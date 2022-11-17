Thủ thuật kiểm soát bàng quang kinh điển "cứu cánh" bạn khỏi những tình huống khó xử nhất

Sức khỏe 17/11/2022 13:21

Khi bàng quang của bạn chỉ đầy một nửa, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy muốn đi vệ sinh. Như hầu hết các bạn đều biết, điều này có thể khiến bạn rơi vào tình huống không thoải mái khi không có thời gian hoặc địa điểm. May mắn thay, có một số thủ thuật để giúp bạn thoải mái hơn.

Đây là 9 cách giúp bạn đi vệ sinh đúng lúc.

1. Xì hơi nếu cần

 

Thủ thuật kiểm soát bàng quang kinh điển 'cứu cánh' bạn khỏi những tình huống khó xử nhất - Ảnh 1

Sự tích tụ khí trong ruột có thể gây thêm áp lực lên bàng quang. Giảm bớt áp lực này bằng cách truyền khí có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn và cho phép bạn nhịn tiểu lâu hơn.

2. Định vị lại cơ thể: ngồi thẳng nhưng thả lỏng

Thủ thuật kiểm soát bàng quang kinh điển 'cứu cánh' bạn khỏi những tình huống khó xử nhất - Ảnh 2

 

Cách bạn định vị cơ thể có thể giúp bạn siết chặt các cơ xung quanh bàng quang và giúp bạn có khả năng có cảm giác như đang “giữ nó lại”. Đừng gồng vai và hãy ngồi thẳng để giảm áp lực lên bàng quang. Điều này có thể làm giảm sự thôi thúc phải đi tiểu.

3. Giữ ấm

Thủ thuật kiểm soát bàng quang kinh điển 'cứu cánh' bạn khỏi những tình huống khó xử nhất - Ảnh 3

Khi bạn lạnh, cơ thể bạn sẽ phản ứng với sự giảm nhiệt độ. Một trong những hậu quả là nước tiểu sẽ được sản xuất nhiều hơn. Vì vậy, khi bạn đã muốn đi tiểu, hãy đắp chăn hoặc tăng nhiệt độ.

4. Nằm xuống

Thủ thuật kiểm soát bàng quang kinh điển 'cứu cánh' bạn khỏi những tình huống khó xử nhất - Ảnh 4

 

Theo nghiên cứu này, áp lực lên bàng quang của bạn giảm dần khi nằm so với tư thế thẳng đứng. Khi đứng lên, bạn sẽ dùng cơ bụng để giữ tư thế và trọng lượng của nước tiểu cũng sẽ đè lên bàng quang.

5. Bắt chéo chân khi đứng

Thủ thuật kiểm soát bàng quang kinh điển 'cứu cánh' bạn khỏi những tình huống khó xử nhất - Ảnh 5

 

Niệu đạo là ống dẫn nước tiểu của bạn ra khỏi cơ thể. Bạn có thể bóp nhẹ ống này bằng cách bắt chéo chân. Hãy chắc chắn rằng bạn bắt chéo chân để qua chúng khi đứng vì ở tư thế ngồi, nó chỉ có thể dẫn đến nhiều áp lực hơn lên bàng quang.

 

6. Cố gắng không cười

 

Khi cười sảng khoái, các cơ trung tâm của bạn sẽ căng ra, gây áp lực lên bàng quang. Tuy nhiên, cơ vòng đóng niệu đạo để ngăn rò rỉ sẽ giãn ra khi áp lực tăng lên và đó là lúc đi tiểu. Vì vậy, bạn nên cố gắng tránh cười khúc khích khi buồn tiểu!

7. Nghĩ ra một trò tiêu khiển

Thủ thuật kiểm soát bàng quang kinh điển 'cứu cánh' bạn khỏi những tình huống khó xử nhất - Ảnh 6

 

Khi bàng quang của bạn đầy hoặc ít hơn một nửa, các dây thần kinh trong bàng quang sẽ báo cho não biết rằng đã đến lúc phải đi tiểu. Nhu cầu đi tiểu này có thể ít khẩn cấp hơn so với cảm giác của nó, vì vậy sự phân tâm có thể lấn át cảm giác muốn đi tiểu trong một lúc. Vì vậy, lần tới, hãy thử nghĩ về điều gì khác hoặc lướt điện thoại một chút và bạn sẽ thấy cảm giác đó biến mất.

8. Hóp mông lại

Thủ thuật kiểm soát bàng quang kinh điển 'cứu cánh' bạn khỏi những tình huống khó xử nhất - Ảnh 7

 

Kiểm soát bàng quang phụ thuộc vào các cơ sàn chậu là các cơ xung quanh ống dẫn tiểu của bạn. Siết mông vào nhau vài lần là một bài tập nhanh để siết chặt các cơ có thể giúp giữ nước tiểu bên trong bàng quang, ngăn rò rỉ. Bạn có thể thực hiện động tác này ở bất kỳ tư thế nào, đứng lên hoặc ngồi xuống.

9. Tránh xuống nước

Thủ thuật kiểm soát bàng quang kinh điển 'cứu cánh' bạn khỏi những tình huống khó xử nhất - Ảnh 8

 

Hiện tượng tương tự như đã giải thích trước đây có thể xảy ra khi bạn bơi trong nước lạnh. Tuy nhiên, bạn nên tránh xa nước hoàn toàn vì khi rời khỏi bồn nước ấm, đến một nơi mát mẻ hơn có thể đột nhiên khiến bạn muốn đi tiểu quá mức.

Theo Brightside

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