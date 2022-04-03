Tác dụng tuyệt vời của các loại thực phẩm màu đối với sức khỏe khiến bạn không ngờ đến

Sức khỏe 03/04/2022 16:35

Các loại rau, củ, quả mà bạn ăn hằng ngày có nhiều màu sắc đa dạng. Tuy nhiên chúng không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà còn có công dụng tuyệt vời cho cơ thể.

1. Màu đỏ: cà chua, ớt bột, lựu, táo, dâu tây

Tác dụng tuyệt vời của các loại thực phẩm màu đối với sức khỏe khiến bạn không ngờ đến - Ảnh 1

Thực phẩm màu đỏ giúp tim mạch khỏe mạnh. Đặc biệt, chúng có tác dụng phòng chống ung thư và xơ cứng động mạch.

Ví dụ: Cà chua giúp ích rất nhiều trong việc chống lão hóa và đặc biệt khi cà chua được nấu chín thì hàm lượng lycopene tăng lên gấp đôi, có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả hơn.

2. Cam vàng: chuối, ngô, cà rốt, cam, bí ngô

Tác dụng tuyệt vời của các loại thực phẩm màu đối với sức khỏe khiến bạn không ngờ đến - Ảnh 2

Thực phẩm màu vàng có chứa carotenoid có tác dụng chống oxy hóa. Ngoài ra chúng còn giàu vitamin C, có tác dụng giảm mệt mỏi và cải thiện chức năng miễn dịch. Đặc biệt thực phẩm màu vàng rất tốt cho sức khỏe làn da của bạn. 

3. Màu xanh lá: rau bina, bông cải xanh, rau diếp, bắp cải, bơ

Tác dụng tuyệt vời của các loại thực phẩm màu đối với sức khỏe khiến bạn không ngờ đến - Ảnh 3

Thực phẩm có màu xanh giàu chất diệp lục có tác dụng thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể, đồng thời rất giàu lutein, vitamin K, kali giúp mắt khỏe mạnh.

Ngoài ra, chúng có chứa thành phần ngăn chặn sự gia tăng cholesterol, cũng như thành phần indole có tác dụng ức chế tổn thương DNA và ngăn ngừa ung thư, ví dụ các loại rau như bông cải xanh và bắp cải.

4. Màu tím: việt quất, nho, cà tím, khoai lang tím

Tác dụng tuyệt vời của các loại thực phẩm màu đối với sức khỏe khiến bạn không ngờ đến - Ảnh 4

Các loại thực phẩm màu tím giúp ức chế sự hình thành máu đông, giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, đột quỵ. Nó còn có tác dụng giảm cholesterol và đốt cháy chất béo nên rất được ưa chuộng trong chế độ ăn uống lành mạnh, ngoài ra còn rất tốt cho việc cải thiện trí nhớ.

5. Màu đen: đậu đen, gạo đen, mè đen, kiều mạch, tảo bẹ

Tác dụng tuyệt vời của các loại thực phẩm màu đối với sức khỏe khiến bạn không ngờ đến - Ảnh 5

Thực phẩm đen rất giàu anthocyanins, có vai trò duy trì huyết áp ở mức bình thường. Nó giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa và giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Theo Zum News

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