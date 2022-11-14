Tóm lại, những gì chúng ta ăn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Cơ thể chúng ta càng ăn nhiều thức ăn không tốt cho sức khỏe thì hậu quả càng nhanh chóng.

Bất kể lý do bên ngoài có thể là gì, những gì đi vào bên trong cơ thể sẽ quyết định phần lớn hệ thống sức khỏe của chúng ta sẽ như thế nào. Cơ thể chúng ta càng ăn nhiều thực phẩm đã qua chế biến thì càng có nhiều khả năng không chịu được tác dụng của chúng.

Vì vậy, lần tới khi bạn ngồi xuống dùng bữa, hãy lưu ý những điều sau:

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Lý tưởng nhất là một người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 gam mỗi ngày. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng 2,5 triệu ca tử vong có thể được ngăn chặn mỗi năm nếu lượng muối tiêu thụ trên toàn cầu giảm xuống mức khuyến cáo.

Mặc dù natri quan trọng đối với cơ thể của chúng ta và nguồn chính của nó là thông qua chế độ ăn uống của chúng ta, nhưng việc tiêu thụ quá mức có thể gây chết cơ thể về lâu dài.

Các bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên cả thế giới.

Chất béo bão hòa

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, chỉ nên có 5-6% lượng chất béo nạp vào cơ thể hàng ngày là chất béo bão hòa.

Được gọi là chất béo xấu, chất béo bão hòa được biết là có thể gây hại cho cá nhân. Đây là lý do tại sao các bác sĩ khuyên bạn nên chuyển sang thực phẩm ít chất béo sau khi xem tuổi và huyết áp của một cá nhân.

Chất béo bão hòa chủ yếu được tìm thấy trong các sản phẩm động vật và một số loại dầu.

Đường

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Người lớn không nên có nhiều hơn 30 gam đường mỗi ngày. Ăn quá nhiều đường có thể gây chết tim và sau đó là tính mạng. Một số nghiên cứu cho biết một chế độ ăn uống có nhiều đường chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cho tim mạch.

Một nghiên cứu được thực hiện trong hơn 15 năm cho thấy rằng những người ăn đường từ 25% trở lên trong lượng calo hàng ngày của họ có nguy cơ tử vong do các biến chứng tim cao gấp đôi so với những người ít đường.

Đường bổ sung, được tìm thấy trong nước ngọt, đồ uống đóng chai, bánh ngọt là mối đe dọa lớn nhất đối với tim.

Ngay cả khi ăn uống đúng cách, chúng ta vẫn gây hại cho tim theo nhiều cách

Do ngủ ít, uống quá nhiều rượu, nghiện thuốc lá và chạy theo nhịp sống nhanh mà không cho tâm trí và cơ thể nghỉ ngơi hợp lý góp phần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Các chuyên gia luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày. Khi càng có tuổi, người ta cần phải cẩn thận về số giờ ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các thói quen sống không lành mạnh như uống rượu và hút thuốc cũng nên được cắt giảm hoàn toàn để giữ cho trái tim khỏe mạnh.

Ngày nay, thói quen mê thực phẩm chế biến sẵn, phụ thuộc vào các bữa ăn chế biến sẵn, điều này giải thích khá nhiều tại sao các trường hợp đau tim lại trở nên phổ biến trong nhóm dân số trẻ.

Việc đưa hình thức ăn uống tự túc vào cuộc sống hàng ngày dường như là quá sức đối với các bạn trẻ. Phong cách sống đã thay đổi rất nhiều, nhờ các phương tiện truyền thông xã hội và các quảng cáo ngẫu nhiên, những người trẻ tuổi không ngần ngại mua một gói khoai tây chiên, và không nhận ra rằng một gói không mặn và các loại hạt thô sẽ tốt hơn cho họ nhiều.

Mức độ hoạt động thể chất đã giảm thiểu đến mức tối đa, điều này một lần nữa mở ra một con đường lớn cho các bệnh nghiêm trọng như đau tim.

Để hạn chế những biến chứng lớn về sức khỏe, điều cần thiết là phải kiểm soát những thói quen nhỏ. Lần tới khi bạn nạp vào giỏ hàng thực phẩm của mình 5 gói khoai tây chiên, hãy loại bỏ bốn gói và thay vào đó thêm một gói lớn các loại hạt.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Times of India