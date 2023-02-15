Thấy mệt mỏi, sốt, uống thuốc không khỏi, người phụ nữ phát hiện mang thai con thứ 6

Sức khỏe 15/02/2023 14:03

Sản phụ cảm thấy mệt mỏi, sốt, tự mua thuốc điều trị tại nhà. Sau khi sử dụng thuốc tình trạng sức khỏe không tiến triển, đau bụng dữ dội, liên tục, đi khám mới biết có thai và dương tính với sốt xuất huyết.

Theo Báo VnExpress, ngày 14/2, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết bệnh nhân mệt mỏi, sốt, mua thuốc uống không bớt mà còn đau bụng dữ dội, đi khám mới biết mang thai. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chị bị sốt xuất huyết ngày thứ 4, siêu âm có nhiều dịch trong ổ bụng, thai ngoài tử cung.

Khi vào viện, bệnh nhân bị sốc nặng, tình trạng không tỉnh táo, xuất huyết dưới da ở hai chân, huyết áp tụt còn 40/30 mmHg, nhịp thở 20 lần/phút. Bác sĩ mổ cấp cứu phát hiện khối thai ngoài tử cung kích thước 1,5 cm, vỡ, máu chảy ồ ạt trong ổ bụng nên nhanh chóng cầm các mạch máu đang phun và cắt khối thai vỡ. Sản phụ mất gần hai lít máu, được truyền bù 3 túi hồng cầu lắng, 4 túi huyết tương đông lạnh.

Thấy mệt mỏi, sốt, uống thuốc không khỏi, người phụ nữ phát hiện mang thai con thứ 6 - Ảnh 1

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Sau hậu phẫu 4 ngày, tình trạng của chị L. đã ổn định, được chuyển vào Khoa Phụ khoa tiếp tục điều trị và được xuất viện vài ngày sau đó.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, TS.BS Bùi Chí Thương – Trưởng khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ, mang thai ngoài tử cung là một rủi ro thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của người phụ nữ. Bên cạnh đó, thai phụ bị sốt xuất huyết khi mang thai cần được theo dõi và xử lý kịp thời đúng cách do cơ thể phụ nữ mang thai sức đề kháng suy yếu dễ làm bệnh nặng hơn. Nếu xảy ra biến chứng thì khiến tình trạng bệnh có thể nguy hiểm như tăng nguy cơ sảy thai, thai chết lưu… đặc biệt ở những tháng đầu thai kỳ.

"Điều quan trọng ở trường hợp này là sản phụ được cấp cứu kịp thời ở tại bệnh viện có nhiều chuyên khoa cùng phối hợp hỗ trợ điều trị như: Hồi sức ngoại khoa, Nội khoa vì người bệnh có sốt xuất huyết nguy cơ biến chứng về rối loạn đông máu rất cao", TS.BS Bùi Chí Thương cho hay.

Thấy mệt mỏi, sốt, uống thuốc không khỏi, người phụ nữ phát hiện mang thai con thứ 6 - Ảnh 2
Thai phụ được xuất viện. Ảnh: VnExpress

Cũng theo TS.BS Bùi Chí Thương, khi mang thai, sản phụ cần đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bởi lẽ, sức khỏe của người mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi cũng như việc sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc con sau này. Thông qua việc khám thai định kỳ, bác sĩ sản khoa sẽ biết được tình trạng sức khỏe của người mẹ và thai nhi, từ đó giúp phát hiện và can thiệp sớm những bất thường, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

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Từ khóa:   sản phụ thai ngoài tử cung sốt xuất huyết

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