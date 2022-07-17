Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thưởng thức trái dưa hấu ngon ngọt, tươi mát. Các tác dụng tích cực cho sức khỏe của dưa hấu này khiến ai cũng phải yêu thích.

Các nghiên cứu được chỉ ra, món nước uống dưa hấu có rất nhiều lợi ích, đặc biệt là tác dụng chống ung thư. Dưa hấu chứa vitamin C rất cao. Bảng thành phần ‘gây mê’ của dưa hấu còn bao gồm: vitamin A, chất xơ, kali, lycopene, cucurbitacin E. Theo Sở Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, dưa hấu chứa 91,5 % nước, có nghĩa là ăn loại quả này có thể giúp bạn không cẩn uống nước. Loại quả này lại rất ít calo (chỉ khoảng 46 kilocalo cho mỗi cốc).

Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ thực phẩm có lycopene có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Cholesterol cao là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch như xơ vữa động mạch, huyết áp cao, thiếu máu cơ tim, suy tim… Vì vậy, bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất xơ, nước, vitamin và hợp chất chống oxy hóa có thể làm giảm hàm lượng cholesterol cơ thể và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch.

Các nghiên cứu được chỉ ra, lycopene trong dưa hấu có thể phòng ngừa bệnh ung thư – đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa. Theo đó, hợp chất này làm giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư bằng cách giảm tăng trưởng IGF. Trong đó, IGF tăng cao là một trong những nguyên nhân kích thích tế bào phát triển bất thường và có nguy cơ chuyển biến thành tế bào ung thư. Ngoài ra, hợp chất cucurbitacin E – cũng được chỉ ra có tác dụng ức chế sự phát triển của khối u và ngăn ngừa hiện tượng di căn của tế bào ung thư lành mạnh nhất. Bạn có thể bổ sung nước ép dưa hấu là món uống dinh dưỡng trong ngày.

Bên cạnh đó, Lycopene trong dưa hấu có thể làm giảm độ dày và cứng ở thành động mạch. Từ đó giúp giảm thiểu nguy cơ xơ cứng động mạch và hình thành cục máu đông.

Dưa hấu chống ung thư và ngừa bệnh tim mạch khá tốt. Ảnh: Internet

Chống tia UV

Dưa hấu có nhiều chất lycopene có tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Lycopene giúp chống lại tia UV, cháy nắng và ung thư da. Đó là một lý do quan trọng để kết hợp một số dưa hấu vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Giảm cân

Chọn dưa hấu thay vì một món ngọt khác có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients năm 2019 cho thấy những đối tượng thừa cân hoặc béo phì khi ăn dưa hấu thay vì bánh quy, họ cảm thấy no lâu hơn, hỗ trợ giảm trọng lượng cơ thể, chỉ số khối cơ thể, huyết áp và vòng eo.

Tốt cho mắt

Thành phần Lycopene trong dưa cũng xuất hiện trong một số phần của mắt để chống viêm nhiễm và kích ứng oxy hóa cho mắt. Lycopene cũng có vai trò như một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm có thể giúp ngăn ngừa và làm chậm bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Vitamin A trong dưa hấu rất tốt cho mắt. Ảnh: Internet

Giúp giảm viêm cho cơ thể

Lycopene và vitamin C - 2 chất chống oxy hóa được tìm thấy trong dưa hấu có thể làm giảm viêm nhiễm và tổn thương do oxy hóa gây ra. Viêm có thể gây sưng, đau hoặc đỏ da. Nghiêm trọng hơn, tình trạng viêm mãn tính có thể dẫn đến bệnh ung thư, hen suyễn, bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Hỗ trợ tiêu hóa

Nhờ vào hàm lượng nước và chất xơ dồi dào mà dưa hấu là một trong những thực phẩm có khả năng tăng cường nhu động của cơ quan tiêu hóa. Lượng nước trong dưa hấu có tác dụng trung hòa dịch vị dạ dày, từ đó giảm nguy cơ đau thượng vị, ợ hơi, ợ nóng và buồn nôn sau ăn. Lượng nước và chất xơ này có thể giữ độ ẩm và tăng thể tích phân. Từ đó làm giảm nguy cơ táo bón và giúp cơ thể dễ trao đổi chất hơn.

Dưa hấu tốt cho giảm cân và hệ tiêu hóa. Ảnh: Internet

Tốt cho da và tóc

Hàm lượng nước dồi dào trong dưa hấu có thể duy trì độ ẩm lý tưởng cho làn da. Từ đó giúp duy trì làn da ẩm mượt, mịn màng và hạn chế nguy cơ bong tróc, thô ráp. Vitamin A, giúp tóc mọc nhanh, cải thiện tình trạng chẻ ngọn và gãy rụng, tẩy tế bào chết trên bề mặt, tái tạo các mô da mới. Với thành phần vitamin A và lượng nước dồi dào trong dưa hấu, bạn có thể trẻ hóa làn da và giảm thiểu số lượng nếp nhăn trên khuôn mặt.

Sử dụng nước ép dưa hấu khi nào

- Với các lợi ích từ dưa hấu mang lại, bạn có thể sử dụng một cốc nước ép dưa hấu hàng ngày vào mỗi buổi sáng.

- Bạn có thể uống trước buổi tập gym, yoga 20 - 30 phút, bởi chúng có tác dụng ổn định nhịp tim đều đặn, làm dịu mạch máu và cũng giúp bạn bớt mệt mỏi hơn sau khi tập.

- Bạn cũng có thể sử dụng 1 cốc nước ép dưa hấu vào buổi sáng khi còn đói để loại bỏ những độc tố ra khỏi bàng quang sau một đêm dài.

- Mỗi khi thiếu nước và để bổ sung năng lượng, bạn có thể uống nước ép dưa hấu để bù đắp cho cơ thể.