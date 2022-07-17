Tiết lộ khoa học: Một loại vitamin tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ, chống đột quỵ, bạn đã biết hay chưa?

Sức khỏe 17/07/2022 10:24

Bạn biết không, không cần phải tốn quá nhiều chi phí và mất thời gian cho việc giữ sức khỏe, có một loại vitamin tốt nhất giúp bạn dễ tìm kiếm và tận dụng.

Vitamin nào giúp kéo dài tuổi thọ?

Bật mí cho bạn hay, vitamin D được nghiên cứu giúp giảm gần 60% nguy cơ tử vong do bệnh tật. Theo tiến sĩ Sarah Brewer, giám đốc Y tế của hãng dược Healthspan (Anh) báo cáo về nghiên cứu hấp thu đủ vitamin D có thể giảm 57% nguy cơ tử vong do "bất kỳ nguyên nhân y tế nào", lợi ích của vitamin "ánh nắng mặt trời" này cực kì lớn.

Tiến sĩ Brewer đã chia sẻ những phát hiện quan trọng: “Đây là một nghiên cứu rất thú vị - được thực hiện ở 8 quốc gia, bao gồm hơn 26.000 người từ 50 tuổi trở lên, đã phát hiện ra rằng những người có mức vitamin D cao nhất có nguy cơ tử vong - vì bất kỳ nguyên nhân y tế nào trong suốt thời gian nghiên cứu, thấp hơn đến 57% so với những người có mức thấp nhất.

Tiết lộ khoa học: Một loại vitamin tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ, chống đột quỵ, bạn đã biết hay chưa? - Ảnh 1
Vitamin D rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Nếu nạp đủ vitamin D, bạn cũng giảm nguy cơ mắc bệnh đột quỵ một cách đáng kể, các bệnh đi kèm có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong như tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim mạch và ung thư nhờ đủ vitamin D mà giảm hẳn. Vitamin D còn giúp giảm cân. Một số nghiên cứu chỉ ra, những người cao tuổi, người béo phì dễ bị thiếu vitamin D hơn.

Ngoài ra, tạp chí y sinh của Mỹ The American Journal of Clinical Nutrition, cũng đã cho thấy vitamin D giúp hỗ trợ não chống lại sự suy giảm nhận thức. Mức vitamin D thấp có liên quan đến việc giảm khối lượng não và việc điều chỉnh sự thiếu hụt vitamin D có thể ngăn ngừa tới 17% các trường hợp sa sút trí tuệ.

Khi nào cần bổ sung Vitamin D?

Bạn cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể thông qua một số dấu hiệu dưới đây để bổ bổ sung Vitamin D đúng cách và an toàn:

- Nếu hệ cơ xương khớp gặp vấn đề như đau nhức, yếu cơ, chuột rút, co thắt cơ, tê cứng khớp,... thì bạn nên cảnh giác bởi đó có thể xuất phát từ nguyên nhân thiếu hụt Vitamin D.

- Căng thẳng, stress liên tục cũng có thể xảy ra do hàm lượng Vitamin D trong cơ thể thấp.

- Chảy máu nướu, chân răng thường xuyên mà không rõ nguyên nhân thì đôi khi cũng là dấu hiệu nhắc nhở bạn cần bổ sung Vitamin D cho cơ thể.

- Ngoài ra thì khi bạn có các biểu hiện như rối loạn cảm xúc, dễ cáu gắt, buồn ngủ, đau đầu, người hay mệt mỏi, khó chịu,... thì bạn cũng nên cân nhắc đến việc kiểm tra sức khỏe và tăng cường Vitamin D nếu cần thiết.

Tiết lộ khoa học: Một loại vitamin tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ, chống đột quỵ, bạn đã biết hay chưa? - Ảnh 2
Tận dụng vitamin D đúng cách. Ảnh: Internet

Vitamin D tận dụng bằng cách nào?

Với lợi ích dồi dào của vitamin D được nhắc đến, bạn có thể tận dụng vitamin D như thế nào?

Thực phẩm chứa nhiều vitamin D

Tìm kiếm nguồn vitamin D có trong một số thực phẩm được chỉ ra như: gan bò, lòng đỏ trứng, các loại sữa, dầu gan cá, cá hồi, cá mòi, cá cờ, cá ngừ, tôm, phô mai, đậu và nấm mỡ. Bạn có thể chế biến các món ăn này theo phong cách đa dạng để bổ sung cho cơ thể của mình.

Tiết lộ khoa học: Một loại vitamin tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ, chống đột quỵ, bạn đã biết hay chưa? - Ảnh 3
Các thực phẩm chứa vitamin D. Ảnh: Internet

Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ở mức độ vừa phải

Đây chính là một trong những nguồn vitamin D để bạn có thể tận dụng. Vào mỗi buổi sáng sớm, bạn có thể tập yoga hoặc một vài môn thể thao, cùng lúc đón ánh nắng mặt trời nhẹ dịu, và kết thúc nó vào cuối buổi tập.

Một trong những cách tốt nhất để có đủ vitamin D là phơi nắng vào sáng sớm khoảng 15 phút - ít nhất 2 lần mỗi tuần cũng được phòng khám nổi tiếng của Mỹ Cleveland Clinic hướng dẫn.

Tiết lộ khoa học: Một loại vitamin tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ, chống đột quỵ, bạn đã biết hay chưa? - Ảnh 4
Ánh nắng chứa vitamin D. Ảnh: Internet

Bổ sung một số thực phẩm chức năng

Một số thực phẩm cung cấp vitamin D có thể bổ sung. Trước khi sử dụng, bạn cần nói với bác sĩ về sức khỏe cơ thể, các loại bệnh lý đang mắc phải, thuốc đang uống,... để đảm bảo an toàn.

Hạn chế các loại thực phẩm chứa Caffein

Cafein có thể nói là kẻ thù của Vitamin D bởi chất này có thể gây ức chế sự hấp thụ, tác động tiêu cực đến nồng độ Canxi trong cơ thể. Vì vậy mà tốt nhất bạn nên hạn chế các sản phẩm bao gồm cafe, trà,... để giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn nguồn Vitamin D khi được bổ sung.

3 món rau ‘nhà lành’ dồi dào vitamin C gấp đôi cam, có lợi ích tốt cho sức khỏe, chữa bệnh hữu ích

3 món rau ‘nhà lành’ dồi dào vitamin C gấp đôi cam, có lợi ích tốt cho sức khỏe, chữa bệnh hữu ích

Những món rau ‘nhà lành’ không chỉ dễ chế biến mà còn có tác dụng cực tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyên nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   vitamin D bổ sung vitamin D Tác dụng của vitamin D Thực phẩm nào giàu vitamin D

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 47 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm