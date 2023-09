Tác dụng của cây xạ đen và cách nhận biết chuẩn nhất

- Cao huyết áp

- Mất ngủ

- Bệnh ngoài da, cầm máu

- Máu nhiễm mỡ, tiểu đường

- Mát gan, giải độc

- Trị viêm sưng

Bên cạnh đó, người bệnh cần lưu ý một số tác dụng phụ của cây xạ đen để nắm rõ về tình trạng cơ địa khi dùng. Mặc dù cây xạ đen có nhiều công dụng tốt nhưng không phải cơ địa nào cũng thích ứng được, với các bệnh nhân có các khối u rất dễ bị tác dụng phụ từ loại thuốc này. Một số trường hợp sẽ xảy ra các biến chứng như đau bụng, buồn nôn…

Về cách dùng, cây xạ đen đa phần được dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư, công thức nấu như sau:

- Lá xạ đen: 25g

- Thân xạ đen: 50g

- Lượng nước sử dụng: 1,5 Lít

- Đun sôi nhỏ lửa trong thời gian 15 phút hoặc hãm như trà tươi trong thời gian 30 phút.

- Chắt nước uống hàng ngày, nên dùng khi nóng.

Ngoài ra, khi sử dụng xạ đen cho bệnh nhân ung thư chúng ta thương kết hợp với một số thảo dược khác như bán liên chi, bạch hòa xà, tam thật, nghệ…

Tác dụng của cây xạ đen đối với bà bầu

Những loại thảo dược gây co bóp tử cung sẽ rất nguy hại cho phụ nữ mang thai, ảnh hưởng đến thai nhi và an toàn của bào thai. Cây xạ đen theo y học không gây co bóp tử cung nhưng cơ địa phụ nữ mang thai khá nhạy cảm nên lời khuyên đưa ra là không nên dùng bất cứ loại thuốc nào để thai nhi phát triển tự nhiên. Như vậy, tác dụng của cây xạ đen đối với bà bầu là có nhưng khuyến cáo không nên sử dụng.

Cây xạ đen chữa bệnh gan

Không những điều trị ung thư mà cây xạ đen chữa bệnh gan cũng cực kỳ hữu hiệu. Cây xạ đen thúc đẩy chức năng giải độc gan trong cơ thể, ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, thanh nhiệt, tiêu độc, mát gan, an thần, giảm đau. Giúp hạn chế các biến chứng khó lường của sơ gan, viêm gan. Người dùng lưu ý không sử dụng chất có cồn và chất kích thích cũng như không ăn rau muống trong khi điều trị để không bị mất tác dụng của loại thuốc này.

Cây xạ đen trị mụn

Cây xạ đen trị mụn là bài thuốc được người dân Mường sử dụng từ bao đời nay. Vì xạ đen tốt cho gan và chứa chất chống nhiễm khuẩn Saponin Triterbenod bên giúp cơ thể thải độc tố do gan gây ra tạo nên mụn, mụn nhọt từ bên trong và chống viêm viêm nhiễm do vi khuẩn gây ra, giảm thiểu tình trạng mụn nhọt gia tăng, làm se và liền các vết mụn, đánh bay vết thâm hiệu quả. Cách dùng hiệu quả là kết hợp đắp bên ngoài và sắc uống từ bên trọng. Về đắp mụn, bạn dùng 2-3 lá xạ đen tươi rửa sạch, giã nát, còn sắc thành nước thuốc uống thì dùng 5-10 gram lá đun sôi với 1-2 lít nước uống hằng ngày. Kiêng uống rượu bia, đồ cay nóng, kiêng ăn rau muống, tránh thức khuya, hạn chế căng thẳng…để thuốc phát huy tác dụng tối ưu nhất.

Cây xạ đen chữa u xơ tử cung



U xơ tử cung dường như là căn bệnh phổ biến ở tất cả phụ nữ. Nguyên nhân có thể do quan hệ quá sớm hoặc quá nhiều khi vừa sinh em bé. Viêm tử cung cũng là một lý do dẫn đến căn bệnh này. Bên cạnh phương pháp chữa trị Tây Y thì trong y học cổ truyền, cây xạ đen chưa u xơ tử cung là hoàn toàn có khả thi. Tham khảo cách chữa trị sau đây để áp dụng cho chính bạn và người thân là điều cần thiết.

- Rửa sạch để loại bỏ hết những vi khuẩn gây hại cũng như chất bản bám ở thân và lá.

- Cây xạ đen và trinh nữ hoàng cung mang phơi khô.

- Cắt thành từng khúc nhỏ vừa nấu.

- Bảo quan trong túi nilon kín để không bị ẩm, mốc.

- Mỗi ngày đem một ít thuốc đã phôi khô sắc trong nước sạch khoảng 15- 30 phút.

- Uống thay nước lọc hoặc trà hằng ngày.

Cây xạ đen chữa bướu cổ

Một công dụng tuyệt vời khác là cây xạ đen chữa bướu cổ rất tốt. Là một loại thảo dược đặc tính nên cây xạ đen có thể dùng mỗi ngày thay trà. Tùy vào độ tuổi và cơ địa mỗi người mà có thể dùng từ 50g lá khô hoặc 100g thân cây xạ đen khô mỗi ngày. Hướng dẫn sử dụng như sau:

- Rửa lá và thân xạ đen khô cho sạch bụi bẩn và vi khuẩn.

- Cho lá, thân cây thuốc vào nồi đun vừa ngập thuốc cùng với nước sạch.

- Đun nhỏ lửa trong 15 phút hoặc hãm trong 30 phút.

- Dùng uống như nước mỗi ngày.

Ngoài những tính năng trên, cây xạ đen còn được dùng để điều trị suy nhược thần kinh, trị mất ngủ, điều hòa tuần hoàn máu và giảm cân. Có rất nhiều bệnh nhân đã thử và thành công khi đưa cây xạ đen vào liệu trình giảm cân cho người béo phì. Bởi tác dụng của cây xạ đen giúp thải độc tố dư thừa trong cơ thể, lợi tiểu, giảm mỡ trong máu, việc đào thải độc tố ra ngoài tạo điều kiện cho việc giảm cân được thuận lợi. Tuyệt nhiên phụ nữ mang thai và cho con bú không được dùng cây xạ đen để điều trị bệnh trong bất kỳ bệnh lý nào.

Một điều nhiều bệnh nhân quan tâm là cách nhận biết cây xạ đen bởi việc mua đúng thuốc, sử dụng đúng loại mới thật sự hiệu quả và để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng từ những cơ sở làm ăn không uy tín thì chúng ta càng cần thận trọng và lưu ý kỹ cách nhận biết loại thần dược này chuẩn xác nhất. Khi phơi khô lá của cây xạ đen có mùi thơm nhẹ, lá xạ đen không bị giòn và vụn như cây xạ vàng, đỏ. Thân cây xạ đen khô cũng có mùi thơm đặc trưng, thân có màu đen do nhựa cây chảy ra ở vân gỗ trong quá trình thái, chặt.

Cách nhận biết cây xạ đen

Không những xạ đen khô tốt cho sức khỏe mà uống lá xạ đen tươi cũng rất tốt cho bệnh huyết áp như huyết áp cao, huyết áp thấp, huyết áp không ổn định. Tác dụng của cây xạ đen tươi còn chữa được cả bênh mất ngủ, đau đầu và các bệnh liên quan hệ thần kinh. Bệnh nhân chỉ cần sắc nước uống hằng ngày thay cho nước lọc. Cây xạ đen còn có khả năng miễn dịch cho cơ thể, tăng sức đề kháng giúp phòng chống các căn bệnh nguy hiểm.