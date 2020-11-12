Tác hại của việc không ăn sáng nghiêm trọng đến mức nào?

Nhiều người vẫn còn mập mờ rằng việc ăn sáng hoặc không ăn sáng ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân ra sao. Trong bài viết dưới đây hãy cùng nhìn nhận vấn đề tác hại của việc không ăn sáng dưới góc độ khoa học bạn nhé!

Không ăn sáng có tác hại gì? Đây là câu hỏi của rất nhiều người, bởi một hiện trạng dễ thấy ngày nay là giới trẻ hầu như ít ăn sáng hơn. Điều này đến từ nhiều nguyên nhân, có thể do nhịp sống hiện đại hối hả, thói quen thức khuya dậy muộn nên muốn tiết kiệm thời gian buổi sáng, hoặc đơn giản là chưa có những hiểu biết về tầm quan trọng của một bữa sáng đúng chuẩn…

Bữa sáng thường được mọi người nhìn nhận là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thật vậy, nó không chỉ giúp khởi động quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo mà còn giúp công việc buổi sáng của bạn trở nên trơn tru hơn, tập trung hơn. Chưa kể nhiều nghiên cứu còn chỉ ra bữa sáng giúp tăng cường trí nhớ, sự tập trung, giảm nguy cơ mắc các bệnh như: béo phì, tim mạch, tiểu đường… Quan trọng hơn, bữa sáng đóng vai trò như một nhịp cầu để xây dựng thói quen sống lành mạnh.

Béo phì

Việc không nạp đủ năng lượng cần thiết trong buổi sáng có thể khiến bạn phải ăn nhiều hơn vào các buổi khác trong ngày. Điều này sẽ càng tệ hại hơn nếu ăn nhiều vào buổi tối. Cơ thể sử dụng ít năng lượng vào buổi tối do vận động ít hơn nhưng phải nạp lượng lớn thức ăn sẽ rất dễ dẫn đến nguy cơ béo phì.

Việc không nạp đủ năng lượng cần thiết trong buổi sáng có thể khiến bạn phải ăn nhiều hơn vào các buổi khác trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Mất cân bằng cơ thể

Khi bạn bỏ bữa sáng thì hàng loạt các hiện tượng có hại có thể xảy ra như: cảm giác đói cồn cào, người nôn nao, tụt huyết áp, tổn hại hệ tiêu hóa, nghiêm trọng hơn có thể làm suy giảm miễn dịch của cơ thể. Hơn thế, khi không ăn sáng, cơ thể bạn buộc phải lấy năng lượng từ gan khiến gan dễ rơi vào tình trạng quá sức.

Đau dạ dày

Đây là hậu quả dễ đoán nhất khi không ăn sáng, lúc này dạ dày của bạn sẽ luôn co bóp, dịch vị tiết ra trong khi không có gì tiêu hóa. Khi tình trạng này kéo dài sẽ gây ra hiện tượng viêm loét dạ dày. Đặc biệt khi nhu động ruột giảm, một số chất cặn cũ không được đào thải, điều này sẽ dễ dẫn đến nguy cơ tạo thành sỏi về lâu về dài gây nguy hiểm.

Khi nhịn ăn sáng thì dạ dày của bạn sẽ luôn co bóp, dịch vị tiết ra trong khi không có gì tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Lão hóa nhanh

Khi bạn nhịn ăn sáng trong thời gian dài sẽ khiến bề mặt da khô, mất dinh dưỡng do cơ thể phải huy động lượng protein và đường dự trữ.

Năng suất làm việc suy giảm

Nếu bạn không ăn sáng sẽ có nhiều hiện tượng xuất hiện làm bạn xao lãng như: dạ dày co bóp, bụng cồn cào, cơ thể mệt mỏi, phản ứng chậm… Cơ thể không đủ năng lượng sẽ làm bạn không thể tập trung cũng như năng suất làm việc bị giảm sút đáng kể.

Cơ thể không đủ năng lượng sẽ làm bạn không thể tập trung cũng như năng suất làm việc bị giảm sút đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện các bệnh mãn tính

Khi bạn nhịn ăn sáng nhưng vẫn phải xử lý công việc sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi. Điều này đòi hỏi tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến yên… huy động năng lượng. Khi các tuyến này hoạt động thái quá có thể tạo ra nhiều axit, đây là nguyên nhân của các căn bệnh mãn tính.

Không ăn sáng có giảm cân không?

Trong một nghiên cứu dài 4 tháng nhằm so sánh 2 nhóm người: ăn sáng và không ăn sáng được thử nghiệm trên 309 đàn ông và phụ nữ thì kết luận là không có sự khác biệt về cân nặng giữa các nhóm. Một số người lý luận rằng việc bỏ bữa sáng sẽ khiến các bữa khác trong ngày phải nạp nhiều năng lượng hơn nên sẽ dễ tăng cân hơn. Mặt khác, nhiều người lại tin tưởng việc không ăn sáng sẽ giảm đáng kể lượng calo nạp vào, tổng thể lên đến 400 calo/ngày nên sẽ giúp giảm cân. Thực tế thì yếu tố này không đủ để quyết định đến vấn đề tăng hoặc giảm cân khi nhịn hoặc ăn sáng.

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Không ăn sáng nguy hiểm thế nào?

Thông qua những phân tích ở trên, chúng ta có thể thấy nếu nhịn ăn sáng lâu dài sẽ dẫn đến những tác hại nhất định cho cơ thể. Tuy nhiên việc ăn hoặc nhịn bữa sáng đối với từng cá nhân lại có những tác động khác nhau.

Đối với một nhóm đối tượng, việc nhịn ăn sáng lại mang đến những lợi ích. Bỏ bữa sáng có thể là một phần của các phương pháp nhịn ăn gián đoạn, điển hình là phương pháp 16/8. Tức nhịn ăn 16 giờ qua đêm và có 8 giờ để ăn, khung giờ ăn thường dao động từ bữa trưa đến bữa tối, nghĩa là bạn sẽ bỏ bữa sáng. Phương pháp nhịn ăn không liên tục này đã được chứng minh là có những hiệu quả nhất định như: giảm lượng calo, giảm cân, cải thiện sức khỏe trao đổi chất…

Bỏ bữa sáng có thể là một phần của các phương pháp nhịn ăn gián đoạn - Ảnh minh họa: Internet

Việc ăn sáng hoặc nhịn ăn sáng ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao thì còn tùy vào cơ địa mỗi người. Tuy nhiên nếu nhịn ăn sáng trong thời gian dài hoặc thói quen ăn uống không lành mạnh nói chung sẽ đều gây ra các tác hại khôn lường cho cơ thể. Trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp ăn uống nào hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề tác hại của việc không ăn sáng có thể giúp ích cho các bạn.