Phụ nữ thường mãn kinh ở độ tuổi nào? Có phải tuổi mãn kinh càng muộn thì cơ thể càng tốt?

Sức khỏe 05/06/2022 13:05

Kinh nguyệt thường gây ra cảm giác khó chịu cho chị em phụ nữ, nhất là vào mùa hè như bây giờ, lại càng khó chịu hơn. Vì vậy, một số phụ nữ thường sẽ nghĩ trong lòng, thật tuyệt vời biết bao nếu kinh nguyệt không đến nữa!

Phụ nữ thường mãn kinh ở độ tuổi nào? Có phải tuổi mãn kinh càng muộn thì cơ thể càng tốt? - Ảnh 1
Thời kỳ mãn kinh thường rơi vào độ tuổi 44 – 54, đánh dấu sự kết thúc quá trình sinh sản ở người phụ nữ. Nói cách khác, khi nào bạn ngừng có kinh nguyệt, đó là lúc bạn chính thức mãn kinh

Tuy nhiên, bạn thực sự không cần phải suy nghĩ quá nhiều về điều này, sớm muộn gì bạn cũng đến thời kỳ mãn kinh và khi nó xảy ra, có lẽ bạn nên gặp rắc rối một lần nữa, vì sau mãn kinh, có thể bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình dần già đi một cách nhanh chóng.

Vậy mãn kinh thường xảy ra ở phụ nữ ở độ tuổi nào?

Các số liệu nghiên cứu liên quan cho thấy độ tuổi mãn kinh của hầu hết phụ nữ là từ 44 đến 54 tuổi. Tất nhiên, do sự chênh lệch về thể lực và mức sống của mỗi người nên tuổi mãn kinh của một số phụ nữ sẽ bị trì hoãn cho đến sau 55 tuổi.

Khi thời kỳ mãn kinh thực sự đến, một số phụ nữ sẽ lại cảm thấy hụt hẫng, vì sau khi mãn kinh, buồng trứng sẽ ngừng hoạt động, tuy nhiên lượng hormone trong cơ thể tiếp tục suy giảm, điều này đồng nghĩa với việc cơ thể bạn đang có dấu hiệu già đi. Do đó, điều này khiến một số phụ nữ tin rằng tuổi mãn kinh càng muộn thì sức khỏe của họ càng tốt. Vậy, ý kiến có thực sự đúng?

Phụ nữ thường mãn kinh ở độ tuổi nào? Có phải tuổi mãn kinh càng muộn thì cơ thể càng tốt? - Ảnh 2

Thực ra suy nghĩ này là hoàn toàn sai. Như đã nói ở trên, với hầu hết phụ nữ, độ tuổi mãn kinh muộn nhất là 54 tuổi, chậm một chút cũng được, nhưng muộn nhất là 60 tuổi. Nếu bạn trên 60 tuổi và kinh nguyệt của bạn vẫn chưa dừng lại, điều đó có nghĩa là mức độ estrogen của bạn quá cao. Vì vậy, lời khuyên ở đây là nếu đến tuổi 60 mà bạn chưa mãn kinh thì nên đến bệnh viện khám để loại trừ những bệnh lý lớn trong cơ thể.

Do đó, chị em không cần quá lo lắng khi kỳ kinh nguyệt xuất hiện, cũng đừng quá buồn khi đến "mùa dâu". Đây là những giai đoạn bình thường mà cơ thể cần phải trải qua. Tất nhiên, sau khi mãn kinh, phụ nữ cần phải biết cách chăm sóc cơ thể của mình, để có thể làm cho quãng thời gian sau này của mình hạnh phúc hơn!

Sau khi mãn kinh, hãy làm những điều sau:

  •  Duy trì thái độ lạc quan yêu đời
Phụ nữ thường mãn kinh ở độ tuổi nào? Có phải tuổi mãn kinh càng muộn thì cơ thể càng tốt? - Ảnh 3

Tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe thể chất và mãn kinh là điều không thể tránh khỏi. Sau khi bước vào thời kỳ mãn kinh, chị em nên đối mặt với nó bằng thái độ lạc quan và tích cực, điều này có lợi hơn cho sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn trong tương lai. Ngoài ra, bẹn nên pha một ít trà hoa hồng để uống, mùi hương thoang thoảng của hoa hồng có thể khiến bạn cảm thấy thư thái và dễ chịu.

  • Nên vận động nhiều hơn và hạn chế đi giày cao gót 
Phụ nữ thường mãn kinh ở độ tuổi nào? Có phải tuổi mãn kinh càng muộn thì cơ thể càng tốt? - Ảnh 4
Theo nghiên cứu của "North American Menopause Society" (Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ) thì hoạt động thể chất trong thời kỳ mãn kinh rất cần thiết, giúp người phụ nữ giữ được vóc dáng, tránh tăng cân

Sau khi bước vào thời kỳ mãn kinh các bạn nữ rất dễ bị loãng xương, lúc này các bạn nên đứng lên vận động cơ thể một cách điều độ, tăng cường các bài tập vùng eo. Ngoài ra, bạn cũng nên chế đi giày cao gót, đối với những dịp không đặc biệt quan trọng, bạn nên trưng dụng các loại giày bệt để được thoải mái hơn, giảm áp lực cho chân, và hãy duy trì một vận động cơ thể điều đặn. Điều này rất có lợi cho sức khỏe của bạn sau này.

  • Cải thiện tình trạng giấc ngủ
Phụ nữ thường mãn kinh ở độ tuổi nào? Có phải tuổi mãn kinh càng muộn thì cơ thể càng tốt? - Ảnh 5
Các nhà Đông y thường khuyên mỗi ngày dành 15- 20 phút ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ sẽ là một phương pháp cực kỳ hiệu quả, có lợi cho sức khỏe và nâng cao tuổi thọ

Phụ nữ sau mãn kinh, chất lượng giấc ngủ cũng có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, thậm chí một số người có thể bị mất ngủ. Lúc này, bạn phải tìm cách để cải thiện giấc ngủ của mình. Chẳng hạn như bạn có thể cố gắng đi ngủ lúc 10 giờ mỗi tối và uống một ly sữa ấm hoặc nước mật ong ấm một tiếng trước khi đi ngủ. Ngoài ra, ngâm chân trước khi đi ngủ sẽ giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể, giúp bạn dễ ngủ hơn.

  • Bổ sung estrogen cho cơ thể một cách hợp lý
Phụ nữ thường mãn kinh ở độ tuổi nào? Có phải tuổi mãn kinh càng muộn thì cơ thể càng tốt? - Ảnh 6
Hạt vừng cũng có thể góp phần cải thiện nồng độ estrogen trong cơ thể

Mặc dù có khuyến cáo cho rằng không nên dùng các loại thuốc giúp cơ thể bổ sung estrogen sau mãn kinh. Tuy nhiên bạn vẫn có thể bổ sung cho cơ thể một cách khoa học (dưới sự hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ). Ngoài ra, chúng ta có thể bổ sung dưỡng chất này cho cơ thể bằng cách bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu estrogen trong các bữa ăn hàng ngày. Chẳng hạn như hạt mè, vừng, tỏi, hạt lanh,...

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