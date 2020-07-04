Những tác hại của cà phê đối với phụ nữ mà ít ai biết đến?

Nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng minh được rằng, cà phê tuy không trực tiếp gây ra mụn trứng cá. Cũng như không trực tiếp làm tăng nguy cơ lão hóa nhưng nó lại ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của các chị em. Một khi ngủ không đủ giấc sẽ kích thích làn da tăng sản xuất dầu, đồng thời làm tăng nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông và tạo mụn. Bên cạnh đó, việc ngủ không đủ giấc và ngủ không ngon cũng làm tăng tốc độ lão hóa của cơ thể.

Theo các chuyên gia, bên cạnh các mặt lợi thì cà phê cũng mang lại không ít tác động tiêu cực cho sức khỏe của phụ nữ. Nhưng lợi hay hại thì cũng phụ thuộc vào cách mà chúng ta tiêu thụ nó. Tác hại của cà phê đối với phụ nữ dễ thấy nhất được thể hiện thông qua làn da. Chính vì vậy, khi thấy làn da có biểu hiện bị mụn, sạm màu, tăng tiết dầu, tắc nghẽn lỗ chân lông… thì bạn cần thay đổi ngay liều lượng cà phê thường uống mỗi ngày để phù hợp hơn với nhu cầu của cơ thể.

Hơn thế nữa, việc uống nhiều cà phê cũng kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều hormone “căng thẳng” cortisol. Đây là yếu tố tác động rất lớn đến làn da và cơ thể. Chính vì vậy, khi uống cà phê bạn cần chú ý đến liều lượng caffeine có trong cà phê. Theo đó, bạn chỉ nên uống ít hơn 3 cốc cà phê mỗi ngày và hạn chế uống cà phê vào buổi tối để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ. Trẻ dưới 18 tuổi không nạp quá 3mg caffeine/kg cân nặng mỗi ngày.

Ngoài ra, việc uống quá nhiều cà phê cũng sẽ gây lợi tiểu và mất nước nhanh. Khi mất nước da sẽ khô, nhăn nheo, thiếu tính đàn hồi. Những dấu hiệu này được thể hiện rõ ràng nhất trên làn da. Chính vì vậy, khi gặp phải hiện tượng rối loạn giấc ngủ, các chị em cần giảm tiêu thụ cà phê và uống nhiều nước hơn.

Ảnh hưởng của cà phê đối với sức khỏe

Không chỉ dừng lại ở việc khiến da bị mụn, lão hóa… mà cà phê còn khiến chị em gặp phải hội chứng trầm cảm kéo dài. Bởi lượng caffeine có trong cà phê kích thích tuyến thượng thận sản xuất hormone khiến cơ bắp bị căng. Đồng thời chúng cũng khiến nhịp tim tăng nhanh, tăng lượng đường trong máu và có thể gây trầm cảm mãn tính.

Đặc biệt, trước mỗi chu kỳ kinh nguyệt, phần lớn các chị em sẽ gặp phải những thay đổi như đau ngực, bụng đầy hơi, mụn trứng cá xuất hiện… Khi lạm dụng quá nhiều cà phê thì những hiện tượng này sẽ còn xuất hiện nhiều hơn. Bởi nó làm ngăn chặn quá trình hấp thụ vitamin B của cơ thể, cản trở chuyển hóa carbohydrate.

Chính vì vậy, những người phụ nữ uống cà phê mỗi ngày có nguy cơ bị vô sinh cao hơn những người không uống hoặc ít uống. Theo một nghiên cứu gần đây, trong 100 người phụ nữ thường có thói quen uống cà phê hàng ngày, có đến 50 người khó thụ thai.

Khi đang mang thai thì không nên uống cà phê

Bên cạnh đó, nếu đang mang thai mà uống nhiều hơn 2 ly cà phê mỗi người (tương đương với 200g caffeine). Các chị em sẽ có nguy cơ sinh non, sảy thai và các biến chứng trong thai kỳ rất cao. Ngoài ra, còn gây kích ứng hệ tiêu hóa ở trẻ sơ sinh. Sở dĩ như vậy là do ruột của bé còn rất yếu, các cơ quan chưa hoàn chỉnh, chức năng chưa hoàn thiện. Như vậy thì lượng độc tố từ cà phê tích tụ bé không thể tự đào thải ra ngoài. Điều này dẫn đến tình trạng ứ đọng trong người, khiến trẻ ốm yếu.

