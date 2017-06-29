Tác dụng của nước đậu đen rang là gì? Bạn đã biết chưa?

Sức khỏe 29/06/2017 14:07

Có thể nói đậu đen rang có rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Bài viết này, sẽ giúp các bạn liệt kê ra các tác dụng của nước đậu đen rang để có thể tận dụng triệt để, tăng cường sức khỏe cho cơ thể.

Điểm danh các tác dụng của nước đậu đen rang

 

Nước đậu đen chữa tăng huyết áp hiệu quả.
Nước đậu đen chữa tăng huyết áp hiệu quả. Ảnh internet

Đậu đen có hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong 100g đậu đen chứa hàm lượng cao protein: 24,4g, lipid: 1,7g, glucid: 53,3 g và rất nhiều axit amin thiết yếu. Bên cạnh đó, đậu đen còn chứa rất nhiều vitamin quan trọng như vitamin A, B1, B2... Bởi vì chứa nhiều thành phần dưỡng chất như trên nên đậu đen được xem như là một nhóm thực phẩm chính giúp ngăn ngừa bệnh và bảo vệ sức khỏe, bổ thận, bổ máu và làm sáng mắt.

Dưới đây là một trong những tác dụng của nước đậu đen không thể bỏ qua:

  • Thanh lọc cơ thể:
  • Tăng huyết áp. 
  • Chữa suy nhược cơ thể.
  • Chữa thiếu máu, thận suy, tai ù, thần kinh.
  • Tốt cho xương khớp, giải độc rượu lâu ngày, chữa nghiện rượu.
  • Chữa táo bón, bí tiểu.
  • Chữa di tinh, liệt dương, tay chân mỏi yếu, râu tóc bạc sớm.
  • Lợi sữa, giúp trẻ ngủ ngon, chóng lớn và không quấy khóc đêm.

Ngoài ra, nước đậu đen còn một số tác dụng như sau: chữa nhức đầu, tiểu dắt, tăng huyết áp...

Giảm cân có phải là tác dụng của nước đậu đen rang không?

 

Công dụng giảm cân của <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/nuoc-dau-den-rang.topic'>nước đậu đen rang</a> rất hiệu quả
Công dụng giảm cân của nước đậu đen rang rất hiệu quả. Ảnh internet

Nhiều chị em còn nghi ngờ về công dụng giảm cân của nước đậu đen rang. Tuy nhiên, sự thật đã được chứng minh, đậu đen có tác dụng giảm cân vô cùng tốt, giúp những người bị tiêu đường, táo bón không phải ăn kiêng quá khem khổ hoặc tăng cường vận động mạnh mà vẫn giảm cân ầm ầm.

Uống nước đậu đen có thể giảm cân hiệu quả là do loại đậu này có chứa 1 hợp chất chống oxy hóa tên là Anthocyanin – một hoạt chất cực tốt giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật, kháng ung thư và đặc biệt đào thải béo ra khỏi cơ thể.

Đồng thời, đậu đen còn chứa 1 loạt nguyên tố albumin, các loại vitamin A, B, C, PP, glucid, protid và muối khoáng, tạo cảm giác no lâu. Vì vậy, uống đậu đen trước bữa ăn hàng ngày khoảng 30 phút, cơ thể sẽ nạp ít năng lượng hơn, giúp giảm cân nhanh chóng.

Do đó, nước đậu đen có công dụng rất quý giá cho sức khỏe chứ không phải đơn thuần chỉ là loại nước uống thanh nhiệt mùa hè. Với cách giảm cân bằng nước đậu đen này các chị em không cần phải tuân thủ chế độ ăn quá nghiêm ngặt. Cơ thể luôn có cảm giác no, thoải mái, để giải phóng năng lượng, giúp bạn sụt cân ầm ầm.

Tuy nhiên không vì thế mà bạn có thể ăn uống thả ga, không tập luyện thể dục thể thao nhé, như vậy sẽ dễ tăng cần trở lại.

Những lí do uống nước đậu đen được người Nhật tin dùng

 

Nước đậu đậu còn làm trẻ hóa da được nhiều người Nhật tin dùng.
Nước đậu đen còn làm trẻ hóa da được nhiều người Nhật tin dùng. Ảnh internet

Tại sao người Nhật lại tin dùng đậu đen để điều chế ra loại nước giảm cân hiệu quả. Dưới đây là câu trả lời cho bạn:

  • Đậu đen chứa Anthocyanin – dưỡng chất tự nhiên, an toàn cho cơ thể, giúp loại bỏ chất béo hiệu quả.
  • Đậu đen chứa nhiều chất xơ làm giảm cảm giác thèm ăn, giảm lượng đường cơ thể hấp thụ.
  • Đậu đen sẽ làm gia tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể để đốt cháy năng lượng thừa được dự trữ trong cơ thể.
  • Hơn hết, đậu đen là nguyên liệu tuyệt vời giúp chống lão hóa làm làn da tươi trẻ, căng trà sức sống.  

Người Nhật là những người khó tính nhất trong việc sử dụng thực phẩm, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể cũng tin dùng đậu đen. Vì vậy, bạn còn nghi ngờ gì nữa về tác dụng của nước đậu đen rang mà không sử dụng ngay, tốt cho sức khỏe, thân hình thon gọn và phòng chống được nhiều nguy cơ bệnh tật, giữ lửa cho hạnh phúc gia đình.  

 

Hé lộ uống nước đậu đen có tác dụng gì?

Hé lộ uống nước đậu đen có tác dụng gì?

Uống nước đậu đen có tác dụng gì? Bài viết sau đây sẽ trả lời cho các bạn nhé!

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