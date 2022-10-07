Tác dụng của hạt tiêu: Gia vị nhỏ có đến 10 lợi ích to

Công dụng mà ai ai cũng biết của hạt tiêu khô, đó là đóng vai trò một loại gia vị quen thuộc, dùng để chế biến món ăn, tạo vị cay thơm rất đặc trưng, hấp dẫn cho các món ăn.

Có hai loại hạt tiêu phổ biến ở nước ta là hạt tiêu đen (có nơi gọi là tiêu bắc) và hạt tiêu sọ (hay tiêu trắng). Hạt tiêu đen có màu đen, giữ nguyên lớp vỏ sần sùi, vị cay, mùi thơm đặc trưng khi chế biến món ăn. Ngược lại tiêu sọ vì đã được chà bỏ đi phần vỏ nên có màu trắng xám, mùi không được thơm và cay như tiêu đen.

Nhưng không chỉ là một loại gia vị giúp nâng tầm hương vị cho món ăn, hạt tiêu còn rất nhiều rất nhiều những công dụng hữu ích khác, hãy cùng khám phá ngay nhé!

Người ta cũng có thể dùng hạt tiêu xanh để chế biến thành các món ăn để tạo hương vị đặc biệt khác với hạt tiêu đã chín khô. Tác dụng của hạt tiêu xanh vẫn được đảm bảo như hạt tiêu khô, đặc biệt được thu hái khi hạt bên trong còn chưa cứng, lớp vỏ dày nên còn có thêm nhiều tinh dầu, vị cũng tươi ngon đặc biệt hơn.

10 tác dụng hữu ích của hạt tiêu mà ít ai ngờ

1. Ngăn ngừa bệnh ung thư

Tác dụng quý giá đầu tiên của hạt tiêu, đó là khả năng phòng chống ngăn ngừa bệnh ung thư và nhiều bệnh mãn tính nguy hiểm khác. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Trung tâm Ung thư Michigan, trong hạt tiêu đen có chứa chất piperine có khả năng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa bệnh ung thư hiệu quả.

Hạt tiêu khả năng tuyệt vời chống lại quá trình oxy hóa và ngăn ngừa ung thư!

Ngoài chất piperine thì trong hạt tiêu còn chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu khác như: vitamin A, vitamin C, caroten, flavonoid, caroten… và nhiều chất chống oxy hóa khác. Các chất này có khả năng tăng cường sức đề kháng của cơ thể, loại bỏ các gốc tự do có hại và giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh ung thư và nhiều các bệnh mãn tính khác.

2. Cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa

Axit clohydric là loại axit cần thiết để tiêu hóa protein và các loại thực phẩm khác trong dạ dày. Tuy nhiên, khi dạ dày không thể tiết đủ axit clohydric để tiêu hóa thức ăn thì sẽ xảy ra khá nhiều vấn đề. Ví dụ như đầy hơi, khó tiêu, bụng ấm ách khó chịu, đồng thời cũng khiến việc tiêu hóa thức ăn diễn biến chậm, tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại gia tăng và gây ra các bệnh nguy hiểm cho đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư.

May mắn thay, vấn đề này sẽ được giải quyết nếu bạn thêm hạt tiêu vào các món ăn. Hạt tiêu sẽ kích thích dạ dày tiết ra loại axit clohydric này, giúp thức ăn được tiêu hóa nhanh hơn, từ đó giúp loại bỏ tình trạng như đầy hơi, táo bón, khó tiêu, đau bụng và dạ dày cũng thoát khỏi nguy cơ bị vi khuẩn tấn công, gây bệnh.

3. Tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng

Tác dụng tiếp theo của hạt tiêu chính là giúp cơ thể có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn. Theo các chuyên gia, trong hạt tiêu có chứa chất piperine có khả năng làm cho cơ thể dễ dàng hấp thụ các vitamin, khoáng chất, đồng thời còn kích thích hoạt động của các amino axit có trong thành ruột, hạn chế enzym và giúp tăng cường hoạt động của ruột non, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng hơn.

Một chút tiêu vừa làm tăng hương vị món ăn, vừa giúp cơ thể dê hấp thụ chất dinh dưỡng hơn!

4. Kích thích vị giác, giảm cảm giác chán ăn

Hạt tiêu khi dùng để chế biến sẽ tạo nên hương vị thơm ngon, kích thích vị giác, khứu giác của người ăn, từ đó làm tăng cảm giác thèm ăn. Với những ai biếng ăn, chán ăn, người gầy gò thì có thể sử dụng hạt tiêu như một “chất kích thích” sự thèm ăn của mình.

Cách làm cũng khá đơn giản như sau: Mỗi ngày bạn chỉ cần trộn ½ thìa cà phê hạt tiêu đen đã xay nhỏ cùng 12g đường cát, rồi đem hòa tan cùng với nước ấm là được. Uống hỗn hợp này trong khoảng 1 tuần, bạn sẽ thấy các triệu chứng chán ăn được cải thiện rõ rệt đấy.

5. Hỗ trợ giảm cân

Tác dụng của hạt tiêu vừa kích thích vị giác giúp ăn ngon mà lại giúp giảm cân? Nghe thì có vẻ khá mâu thuẫn nhưng điều đó hoàn toàn đúng nhé! Nếu biết cách dùng đúng thì hạt tiêu có thể hỗ trợ việc giảm cân rất hiệu quả. Công dụng này đến từ lớp vỏ bên ngoài của hạt tiêu. Trong vỏ hạt tiêu đen chứa một số chất có thể phá vỡ những tế bào của chất béo, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn. Bí quyết để đạt được hiệu quả tốt nhất là trước khi tập thể thao, bạn chỉ cần ăn một chút vỏ ngoài hạt tiêu là hiệu quả đốt cháy calo sẽ tăng lên bất ngờ nhé.