Ngoài ra, việc uống quá nhiều cà phê còn khiến các chị em gặp phải nhiều vấn đề khác như:

Vấn đề về đường ruột

Khá nhiều người đã gặp phải tác động tiêu cực này của cà phê. Cơ thể tiêu thụ quá nhiều lượng caffeine sẽ gây ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày và gây ra các vấn đề tiêu hóa. Đặc biệt, nếu bị bệnh dạ dày mà vẫn thường xuyên sử dụng cà phê thì chất caffeine sẽ sản xuất lượng axit có hại. Từ đây làm tăng phản ứng có tính axit dẫn đến hiện tượng tiêu chảy. Không cấp cứu kịp thời có thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim

Uống cà phê có thể làm tăng huyết áp trong một thời gian ngắn, khiến cho hoạt động thần kinh giao cảm có thể kích hoạt các cơn đau tim. Từ đây, góp phần làm tăng lưu lượng tim, kích thích trung tâm hô hấp, làm giãn mạch phổi và phế quản.

Uống cà phê nhiều tăng nguy cơ về bệnh tim mạch

Chính vì vậy, những chị em có tiền sử bệnh tim hoặc có các vấn đề về tim mạch cần hạn chế sử dụng cà phê. Phần lớn những nguyên nhân dẫn đến các cơn đau tim là do lượng cafein trong máu ở mức cao. Chúng không kịp chuyển hóa nên những người có cấu trúc gen kém bền sẽ có mức độ đau tim và mạch vành nghiêm trọng sau khi sử dụng cà phê. Tuổi thọ cũng sẽ giảm theo lượng cà phê đã nạp vào cơ thể.

Phụ nữ nên uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày?

Cà phê chỉ thật sự tốt khi chúng ta uống đúng liều lượng cho phép. Khi uống quá nhiều sẽ dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn. Lượng cà phê an toàn cho hầu hết phụ nữ uống là dưới 3 ly mỗi ngày tương đương với khoảng 400mg caffeine. Tuy nhiên, hàm lượng caffeine có thể khác nhau tùy thuộc vào loại cà phê, nhưng 1 ly trung bình có 95 miligam caffeine. Trong trường hợp đang mang thai hoặc cho con bú thì không được áp dụng quy tắc này. Bởi sức khỏe của mẹ bầu và sản phụ sau sinh khá yếu, hơn nữa những dưỡng chất mẹ nạp vào đều được con hấp thu. Vì vậy, bạn hãy trao đổi với bác sĩ trước khi muốn uống cà phê hay các thức uống chứa caffeine khác mỗi ngày.

Phụ nữ không nên uống quá 3 ly trên ngày

Thời điểm thích hợp để uống một tách cà phê là từ 9h30 đến 11h30 sáng. Đây là thời điểm lượng cafein tương tác với nội tiết tố chủ đạo trong cơ thể hiệu quả, nhanh chóng điều hòa đồng hồ sinh học và thúc đẩy sự tỉnh táo.

Khi uống đúng thời điểm và liều lượng thì cà phê sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của các chị em. Có thể giảm nguy cơ ung thư gan, tiểu đường type 2 và bệnh Parkinson. Đặc biệt, khi uống một tách cà phê trước khi tập thể dục sẽ giúp kéo dài thời gian tập luyện. Đồng thời giúp ngăn chặn các hóa chất khiến cơ bắp bị mỏi trong các hoạt động thể chất cường độ cao.

Qua đây có thể thấy rằng, hiện nay cà phê đang là một thức uống phổ biến trong cuộc sống của con người. Không chỉ là thức uống mà còn là văn hóa, lối sống của người Việt. Vì vậy, những sáng tạo độc đáo như cà phê trứng, cà phê muối... đã chinh phục nhiều tín đồ ẩm thực trên thế giới. Loại thức uống này giúp kết nối các mối quan hệ từ gia đình đến công việc, bạn bè. Chính vì vậy, các quán cà phê được xem là không gian mà mọi người ưa thích nhất sau nhà và nơi làm việc.

Cà phê là thức uống phổ biến trong đời sống người Việt

Tuy nhiên, lượng caffeine có trong loại thức uống này tác động rất lớn đến sức khỏe của con người. Do đó, bên cạnh lợi ích, cũng có khá nhiều tác hại của cà phê đối với phụ nữ. Chính vì vậy, để mang lại năng lượng trong cuộc sống, cũng như làm nổi bật được phong cách sống đặc trưng thì bạn cần chú ý hơn đến liều lượng cà phê nạp vào cơ thể mỗi ngày. Đồng thời cần ăn uống cân bằng, tập thể dục và duy trì cân nặng khỏe mạnh, để luôn sống vui khỏe, hạn chế được các tác hại mà cà phê mang lại.