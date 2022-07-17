Tiết lộ khoa học: Một loại vitamin tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ, chống đột quỵ, bạn đã biết hay chưa?

Tiến sĩ Brewer đã chia sẻ những phát hiện quan trọng: “Đây là một nghiên cứu rất thú vị - được thực hiện ở 8 quốc gia, bao gồm hơn 26.000 người từ 50 tuổi trở lên, đã phát hiện ra rằng những người có mức vitamin D cao nhất có nguy cơ tử vong - vì bất kỳ nguyên nhân y tế nào trong suốt thời gian nghiên cứu, thấp hơn đến 57% so với những người có mức thấp nhất.

Bật mí cho bạn hay, vitamin D được nghiên cứu giúp giảm gần 60% nguy cơ tử vong do bệnh tật. Theo tiến sĩ Sarah Brewer, giám đốc Y tế của hãng dược Healthspan (Anh) báo cáo về nghiên cứu hấp thu đủ vitamin D có thể giảm 57% nguy cơ tử vong do "bất kỳ nguyên nhân y tế nào", lợi ích của vitamin "ánh nắng mặt trời" này cực kì lớn.

Ngoài ra, tạp chí y sinh của Mỹ The American Journal of Clinical Nutrition, cũng đã cho thấy vitamin D giúp hỗ trợ não chống lại sự suy giảm nhận thức. Mức vitamin D thấp có liên quan đến việc giảm khối lượng não và việc điều chỉnh sự thiếu hụt vitamin D có thể ngăn ngừa tới 17% các trường hợp sa sút trí tuệ.

Nếu nạp đủ vitamin D, bạn cũng giảm nguy cơ mắc bệnh đột quỵ một cách đáng kể, các bệnh đi kèm có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong như tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim mạch và ung thư nhờ đủ vitamin D mà giảm hẳn. Vitamin D còn giúp giảm cân. Một số nghiên cứu chỉ ra, những người cao tuổi, người béo phì dễ bị thiếu vitamin D hơn.

Khi nào cần bổ sung Vitamin D?

Bạn cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể thông qua một số dấu hiệu dưới đây để bổ bổ sung Vitamin D đúng cách và an toàn:

- Nếu hệ cơ xương khớp gặp vấn đề như đau nhức, yếu cơ, chuột rút, co thắt cơ, tê cứng khớp,... thì bạn nên cảnh giác bởi đó có thể xuất phát từ nguyên nhân thiếu hụt Vitamin D.

- Căng thẳng, stress liên tục cũng có thể xảy ra do hàm lượng Vitamin D trong cơ thể thấp.

- Chảy máu nướu, chân răng thường xuyên mà không rõ nguyên nhân thì đôi khi cũng là dấu hiệu nhắc nhở bạn cần bổ sung Vitamin D cho cơ thể.

- Ngoài ra thì khi bạn có các biểu hiện như rối loạn cảm xúc, dễ cáu gắt, buồn ngủ, đau đầu, người hay mệt mỏi, khó chịu,... thì bạn cũng nên cân nhắc đến việc kiểm tra sức khỏe và tăng cường Vitamin D nếu cần thiết.

Tận dụng vitamin D đúng cách. Ảnh: Internet

Vitamin D tận dụng bằng cách nào?

Với lợi ích dồi dào của vitamin D được nhắc đến, bạn có thể tận dụng vitamin D như thế nào?

Thực phẩm chứa nhiều vitamin D

Tìm kiếm nguồn vitamin D có trong một số thực phẩm được chỉ ra như: gan bò, lòng đỏ trứng, các loại sữa, dầu gan cá, cá hồi, cá mòi, cá cờ, cá ngừ, tôm, phô mai, đậu và nấm mỡ. Bạn có thể chế biến các món ăn này theo phong cách đa dạng để bổ sung cho cơ thể của mình.

Các thực phẩm chứa vitamin D. Ảnh: Internet

Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ở mức độ vừa phải

Đây chính là một trong những nguồn vitamin D để bạn có thể tận dụng. Vào mỗi buổi sáng sớm, bạn có thể tập yoga hoặc một vài môn thể thao, cùng lúc đón ánh nắng mặt trời nhẹ dịu, và kết thúc nó vào cuối buổi tập.

Một trong những cách tốt nhất để có đủ vitamin D là phơi nắng vào sáng sớm khoảng 15 phút - ít nhất 2 lần mỗi tuần cũng được phòng khám nổi tiếng của Mỹ Cleveland Clinic hướng dẫn.

Ánh nắng chứa vitamin D. Ảnh: Internet

Bổ sung một số thực phẩm chức năng

Một số thực phẩm cung cấp vitamin D có thể bổ sung. Trước khi sử dụng, bạn cần nói với bác sĩ về sức khỏe cơ thể, các loại bệnh lý đang mắc phải, thuốc đang uống,... để đảm bảo an toàn.

Hạn chế các loại thực phẩm chứa Caffein

Cafein có thể nói là kẻ thù của Vitamin D bởi chất này có thể gây ức chế sự hấp thụ, tác động tiêu cực đến nồng độ Canxi trong cơ thể. Vì vậy mà tốt nhất bạn nên hạn chế các sản phẩm bao gồm cafe, trà,... để giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn nguồn Vitamin D khi được bổ sung.