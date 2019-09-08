Khí hậu ẩm ướt, mưa nắng đan xen, là thuận lợi cho các côn trùng như: ruồi, Muỗi,… phát triển. Cứ độ hè về là rộ lên dịch sốt xuất huyết, dịch sốt rét. Các gia đình luôn tìm cách để giữ nhà cửa sạch sẽ, hạn chế sự xuất hiện của các vị khách không mời mà đến để ổn định sức khỏe cho cả nhà, nhất là các thiên thần nhỏ.

Tinh dầu đuổi Muỗi là sự lựa chọn của nhiều bà mẹ thông thái ngày nay - Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu đuổi Muỗi là sự lựa chọn, thiên nhiên, an toàn và rất hiệu quả đã được các gia đình lựa chọn trong suốt thời gian gần đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chúng hiệu quả thế nào, sử dụng và cách chế biến ra làm sao.

Các loại tinh dầu đuổi Muỗi

Muỗi là loài côn trùng rất phổ biến là là loài lây truyền gây nên bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, virut zika dẫn đến bệnh teo não, chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe và phòng chống các loại bệnh này trước tiên nên sắm ngay tinh dầu đuổi Muỗi trong nhà.

Bởi loài Muỗi rất sợ những mùi hương có vị ấm, cay, nồng và các loại cây thuộc họ cam quýt . Chính vì vậy tinh dầu được chiết xuất từ các loại cây này có thể đuổi và giúp chúng ta chống lại những nguy cơ từ Muỗi.

Các loại tinh dầu đuổi Muỗi rất phổ biến và ưa chuộng hiện nay đó là:

- Tinh dầu Sả

- Tinh dầu Sả chanh

- Tinh dầu tràm

- Tinh dầu bưởi

- Tinh dầu bạch đàn

- Tinh dầu quế…

Tinh dầu đuổi Muỗi có hại không?

Theo nghiên cứu khoa học, mùi của các loại tinh dầu sẽ làm tê liệt thần kinh của Muỗi và khiến chúng mất phương hướng. Ngoài ra, tinh dầu chiết xuất từ thiên nhiên còn có tác dụng tăng cường sức khỏe, làm đẹp, thư giãn tinh thần,... và nhiều tác dụng khác tốt cho cơ thể.

Không chỉ đơn thuần là tăng cường sức khỏe, thư giãn tinh thần, tinh dầu còn nhiều tác dụng khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các chuyên gia cùng khuyến cáo, tinh dầu đuổi Muỗi chỉ phát huy tốt hiệu quả, an toàn cho người sử dụng khi bạn sử dụng đúng cách và đúng loại tinh dầu có chất lượng chuẩn. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại tinh dầu với giá cả khác nhau, có loại rẻ đến chóng mặt. Đây không phải là loại tinh dầu nguyên chất mà thường là những loại tinh dầu được làm từ hương liệu tổng hợp. Trong đó, chất tạo mùi thơm có độc tính cao có thể trà trộn vào các loại tinh dầu được bán tràn lan này là Toluen, Aceton, Focmaldehit… có thể gây ung thư, dị tật bẩm sinh, vô sinh, gây tổn thương hệ thần kinh.

Vì vậy, tuyệt đối không dùng những Sản phẩm tinh dầu trôi nổi trên thị trường. Chỉ nên mua và sử dụng tinh dầu của những thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để có hiệu quả tốt nhất và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Cách sử dụng tinh dầu đuổi Muỗi

Thiết thực và không hề khó sử dụng. Tùy không gian và cũng tùy điều kiện phù hợp của bạn mà bạn có thể chọn các cách sử dụng tinh dầu như sau:

- Cách sử dụng tinh dầu Sả đuổi Muỗi đơn giản nhất là cho tinh dầu vào miếng cotton hoặc bông gòn, hoặc cho vài giọt tinh dầu vào chén nước nhỏ rồi đặt ở góc phòng.

