoride: Giúp tái tạo lại men răng và ngăn ngừa bệnh sâu răng.

Acid citric: Loại bỏ mảng bám ở răng, ngăn ngừa các vết ố vàng và làm răng thêm trắng sáng.

Có thể thấy nước súc miệng Rasa là một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên với sự kết hợp từ các loại thảo mộc với hàm lượng hoạt chất tiêu chuẩn và kỹ thuật bào chế hiện đại giúp người dùng ngăn ngừa các bệnh về răng miệng rất tốt. Đồng thời sản phẩm cũng có khả năng bảo vệ hàm răng của bạn ngày càng trắng sáng và khỏe mạnh. Hy vọng bài viết trên đã giới thiệu thêm cho mọi người nhiều thông tin hữu ích.