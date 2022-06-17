Tại sao chú ý vệ sinh mà vùng kín vẫn ra nhiều dịch tiết? Chị em phụ nữ hãy lưu ý những điều này!

Sức khỏe 17/06/2022 10:45

Khi nhắc đến các bệnh phụ khoa, không ít chị em sẽ cảm thấy đặc biệt lo lắng bởi sự phiền toái mà nó đem lại. Cũng vì lí do đó mà một số chị em sẽ thường có suy nghĩ rằng vệ sinh vùng kín một cách sạch sẽ nhất có thể thì sẽ tránh được các bệnh phụ khoa. Thế nhưng, sau khi duy trì vệ sinh vùng kín một cách rất sạch sẽ thì các chị em lại gặp một vấn đề nan giải khác: 'Tôi rất chú ý đến việc vệ sinh vùng kín, tại sao vùng kín vẫn tiết nhiều dịch và có mùi hôi khó chịu?'.

Tại sao chú ý vệ sinh mà vùng kín vẫn ra nhiều dịch tiết? Chị em phụ nữ hãy lưu ý những điều này! - Ảnh 1
Bệnh phụ khoa là những bệnh xuất hiện ở những cơ quan sinh sản của người phụ nữ

Thực tế trong cuộc sống ngày nay, rất nhiều bạn nữ sẽ thường gặp phải những vấn đề trên. Và sau khi tiến hành một cuộc khảo sát, ban biên tập nhận thấy có nhiều bạn nữ vẫn duy trì 3 thói quen này trong sinh hoạt, thoạt nhìn trông có vẻ rất tốt nhưng thực chất việc làm này lại vô tình tạo điều kiện cho bệnh viêm nhiễm phụ khoa "đeo bám" lấy bạn một cách dễ dàng hơn.

1. Làm sạch âm hộ quá mức

Với sự phổ cập liên tục các kiến ​​thức về sức khỏe, nhiều chị em phụ nữ ngày nay rất coi trọng đến việc vệ sinh thân thể cá nhân, đặc biệt là vệ sinh vùng kín. Kéo theo đó là sự phổ biến của các loại dung dịch chăm sóc vùng kín. Dẫn đến việc chị em chúng ta dần hình thành thói quen vệ sinh vùng kín của mình một cách sạch sẽ quá mức.

Thế nhưng, việc vệ sinh vùng kín một cách sạch sẽ quá mức, đặc biệt là việc lạm dụng các dung dịch chăm sóc vùng kín không những không giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em một cách nghiêm trọng.

Tại sao chú ý vệ sinh mà vùng kín vẫn ra nhiều dịch tiết? Chị em phụ nữ hãy lưu ý những điều này! - Ảnh 2
Vệ sinh "vùng kín" rất kĩ không có nghĩa là đã làm cho "vùng kín" sạch sẽ

Việc vệ sinh quá kỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ vi khuẩn có trong âm đạo, làm giảm khả năng ức chế vi khuẩn và mất đi khả năng tự làm sạch của "cô bé" nên "cô bé" của chúng ta sẽ dễ bị nhiễm vi khuẩn, từ đó dẫn đến bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Lời khuyên: Trong những ngày bình thường, để vệ sinh vùng kín, chị em chỉ cần thay và giặt quần lót hàng ngày, phơi nắng sát trùng, rửa âm hộ bằng nước ấm.

2. Sử dụng băng vệ sinh có nhiều hương liệu

Băng vệ sinh được coi là trợ thủ đắc lực không thể thiếu của các chị em trong kỳ kinh nguyệt.
Trong số rất nhiều loại băng vệ sinh thì một số bạn nữ lại thường có xu hướng sử dụng những loại băng vệ sinh có mùi thơm và có màu vì chúng mùi thơm dễ chịu, màu sắc cũng rất bắt mắt. Thuy nhiên, các bác sĩ vẫn khuyến cáo: Các loại băng vệ sinh có mùi thơm và có nhiều màu sắc sẽ không "lành mạnh" cho phụ nữ.

Tại sao chú ý vệ sinh mà vùng kín vẫn ra nhiều dịch tiết? Chị em phụ nữ hãy lưu ý những điều này! - Ảnh 3

Mùi thơm của băng vệ sinh là do có thêm các loại hương liệu hóa học. Những hương liệu này có khả năng gây viêm nhiễm vùng kín và gây dị ứng. Ngoài ra, băng vệ sinh có màu sặc sỡ thường có thể sẽ có thêm các chất tạo màu, gây hại cho cơ thể nếu dùng trong thời gian dài.

Lời khuyên: Để bảo vệ sức khỏe vùng kín, khuyễn cáo các bạn nên chọn băng vệ sinh có nguồn gốc và thương hiệu rõ ràng, tránh dùng những loại băng vệ sinh có chứa hương thơm và màu sắc.

3. Lạm dụng băng vệ sinh hằng ngày

Băng vệ sinh hằng ngày vốn rất tiện lợi và được xem là trợ thủ đắc lực cho chị em trong việc giữ gìn vệ sinh. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên hạn chế, không nên quá lạm dụng vào băng vệ sinh hằng ngày.

Độ thoáng khí của các loại băng vệ sinh thường rất kém. Nếu chúng ta sử dụng lâu ngày sẽ rất dễ gây ra sự sinh sôi của các vi khuẩn và gây viêm nhiễm phụ khoa. Ngoài ra, hầu hết các miếng băng vệ sinh mà chúng ta sử dụng đều được làm từ chất liệu sợi hóa học, có thể gây trầy da nếu sử dụng quá lâu.

Tại sao chú ý vệ sinh mà vùng kín vẫn ra nhiều dịch tiết? Chị em phụ nữ hãy lưu ý những điều này! - Ảnh 4

Lời khuyên: Bạn nên lựa chọn những loại băng vệ sinh hằng ngày có chất liệu phù hợp, và không sử dụng chúng trong thời gian dài.

Bạn nên loại bỏ những thói quen tưởng chừng như vô hại này để tránh việc hình thành các nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe của mình bạn nhé! Nếu cảm thấy không khỏe thì tốt nhất bạn nên đi kiểm tra để có hướng điều trị kịp thời.

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So với nam giới, nữ giới thường sẽ phải chú ý đến việc vệ sinh cá nhân của mình nhiều hơn. Chẳng hạn như quần áo lót, phụ nữ cần phải thay chúng hằng ngày, thậm chí là nhiều lần trong ngày vào những ngày rụng trứng. Nếu không họ sẽ rất dễ mắc phải một loạt các bệnh mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng.

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Từ khóa:   chăm sóc vùng kín bảo vệ vùng kín bệnh phụ khoa sức khỏe

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