Thấm tinh dầu vào miếng cotton, cho vào chén nhỏ và đặt ở góc phòng - Ảnh minh họa: Internet

- Pha tinh dầu vào nước lau nhà

- Bỏ tinh dầu vào bình xịt

- Xông hương tinh dầu bằng các thiết bị chuyên dụng như máy xông, đèn xông…

Tinh dầu có tác dụng đuổi Muỗi, xoa dịu không gian và an lành trong giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu Sả đuổi Muỗi

Trong các loại tinh dầu đuổi Muỗi, Sả luôn là lựa chọn được giới thiệu và ưu tiên hàng đầu do hiệu quả, sự phổ biến và mức độ lành tính của nó.

Tinh dầu Sả có một hương thơm rất đặc trưng, hơi cay và nghe thoang thoảng hương chanh trong đó. Chính hương thơm này khiến Muỗi mất phương hướng và không thể tiếp cận chính xác tới đối tượng mà chúng muốn. Vì thế lũ Muỗi rất kị mùi hương này và sẽ tránh xa dù chỉ phát hiện một ít mùi này từ xa.

Tinh dầu đuổi Muỗi được ưa chuộng nhất là tinh dầu Sả - Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu Sả đuổi Muỗi cho bé

Các thiên thần nhỏ luôn được chăm chút và quan tâm cẩn thận về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là vào các thời khắc giao mùa hay mùa dịch bệnh hàng năm. Tinh dầu Sả rất tốt để đuổi Muỗi vậy có thích hợp cho bé không?

"Sả có thể dùng làm gia vị, dùng làm thuốc chữa bệnh nên rất lành tính. Vì vậy, việc dùng tinh dầu Sả trong phòng ngủ hay phòng tắm thường xuyên chắc chắn sẽ không gây hại cho sức khỏe. Trái lại, tinh dầu Sả với mùi thơm dễ chịu, tươi mát không chỉ giúp ta khử mùi, tạo ra không thư giãn, thoải mái mà còn là giải pháp hữu hiệu để xua đuổi các loại côn trùng gây hại", BS Đông y Nguyễn Hữu Trường khẳng định.

Nếu bạn lựa chọn Sản phẩm nguồn gốc chất lượng an toàn thì không chỉ hiệu quả xua đuổi côn trùng, bảo vệ sức khỏe, thư thái tinh thần mà còn an tâm là hoàn toàn lành tính cho các bé.

Cách dùng tinh dầu Sả đuổi Muỗi

- Tẩm tinh dầu sả vào vật liệu thấm hút

Bạn cho tinh dầu Sả (3-5 giọt) vào miếng cotton hoặc bông gòn, hoặc cho vài giọt tinh dầu Sả vào chén nước nhỏ rồi đặt ở góc phòng. Để tinh dầu khuyếch tán tự nhiên, mùi hương của tinh dầu Sả sẽ lan toả vào trong không gian, Muỗi và các loại côn trùng khác chỉ cần ngửi được mùi hương tinh dầu Sả sẽ không dám vào. Khứu giác của các loại côn trùng rất nhạy nên bạn đừng băn khoăn khi mình chưa ngửi rõ hương nhưng đã có đủ lượng để xua đuổi chúng rồi.

- Pha tinh dầu Sả vào nước lau nhà

Với cách này chỉ đơn giản là bạn cho vài giọt tinh dầu Sả vào nước lau nhà trước khi lau nhà để vệ sinh nhà cửa. Hương thơm từ tinh dầu Sả trong nước lau nhà sẽ đuổi bay bọn Muỗi trong góc phòng hay những góc khuất mà chúng hay trú ngụ. Cách sử dụng tinh dầu Sả đuổi Muỗi này cực hiệu quả, ngoài công dụng đuổi Muỗi thì tinh dầu Sả còn giúp khử trùng, chống khuẩn cho lớp gạch lót nhà rất hiệu quả.

Pha tinh dầu Sả vào nước lau nhà là cách làm rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Bỏ tinh dầu Sả vào bình xịt

Cho tinh dầu Sả vào bình có vòi xịt cùng với nước sạch. Hoặc có thể pha trộn tinh dầu Sả với cồn theo tỷ lệ 3 : 7. Khi sử dụng bạn chỉ cần lắc đều dung dịch rồi xịt vào 4 góc phòng, nhất là các khu vực khuất dễ có Muỗi.

