Khi giặt nội y, phụ nữ nếu tránh 3 điểm này, các bệnh phụ khoa muốn "đeo bám" bạn cũng khó

Sức khỏe 13/06/2022 07:25

So với nam giới, nữ giới thường sẽ phải chú ý đến việc vệ sinh cá nhân của mình nhiều hơn. Chẳng hạn như quần áo lót, phụ nữ cần phải thay chúng hằng ngày, thậm chí là nhiều lần trong ngày vào những ngày rụng trứng. Nếu không họ sẽ rất dễ mắc phải một loạt các bệnh mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng.

Khi giặt nội y, phụ nữ nếu tránh 3 điểm này, các bệnh phụ khoa muốn 'đeo bám' bạn cũng khó - Ảnh 1
Đồ lót có thể sản sinh và gây ra các mầm bệnh, các vi khuẩn nguy hiểm tới sức khỏe con người nếu không được giặt sạch và bảo quản đúng cách

Nhiều người nghĩ rằng, đồ lót là mặc bên trong nên thích mặc như thế nào, giặt ra sao cũng được, không cần để ý quá nhiều. Tuy nhiên, thói quen này sẽ gây ra rất nhiều bệnh lý nếu như đồ lót của bạn không được xử lý một cách kỹ lưỡng và an toàn. Sau đây, hãy cùng nhau tìm hiểu những thói quen không lành mạnh và những sai lầm trong việc giặt đồ lót, gây tác hại xấu đến sức khỏe của chị em phụ nữ chúng ta.

Khi giặt "nội y", chị em phụ nữ chúng ta nên đặc biệt lưu ý tránh 3 điểm này, kẻo rước bệnh vào người:

1. Giặt đồ lót bằng bột giặt thông thường

Khi giặt nội y, phụ nữ nếu tránh 3 điểm này, các bệnh phụ khoa muốn 'đeo bám' bạn cũng khó - Ảnh 2

Chúng ta thường nghĩ rằng, khi giặt đồ lót, cho một ít bột giặt vào sẽ giúp đồ lót của chúng ta được sạch sẽ và thơm tho hơn. Thế nhưng trên thực tế, bột giặt là chất tẩy rửa dạng bột, chứa các chất hoạt động bề mặt, chất phụ gia và các chất tẩy rửa, có khả năng tẩy rửa cao. Khi giặt, chất tẩy rửa trong bột giặt khó giặt sạch được bằng nước, bám lại trên bề mặt vải đồ lót, dễ gây ngứa, dị ứng và các bệnh phụ khoa. Ngoài ra, bột giặt tan chậm trong nước, hơi nóng lên trong quá trình hoà tan, sử nhiều nhiều sẽ làm xơ cứng sợi vải, đặc biệt đối với quần áo lót. Nếu giặt bằng tay còn có thể làm hư da tay.

Khi giặt nội y, phụ nữ nếu tránh 3 điểm này, các bệnh phụ khoa muốn 'đeo bám' bạn cũng khó - Ảnh 3

Thay vào đó, chúng nên giặt đồ lót bằng xà phòng thì sẽ tốt hơn. Vì xà phòng không có khả năng tẩy cao như bột giặt nhưng có độ diệt khuẩn cao hơn bột giặt. Khi giặt sẽ giúp diệt các vi khuẩn có hại trên đồ lót hiệu quả và an toàn hơn. Ngoài ra, do cấu tạo từ mỡ động vật, thực vật nên xà phòng rất an toàn cho da, ít gây kích ứng da. Ngoài ra, còn giúp giữ đồ lót bền và lâu hư hơn.

2. Giặt bằng nước quá lạnh hoặc quá nóng để giặt đồ lót

Nếu bạn sử dụng nước lạnh để làm sạch quần lót trong quá trình vệ sinh, nhiệt độ của nước lạnh rất thấp nên chỉ có thể loại bỏ một số chất bẩn trên bề mặt của quần lót và các vi khuẩn còn sót lại trên quần lót sẽ vẫn tồn tại. Khi đó, khả năng mắc các bệnh phụ khoa cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đặc biệt là trong thời kỳ kinh nguyệt. 

Khi giặt nội y, phụ nữ nếu tránh 3 điểm này, các bệnh phụ khoa muốn 'đeo bám' bạn cũng khó - Ảnh 4

Mặc dù việc giặt đồ lót nữ bằng nước nóng có thể làm tăng khả năng diệt vi khuẩn và đánh bay được những vết bẩn "cứng đầu". Tuy nhiên việc giặt đồ lót bằng nước nóng sẽ khiến cho đồ lót của bạn bị giảm tuổi thọ một cách nhanh chóng. Thứ nhất phải kể tới việc bị bay màu, phai màu. Thứ hai là làm mất đi tính đàn hồi trong sợi vải, làm cho vải bị xơ ra hoặc co lại khiến bạn chỉ sử dụng đồ lót được vài lần.

Khi giặt nội y, phụ nữ nếu tránh 3 điểm này, các bệnh phụ khoa muốn 'đeo bám' bạn cũng khó - Ảnh 5

Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra nếu như bạn dùng nước nóng đúng cách. Khi giặt đồ lót, bạn nên dùng nước ấm từ 30-40 độ, đây là một con số lý tưởng. Với nhiệt độ vừa phải này thì nước xả vải cùng với nước giặt sẽ hoàn toàn bị hòa tan vì vậy bạn sẽ không phải lo việc bột xà phòng còn bám lại trên sợi vải.

Không những thế, những mùi khó chịu do mồ hôi tiết ra trên đồ lót nữ khi vận động mạnh cũng sẽ dễ dàng trở nên sạch mùi hơn khi bạn xả qua bằng nước ấm. Ngay cả những vết ố vàng dính trên quần lót cũng có thể dễ dàng bị đánh bay.

3. Giặt đồ lót bằng máy giặt

Với cuộc sống hiện đại, rất nhiều gia đình thường tống hết quần áo vào trong máy giặt để tiết kiệm thời gian và công sức. Mặc dù máy giặt trông rất sạch sẽ nhưng máy giặt được dùng để giặt tất cả các loại quần áo. Vì vậy, lâu ngày sẽ tích tụ rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, nếu chúng ta giặt đồ lót trong môi trường nhiều nấm mốc như vậy, sẽ khiến đồ lót trở thành vật gây bệnh cho những phần nhạy cảm của cơ thể, khiến chúng ta dễ dàng mắc các bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Vì vậy, để bảo quản form dáng của đồ lót cũng như bảo vệ sức khỏe của chúng ta, cách tốt nhất vẫn là giặt tay.

Khi giặt nội y, phụ nữ nếu tránh 3 điểm này, các bệnh phụ khoa muốn 'đeo bám' bạn cũng khó - Ảnh 6
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, trong lồng giặt của máy giặt chứa khá nhiều vi khuẩn. Việc giặt đồ lót bằng máy giặt có thể khiến lượng vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Hơn nữa, máy giặt có thể sẽ không giặt sạch những vết bẩn trong quần lót

Hy vọng những thông tin mà tôi đã chia sẻ có thể giúp ích hơn cho bạn trong việc bảo quản và giặt đồ lót một cách đúng đắn nhất. Nếu thấy hữu ích, bạn hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé!

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