Sử dụng bột vỏ ngoài hạt tiêu giúp bạn đốt cháy calo nhiều hơn trong mỗi buổi tập!

6.Giảm stress, chống trầm cảm

Hoạt chất piperine trong hạt tiêu có khả năng kích thích cơ thể chúng ta sản xuất ra serotonin – là chất dẫn truyền các xung động thần kinh, giúp điều chỉnh tâm trạng. Vì thế, khi ăn hạt tiêu, tinh thần chúng ta sẽ phấn chấn hơn, giúp xua tan những căng thẳng, mệt mỏi và làm giảm bớt tình trạng stress, giảm nguy cơ bị trầm cảm. Không chỉ vậy, chất piperine này còn giúp não tiết ra chất endorphin - một loại chất tạo ra sự lạc quan cho người sử dụng.

7. Tốt cho người bị viêm khớp

Công dụng kháng viêm của chất piperine có trong hạt tiêu còn rất tốt cho những ai đang bị viêm khớp. Bạn chỉ việc rrộn một chút bột hạt tiêu với ít dầu nóng, sau đó đem xoa bóp xung quanh vùng khớp bị viêm sưng thì sẽ giúp khí huyết lưu thông và giảm đau nhức hiệu quả đấy.

Rượu ngâm bằng hạt tiêu để xoa bóp sẽ giúp giảm các cơn đau khớp!

Trong dân gian cũng lưu truyền bài thuốc rượu ngâm hạt tiêu đen, hồi và phèn chua để xoa bóp khi bị tê thấp. Tác dụng của hạt tiêu ngâm rượu sẽ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết, giảm bớt tình trạng tê bì, nhức mỏi.

8. Tốt cho răng miệng

Bạn đã biết đến tác dụng của hạt tiêu trong việc giải quyết các vấn đề về răng miệng chưa? Dân gian từ lâu đã có bài thuốc chữa đau răng, sâu răng bằng cách lấy bột tiêu trộn với dầu đinh hương rồi thoa vào chân răng.

Hạt tiêu xay khi kết hợp với muối trắng sẽ giúp giảm hôi miệng, hết chảy máu chân răng. Cách dùng khá đơn giản như sau: Trộn ½ thìa hạt tiêu xay nhỏ với một ít muối trắng và nước. Sau đó dùng hỗn hợp này để mát xa vùng lợi.

9. Chữa nghẹt mũi và sung huyết

Công dụng của hạt tiêu tiếp theo đó là khả năng sát khuẩn cao. Nó chính là một loại gia vị giúp chữa cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi rất tốt. Khi đường hô hấp có đờm, sung huyết làm bạn cảm thấy khó thở, thì chỉ một chút bột tiêu đen cũng sẽ giúp bạn cảm thấy thông thoáng và dễ chịu hơn đấy. Cách làm khá đơn giản như sau:

Cách 1: Dùng ½ thìa cà phê bột tiêu pha với 1 cốc nước ấm, ngày uống 2 lần.

Cách 2: ½ thìa bột tiêu với dầu khuynh diệp cho vào một bát nước nóng, sau đó trùm khăn xà xông hơi để chữa nghẹt mũi.

Cách 3: Trộn bột tiêu với dầu mè rồi xoa vào 2 bên cánh mũi giúp loãng đờm, thông mũi.

10. Giữ ấm cơ thể vào mùa lạnh

Tác dụng của hạt tiêu đặc biệt được phát huy vào thời tiết lạnh. Theo y học cổ truyền, hạt tiêu có thể dùng để chữa cảm hàn, giúp toát mồ hôi, tan khí lạnh ở ngoài, đồng thời làm ấm bụng và tăng sức ấm bên trong. Chính vì thế, bằng cách thêm hạt tiêu vào các món cháo, canh, súp,… nóng để ăn, bạn sẽ cảm thấy ấm áp, ăn ngon miệng hơn và không sợ cơ thể bị lạnh vào những mùa đông lạnh giá nữa nhé.

Một món ăn nóng với hạt tiêu sẽ là thực phẩm tuyệt vời để giữ ấm cơ thể!

Một số lưu ý khi sử dụng hạt tiêu

- Cũng như các loại thực phẩm khác, tác dụng của hạt tiêu chỉ được phát huy khi chúng ta sử dụng nó đúng cách. Các chị em đừng vì thấy hạt tiêu có nhiều lợi ích mà lạm dụng, sử dụng quá nhiều, kẻo sẽ lợi bất cập hại. Vì khi dùng hạt tiêu quá nhiều sẽ dễ gây mụn nhọt, nóng trong, gây bệnh trĩ, tích lũy độc trong cơ thể,... Những ai cơ địa hay nóng cũng không nên dùng hạt tiêu, nếu ăn thì cần kết hợp cùng các loại đồ mát để cân bằng lại.

- Bên cạnh đó, khi chế biến món ăn với hạt tiêu, bạn cũng hạn chế cho hạt tiêu vào trước khi chế biến, nhất là các món chiên trong dầu mỡ. Vì nhiệt độ quá cao sẽ dễ làm cho hạt tiêu bị biến đổi chất, gây ra chất độc không tốt cho cơ thể. Đồng thời, cũng không nên dùng hạt tiêu khi có dấu hiệu nấm, mốc, vì sẽ gây hại cho cơ thể.

Tóm lại, hạt tiêu không chỉ là một gia vị nhỏ bé nơi góc bếp, nhưng lạicòn là nguồn "thuốc quý" với nhiều công dụng hữu ích bất ngờ phải không nào? Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết cách sử dụng hạt tiêu một đúng đắn để vừa tạo thành những món ăn ngon lại có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày nhé!