Cách đuổi Muỗi bằng bình xịt này vô cùng đơn giản và tiện lợi, bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Hơn thế nữa, việc bỏ tinh dầu Sả vào bình xịt cũng là một giải pháp hữu hiệu trong những chuyến đi xa, dã ngoại, picnic của bạn và gia đình, bình xịt Muỗi với tinh dầu Sả vừa nhỏ gọn tiện lợi mà hiệu quả mang lại thì không kém gì so với các loại thuốc diệt Muỗi khác.

Khi sử dụng cách sử dụng tinh dầu Sả đuổi Muỗi bằng bình xịt, bạn nên dùng trước khi đi ngủ để giấc ngủ được an toàn hơn.

- Xông hương tinh dầu Sả bằng các thiết bị chuyên dụng

Với cách sử dụng tinh dầu Sả đuổi Muỗi này bạn cần sử dụng các thiết bị như đèn đốt tinh dầu, máy xông tinh dầu,… để giúp khuếch tán tinh dầu trong toàn bộ không gian sống.

Với phương pháp khuếch tán tinh dầu, bạn sẽ tăng cường khả năng lan tỏa của tinh dầu Sả vào trong không gian hơn. Ngoài ra phương pháp này, sẽ tạo được không gian trong sạch thư giãn với hương Sả thoang thoảng, giúp tinh thần bạn được thư giản hơn, loại bỏ những lo âu, mệt mỏi trong cuộc sống.

Trên thị trường ngày nay đa dạng các loại đèn xông và máy xông tinh dầu - Ảnh minh họa: Internet

- Nhỏ vài giọt lên trên quần áo

Cách làm này rất thích hợp với các bạn nhỏ. Bạn nhỏ vào quần áo như cổ áo, tay áo khoảng 1 giọt tinh dầu nguyên chất sẽ giúp bé chạy nhảy nhưng hạn chế được việc bị Muỗi đốt trong cscs góc khuất.

Tinh dầu Tràm có đuổi Muỗi không?

Tinh dầu tràm có 2 thành phần chính là 1,8 Cineol và Anpha – terpineol. Trong đó, thành phần Anpha – terpineol có tác dụng đánh lạc hướng, Muỗi không xác định được mục tiêu để hút máu.

Là loại tinh dầu vô cùng lành tính và thuần Việt, được sử dụng cho các bé từ khi lọt lòng.Tinh dầu Tràm có vô vàng những công dụng được người dân Việt Nam và cụ thể là miền Trung tận dụng. Đặc biệt là Huế, từ xưa ông cha ta đã biết đến cách dùng tinh dầu tràm ứng dụng vào trong cuộc sống rất hữu ích.

Tinh dầu tràm là người bạn thân cho các bé sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng tinh dầu Tràm đuổi Muỗi

- Tinh dầu Tràm thường được dùng cho trẻ nhỏ giúp trẻ tăng cường sức đề kháng và phòng chóng được nhiều bệnh cảm mạo, bên cạnh đó dùng tinh dầu Tràm thoa lên da bé sẽ tránh được Muỗi đốt.

- Xông tinh dầu Tràm. Nhỏ 3 – 5 giọt tinh dầu tràm vào đèn xông tinh dầu hoặc thấm tinh dầu tràm vào một miếng bông và để ở góc nhà. Mùi thơm của tinh dầu giúp không gian trong nhà ấm cúng, thư giãn đồng thời xua đuổi Muỗi

- Nếu chẳng may bé có bị Muỗi đốt hoặc côn trùng cắn thì bạn có thể dùng dầu Tràm thoa và massage nhẹ vào vùng bị đốt đảm bảo sẽ giảm sưng ngứa rất hiệu quả.

Lựa chọn tinh dầu đuổi Muỗi là phương pháp thiên nhiên hiệu quả, an toàn được ưu tiên lựa chọn của hầu hết các gia đình ngày nay. Để phát huy tối đa tác dụng hãy lựa chọn các nguồn sản phẩm uy tín, chất lượng để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình bạn, đặc biệt là các bé!