Tìm hiểu cách chữa sùi mào gà bằng thuốc nam tại nhà

Sức khỏe 25/02/2021 08:34

Cùng tìm hiểu những cách chữa sùi mào gà bằng thuốc nam hiệu quả ngay tại nhà để không gây ra các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe sinh sản.

Nội dung bài viết

Sùi mào gà là bệnh lý lây truyền phổ biến qua đường tình dục, bệnh có tốc độ lây lan nhanh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của người bệnh. Cùng tìm hiểu một số cách chữa sùi mào gà bằng thuốc nam hiệu quả tại nhà qua bài viết dưới đây.

Thế nào là bệnh sùi mào gà?

Trước khi đi tìm hiểu các bài thuốc trị sùi mào gà thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin chi tiết về căn bệnh này.

Sùi mào gà là căn bệnh do virus HPV gây ra, bệnh thường lây truyền phổ biến qua còn đường tình dục. Khi bị sùi mào gà, người bệnh thường xuất hiện nhiều mụn nhọt nhỏ nằm sát nhau như hình bông súp lơ tại bộ phận sinh dục hoặc vùng hậu môn hay ở vùng miệng nếu như quan hệ tình dục bằng con đường này.

Chua sui mao ga bang thuoc nam
Tìm hiểu cách chữa sùi mào gà bằng thuốc nam tại nhà - Ảnh minh họa: Internet 

Người bị sùi mào gà thường cảm thấy ngứa và khó chịu ở bộ phận sinh dục, đồng thời có thể gây chảy máu khi quan hệ tình dục.

Ngoài việc lây truyền qua đường tình dục thì sùi mào gà còn có thể lây truyền từ mẹ sang con khi người mẹ mắc bệnh hoặc lây truyền các vết thương hở tại nơi chứa virus HPV.

Những ảnh hưởng khi bị sùi mào gà

Người bị sùi mào gà sẽ gặp rất nhiều ảnh hưởng về mặt sức khỏe cũng như tinh thần như: 

  • Tăng khả năng lây nhiễm bị khi quan hệ qua con đường tình dục không an toàn. 
  • Người bị sùi mào gà thường có tâm lý tự ti, thiếu tự tin, mặc cảm, ngại giao tiếp với người khác. Đồng thời sùi mào gà còn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cuộc sống vợ chồng.
  • Sùi mào gà còn gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: ung thư dương vật, ung thư cổ tử cung, vô sinh, hiếm muộn…
  • Sùi mào gà còn gây các triệu chứng viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục, hơi thở có mùi hôi, làm giảm thị lực…
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Sùi mào gà ảnh hưởng đến hạnh phúc cuộc sống vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet 

Cách chữa sùi mào gà bằng thuốc nam tại nhà

Bạn có thể thực hiện cách chữa sùi mào gà ở vùng kín tại nhà an toàn, hiệu quả bằng các bài thuốc nam dưới đây: 

Chữa sùi mào gà bằng nghệ vàng

Tinh bột nghệ vàng là bài thuốc chữa sùi mào gà bằng thuốc nam khá hiệu quả mà bạn có thể áp dụng tại nhà. Bởi trong thành phần tinh bột nghệ vàng có chứa hàm lượng curcumin rất lớn có khả năng kháng viêm, tiêu viêm hiệu quả, đồng thời hạn chế sự phát triển và lây lan của virus, phục hồi các tổn thương trên da.

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Chất curcumin trong tinh bột nghệ vàng có tác dụng ngăn chặn sự lây lan virus HPV - Ảnh minh họa: Internet 

Cách thực hiện: 

Bạn hãy trộn hỗn hợp tinh bột nghệ vàng với dầu oliu dưới dạng sền sệt.

Thoa trực tiếp hỗn hợp này lên các nốt mụn sùi mào gà, ngày thoa 2 lần. 

Thực hiện kiên trì, đều đặn trong thời gian dài để giảm thiểu các triệu chứng của bệnh. 

