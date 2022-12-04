Trong tài khoản người thứ nhất trên Metro.co.uk, Jan McCluskey, 62 tuổi, đã chia sẻ các triệu chứng của một căn bệnh ung thư hiếm gặp mà bà đã trải qua, với hy vọng lan tỏa nhận thức để mọi người không bỏ qua các dấu hiệu tương tự hoặc nhầm lẫn chúng với bệnh khác như bà đã làm và cuối cùng phải trải qua rất nhiều đau đớn và vài ca phẫu thuật.

Cô ấy viết: "Tôi không ăn uống gì khác thường, nhưng dạ dày của tôi đang to ra" và nói thêm rằng cô ấy cho rằng đó là dấu hiệu của thời kỳ mãn kinh. "Tôi đã nói chuyện với một bác sĩ, người cũng nói với tôi rằng đó là…"

McCluskey đã trải qua các triệu chứng ban đầu của một căn bệnh ung thư hiếm gặp trong gần 20 năm cho đến khi nó được chẩn đoán và điều trị bằng phẫu thuật. Dấu hiệu đầu tiên cô nhận thấy là cân nặng tăng nhanh quanh bụng khi mới ngoài 40 tuổi.

Vì vậy, cô ấy nghĩ rằng tất cả các dấu hiệu mà cô ấy đang trải qua -nhưmồ hôi nóng, da khô, sương mù não và lo lắng là do thời kỳ mãn kinh.

Bỏ qua các dấu hiệu phát triển

Khi McCluskey bước sang tuổi 60, bà bắt đầu phải vật lộn với chứng rò rỉ bàng quang, thường xảy ra vào ban đêm hoặc khi bà ho hoặc hắt hơi. "Một lần nữa, tôi nghĩ đó là một triệu chứng mãn kinh khác", cô ấy viết và nói thêm, "Nhưng sau đó khi tôi bước sang tuổi 60, vào tháng 6 năm 2020, chồng tôi, Phill, nhận thấy rằng bụng của tôi trông có hình dạng kỳ lạ như nặng hơn ở phía dưới, một loại của hình quả lê. Và mặc dù tay và chân của tôi rất gầy nhưng bụng của tôi vẫn ngày càng lớn hơn."

Mặc dù cô ấy lo lắng, nhưng McCluskey không nghĩ rằng việc nhận lời khuyên y tế là cần thiết và cuối cùng đã phớt lờ các cảnh báo từ cơ thể.

Được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hiếm gặp

Đó là một xét nghiệm máu định kỳ dẫn đến siêu âm, khiến bác sĩ đa khoa của cô điều tra khả năng ung thư buồng trứng.

Ảnh minh họa: Internet

Sau bốn tuần, kết quả cho thấy quá trình quét tìm thấy một khối u trên buồng trứng của cô.

Bác sĩ sớm xác nhận rằng đó là PMP, hay Pseudomyxoma Peritonei – một loại ung thư hiếm gặp bắt đầu phát triển trên ruột thừa. Một nhà tư vấn xác nhận rằng nó đã lan đến dạ dày của McCluskey.

Pseudomyxoma Peritonei là gì?

Pseudomyxoma peritonei là một loại ung thư hiếm gặp ảnh hưởng đến khoang phúc mạc (bụng và xương chậu) của bạn. Ung thư này không phát triển thành khối u rắn. Thay vào đó, nó lây lan bằng cách liên tục sản xuất chất nhầy, một chất giống như thạch là một trong những thành phần của chất nhầy. Chất nhầy dần dần tích tụ trong khoang phúc mạc.

Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng của PMP bao gồm sự bất thường của bụng và phúc mạc, sưng bụng và đau bụng, đầy bụng, khó tiêu, táo bón, thoát vị và khó mang thai.

Điều trị thành công của bà McCluskey

McCluskey đã trải qua một ca phẫu thuật làm tan mỡ, liên quan đến việc rút chất lỏng ra khỏi khoang bụng của cô ấy.

Ruột thừa của cô, nơi bắt đầu ung thư, đã được cắt bỏ cùng với buồng trứng bên phải của cô vì có một u nang lớn phát triển trên đó.

Sáu tháng sau, vào tháng 4, cô trở lại bệnh viện để thực hiện cuộc phẫu thuật lớn kéo dài 9 tiếng nhằm cắt bỏ lá lách, túi mật, rốn và buồng trứng khác. Cô giải thích: "Họ cũng cạo gan của tôi để loại bỏ các tế bào bất hảo và lấp đầy khoang bụng của tôi bằng dung dịch hóa trị nóng để loại bỏ bất kỳ tế bào ung thư nào còn sót lại."

​Loại bỏ ung thư và tập trung vào việc xử lý các triệu chứng một cách nghiêm túc

Rất may, tất cả các thủ tục đã làm việc để loại bỏ bệnh ung thư của cô. Cô ấy vẫn đang dùng các loại thuốc có thể sẽ dùng trong suốt quãng đời còn lại của mình.

McCluskey đã viết: "Bây giờ tôi được chụp chiếu và xét nghiệm máu sáu tháng một lần để đảm bảo ung thư không quay trở lại. Tôi vô cùng mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn vì những gì tôi đã trải qua và biết ơn khi có sự hỗ trợ của Phill và Sarah (con gái)"

Ảnh minh họa: Internet

Phản ánh về sự nhầm lẫn ban đầu giữa các triệu chứng với thời kỳ mãn kinh, McCluskey nói: "Bây giờ tôi biết rằng mình đã trải qua thời kỳ mãn kinh, vì kinh nguyệt của tôi đã ngừng, nhưng tôi vẫn không biết triệu chứng nào mà tôi trải qua thực sự do điều đó gây ra và đó là do ung thư".

Cô ấy nói thêm,"“Tôi vẫn không thể tin rằng trong suốt những năm đó, tôi nghĩ rằng mình chỉ đang trải qua các triệu chứng mãn kinh trong khi thực tế, tôi đang bị một căn bệnh ung thư cực kỳ hiếm gặp tấn công."

Theo Times of India