Tìm hiểu nguyên nhân và dấu hiệu hội chứng ám ảnh cưỡng chế

Điểm đặc trưng của hội chứng ám ảnh cưỡng chế là những nỗi ám ảnh hoặc sợ phi lý, khiến người bệnh có những hành vi cưỡng chế để giảm bớt sự lo âu của họ. Nhiều người thắc mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế là gì ? Hay cách chữa bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế như thế nào? Để giải đáp các thắc mắc này, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hội chứng này.

Người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thường có những ý nghĩ và hành vi lặp lại thường xuyên một cách vô nghĩa mà không thể kiểm soát được. Ví dụ như rửa tay nhiều lần dù tay đã sạch hoặc dành quá nhiều thời gian để sắp xếp các đồ vật quá mức gọn gàng cần thiết.

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là hiện tượng rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến và thường gặp của bệnh đó là cảm thấy ám ảnh và lo lắng mà không có lý do chính đáng. Điều này buộc bạn phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giải tỏa và giảm bớt căng thẳng. Đây là một trong những nhóm bệnh có liên quan trực tiếp đến stress. Bệnh còn có tên gọi khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

Triệu chứng ám ảnh cưỡng chế

Dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là thường xuyên xuất hiện các ám ảnh và hành vi cưỡng chế mà không phải do sử dụng ma túy hay do các bệnh lý khác. Tình trạng này khiến bạn kiệt sức và ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của mình. Có rất nhiều loại ám ảnh và hành vi cưỡng chế như:

Các ám ảnh thường xảy ra:

Thường xuyên có các suy nghĩ không mong muốn như thấy các hình ảnh bạo lực.

Cảm thấy lo sợ mình sẽ làm hại người khác và bản thân hoặc làm một điều gì đó đáng xấu hổ.

Cảm thấy có trách nhiệm cho những điều sai trái xảy ra.

Quan tâm và chú ý quá mức đến chất thải cơ thể, vi khuẩn hoặc chất bẩn.

Lo lắng và suy nghĩ quá mức đến các chất gây ô nhiễm và về việc bị bệnh nặng đến một mức độ không hợp lý.

Thường xuyên có các suy nghĩ không mong muốn như thấy các hình ảnh bạo lực - Ảnh minh họa: Internet

Các hành vi cưỡng chế:

Thường xuyên thức dậy vài lần vào ban đêm để chắc chắn rằng cửa đã khóa, các thiết bị đã được tắt và cửa sổ đã đóng.

Sắp xếp các đồ vật hoặc quần áo theo một hướng nhất định thì mới hết cảm giác lo âu.

Rửa tay nhiều lần và thường xuyên vì sợ nhiễm trùng.

Thông thường, các bệnh nhân thường không muốn thực hiện các hành vi này nhưng lại không thể kiểm soát được chúng. Các hành vi cưỡng chế này thường chiếm phần lớn thời gian trong ngày và ảnh hưởng đến những công việc khác.

Cách điều trị rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Cân nhắc về liệu pháp tâm lý

Liệu pháp tâm lý để điều trị hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là nói chuyện với bác sĩ trị liệu về những lo âu, ám ảnh và các hành vi cưỡng chế của bạn qua những lần khám định kỳ với bác sĩ. Tuy liệu pháp tâm lý có thể không chữa được hoàn toàn bệnh, nhưng đây là một cách hữu ích để cải thiện những triệu chứng và giảm bớt biểu hiện của bệnh. Theo thống kê thì liệu pháp này chỉ chữa được khoảng 10% trường hợp mắc phải hội chứng, nhưng có khả năng cải thiện được các triệu chứng ở 50 - 80% bệnh nhân.

Liệu pháp tâm lý để điều trị hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là nói chuyện với bác sĩ trị liệu - Ảnh minh họa: Internet

Dùng thuốc theo toa bác sĩ

Nhiều loại thuốc kê toa đã được chứng minh là có tác dụng giảm nhẹ các suy nghĩ ám ảnh hoặc hành vi cưỡng chế liên quan đến hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng thuốc chỉ điều trị các triệu chứng chứ không thực sự chữa được hoàn toàn chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Do đó, tốt hơn là bạn nên kết hợp việc sử dụng thuốc cùng với liệu pháp nói chuyện để điều trị.

Dùng thuốc kê toa có tác dụng giảm nhẹ các suy nghĩ ám ảnh hoặc hành vi cưỡng chế - Ảnh minh họa: Internet

Đối phó với tác nhân gây rối loạn

Có những mẹo nhỏ sẽ giúp bạn có cảm giác kiểm soát tốt hơn trong các hành vi cưỡng chế, đủ để ngăn chặn không cho sự căng thẳng dẫn tới hành vi này. Ví dụ, nếu bạn cứ liên tục lo lắng về việc mình đã tắt đèn hay chưa, mỗi lần như vậy bạn hãy tưởng tượng ra cảnh bạn đang tắt đèn. Điều này sẽ giúp bạn nhớ rằng bạn thực sự đã tắt đèn và tránh được các hành vi mất kiểm soát. Ngoài ra, nếu việc tưởng tượng không có tác dụng, bạn có thể để một tờ giấy ghi chú bên cạnh công tắc đèn và ghi chú vào đó mỗi khi bạn tắt đèn.

Đối phó với tác nhân gây rối loạn ám ảnh cưỡng chế - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế cho thấy, hội chứng ám ảnh cưỡng chế không quá nguy hiểm đến sức khỏe, tuy nhiên điều này là gây nên nhiều tác động đến cuộc sống nhiều hơn bạn nghĩ. Vì vậy, ngay khi xuất hiện các dấu hiệu mắc phải hội chứng này, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để có phương pháp điều trị hiệu quả.