Bệnh sốt rét là gì

Bệnh sốt rét là bệnh do một loại ký sinh trùng có trong muỗi đã nhiễm bệnh gây ra, cụ thể ký sinh trùng sốt rét thuộc chi Plasmodium . Loài này ký sinh trong muỗi Anopheles cái (vật chủ trung gian truyền bệnh). Hiện bệnh sốt rét chưa có thuốc chủng ngừa chính thức, nghiên cứu lâm sàng thuốc chủng ngừa đang được thực hiện.

Bệnh sốt rét lây qua đường nào?

Bệnh sốt rét lây truyền qua đường máu. Có 4 phương thức lây truyền.

Do muỗi truyền: là phương thức chủ yếu.

Do truyền máu có nhiễm ký sinh trùng sốt rét.

Do mẹ truyền sang con qua nhau thai bị tổn thương (hiếm gặp).Do tiêm chích: bơm tiêm dính máu có ký sinh trùng sốt rét, do tiêm chích ma tuý.