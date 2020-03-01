Bệnh gút là bệnh rối loạn chuyển hóa do nồng độ axit uric tăng cao trong huyết tương dẫn đến việc lắng đọng các tinh thể muối của axit uric. Khi nó lắng đọng ở khớp sẽ gây viêm khớp, đau đớn lâu dần dẫn đến cứng khớp. Nếu lắng đọng ở thận sẽ gây ra các bệnh lý về thận như viêm thận kẽ, sỏi thận…

Bệnh gút là căn bệnh khá phổ biến hiện nay, không chỉ ở người cao tuổi mà có rất nhiều người trẻ tuổi đã mắc căn bệnh này. Bệnh gây ra những cơn đau nhức các khớp xương khiến người bệnh khó chịu, đi lại khó khăn. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi xin chỉ ra các phương pháp chữa bệnh gút bằng thuốc nam hiệu quả.

Tùy từng giai đoạn và dấu hiệu của người bệnh gút, bác sĩ sẽ chỉ định đơn thuốc điều trị phù hợp cho người bệnh. Một số loại thuốc thông thường được sử dụng như nhóm chống viêm không steroid là mobic, meloxicam, celecoxib,… sẽ giúp làm giảm nhanh các cơn đau. Bên cạnh đó, bác sĩ sẽ cho người bệnh uống các thuốc hạ axit uric đều đặn theo chỉ định.

Hiện nay, có nhiều phương pháp chữa bệnh gút được áp dụng như chữa bệnh gút bằng tây y, chữa bệnh gút bằng thuốc nam, chữa bệnh gút bằng đông y,... Tất cả đều nhằm giảm các cơn đau, sưng, viêm của người bệnh gút, ngăn chặn các dấu hiệu tăng nặng của căn bệnh này, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh.

Sử dụng các thuốc lợi tiểu có thể làm tăng axit uric trong máu

Những người có tiền sử gia đình bị bệnh gút

Thăm khám cho bệnh nhân bị gút – Ảnh minh họa: Internet

Ưu điểm của thuốc tây y là cho hiệu quả nhanh chóng, giúp giảm nhanh các cơn đau, sưng khớp. Tuy nhiên, thuốc tây y thường có tác dụng phụ ảnh hưởng đến gan và dạ dày của người bệnh.

Chữa bệnh gút bằng thuốc Đông y

Một số bài thuốc đông y chữa bệnh gút hiệu quả mà bạn có thể tham khảo dưới đây.

Bài 1: Bài thuốc làm giảm các cơn gút cấp

Sử dụng các vị thuốc Đương Quy 15g, Tri Mẫu 9g, Thanh Đại 6g, Ngưu Tất 12g, Hoàng Bá 12g, Tỳ Giải 12g, Thương Truật 15g, Mộc Qua 12g, Kê Huyết Đằng 30g, Xách thược 15g, Ý Dĩ Nhân 30g, Hoạt Thạch 15g. Sau đó đem sắc uống, ngày uống 3 lần, mỗi ngày dùng 1 thang thuốc sẽ làm giảm các cơn đau, sưng nóng, đỏ tấy ở người bệnh gút.

Bài 2: Bài thuốc cho bệnh nhân bị gút mãn tính

Cho các vị thuốc Tế tân 4g, Ô đầu chế 4g, Xích thược 12g, Thổ phục linh 16g, Tỳ giải 12g, Quế chi 6g, Toàn đương quy 12g, Uy linh tiên 10g, Ý dĩ nhân 20g, Mộc thông 10g vào ấm sắc còn 1 bát nước thuốc thì đổ ra uống. Ngày uống từ 2 – 3 lần, mỗi ngày dùng 1 thang thuốc sẽ làm giảm các cơn đau, nhanh chóng tan dần các u cục, sưng tấy của bệnh.

Chữa bệnh gút bằng đông y - Ảnh minh họa: Internet

Chữa bệnh gút bằng thuốc nam

Một số bài thuốc chữa bệnh gút với những loại cây thuốc nam cho hiệu quả rất tốt. Đồng thời, chúng không gây ra những tác dụng phụ như sử dụng thuốc tây, có thể áp dụng ngay tại nhà.

Bài thuốc sử dụng lá lốt

Việc chữa bệnh gút bằng lá lốt cho hiệu quả giảm đau, sưng tấy nhanh chóng. Bạn có thể sắc nước lá lốt uống hoặc sử dụng lá lốt để ngâm chân hàng ngày, cho hiệu quả giảm triệu chứng của bệnh gút nhanh chóng.

Bài 1 - Sắc nước uống: Bạn lấy lá lốt phơi khô hoặc lá lốt tươi sắc lấy nước uống. Sắc đến khi nào còn ½ cốc thì tắt bếp. Nên uống nước lá lốt sau bữa ăn tối và sử dụng liên tục trong 10 ngày để cho hiệu quả tốt nhất.

Bài 2 - Ngâm chân: Chuẩn bị từ 20 – 30g lá lốt tươi đem rửa sạch. Sau đó, đun sôi với 1 lít nước trong thời gian khoảng 5 phút. Cho thêm ít muối vào nồi rồi tắt bếp, đổ ra chậu. Ngâm chân trong chậu nước từ 15 - 25 phút, nên áp dụng phương pháp này đều đặn mỗi ngày để mang lại hiệu quả cao.

Sử dụng lá lốt chữa bệnh gút - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc sử dụng lá tía tô

Bài thuốc chữa bệnh gút bằng lá tía tô có thể áp dụng tại nhà như sau:

Bài 1 - Uống nước lá tía tô: Sử dụng 1 nắm lá tía tô, rửa sạch và đun sôi với nước trong thời gian 10 phút. Uống nước lá tía tô thường xuyên sẽ giúp làm giảm cơn đau, đào thải lượng axit uric ra khỏi cơ thể.

Bài 2 - Đắp lá tía tô: Sử dụng lá và cành tía tô rửa sạch, đem giã nát rồi đắp vào khớp bị sưng, viêm sẽ làm giảm cơn đau nhanh chóng.

Việc sử dụng lá lốt hay lá tía tô đều là những bài thuốc chữa bệnh gút bằng dân gian truyền miệng song nó lại mang đến hiệu quả rất tốt. Đây là những bài thuốc nam hữu hiệu giúp người bệnh nhanh chóng giảm những cơn đau nhức do bệnh gây nên.

Chữa bệnh gút bằng lá tía tô - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về bệnh gút cũng như cách chữa bệnh gút bằng thuốc nam, thuốc Đông y và thuốc Tây y. Mong rằng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để những ai đang bị căn bệnh này có thể tìm ra cách thức điều trị phù hợp, hiệu quả, mang lại cuộc sống khỏe mạnh, vui tươi.