Chữa sùi mào gà bằng nha đam 

Sử dụng nha đam là cách chữa sùi mào gà ở nữ giới rất phù hợp bởi loại cây này thường được chị em sử dụng trong làm đẹp da. 

Trong thành phần lá nha đam có khả năng kháng viêm, giảm dị ứng và làm lành các vết thương nhanh chóng. Do đó bạn có thể sử dụng nha đam để ngăn ngừa lây lan của sùi mào gà cũng như làm lành các vết thương trên da do mụn gây ra.

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Nhựa nha đam có tác dụng ngăn ngừa lây lan sùi mào gà, làm lành vết thương hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet 

Cách thực hiện: 

Lá nha đam đem rửa sạch, gọt vỏ để lấy phần nhựa bên trong. Sau đó lấy phần nhựa nha đam bôi trực tiếp lên vùng da bị sùi mào gà, giữ nguyên trong khoảng 30 phút, rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Thực hiện đều đặn ngày 2 lần để cho hiệu quả trị bệnh tốt nhất.

Một cách khác là bạn lấy lá nha đam đem rửa sạch rồi đun lấy nước uống, ngày uống từ 3 – 4 cốc nước nha đam. Kiên trì thực hiện đều đặn trong nhiều ngày để giảm các triệu chứng của bệnh. 

Chữa sùi mào gà bằng lá tía tô

Lá tía tô có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng, hạn chế sự lây lan các nốt mụn của sùi mào gà ra các vùng da xung quanh. Vì vậy người bị sùi mào gà có thể sử dụng lá tía tô để giảm thiểu các triệu chứng của bệnh.

Cách thực hiện: 

Bạn lấy một nắm lá tía tô rửa sạch, để ráo nước. Sau đó đem giã hoặc xay lá tía tô với vài hạt muối. 

Đem phần hỗn hợp trên đắp nên phần da bị nổi mụn sùi, để nguyên trong khoảng 30 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm sạch. Thực hiện đều đặn mỗi ngày để cho hiệu quả trị bệnh tốt nhất.

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Giã nát lá tía tô đắp vào các nốt mụn sùi mào gà để cho hiệu quả trị bệnh tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet 

Chữa sùi mào gà bằng lá trầu không

Lá trầu không có khả năng kháng khuẩn, kháng virus hiệu quả, hỗ trợ làm lành nhanh chóng các vết thương trên da. Vì vậy, bạn có thể sử dụng lá trầu không để giảm thiểu các triệu chứng bệnh lý sùi mào gà.

Cách thực hiện: 

Lá trầu không đem rửa sạch qua nước muối, sau đó giã nát lá trầu không và đắp lên vùng da bị tổn thương. Thực hiện đều đặn, liên tục ngày từ 2 – 3 lần để cho hiệu quả trị bệnh tốt nhất.

Một cách khác là bạn có thể đun nước lá trầu không để tắm hoặc vệ sinh cơ thể hàng ngày, đặc biệt là các vùng bị viêm nhiễm, nổi mụn sùi.

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Đun nước lá trầu không để vệ sinh để vệ sinh cơ thể, các vùng nổi mụn sùi mào gà - Ảnh minh họa: Internet 

Đa phần các vị thuốc nam này là những bài thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu, ở thể nhẹ tại nhà. Chúng có tác dụng hỗ trợ điều trị, giảm thiểu các triệu chứng của bệnh lý sùi mào gà. Tuy nhiên người bệnh vẫn nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám, kiểm tra về tình trạng bệnh lý của mình. Từ đó kết hợp với các bài thuốc nam để cho hiệu quả điều trị bệnh được tốt nhất.

Trên đây là nội dung bài viết giới thiệu về cách chữa sùi mào gà bằng thuốc nam tại nhà khá hiệu quả. Hy vọng bạn đọc sẽ áp dụng được 1 trong các bài thuốc này một cách đều đặn, liên tục để giảm thiểu các triệu chứng của bệnh khi không may mắc phải căn bệnh này.

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