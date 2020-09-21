Tác dụng cây vòi voi “không phải dạng vừa đâu”

Cây vòi voi là một cây mọc dại ở ven đường, ngoài đồng hoặc ở những vùng đất khô ráo và cao thoáng. Nó phân bố rải rác ở khắp các tỉnh trên đất nước ta. Loại cây này có đặc điểm là thân cứng, nhiều cành, cao khoảng 25-40cm.

Cây vòi voi hay còn có tên gọi khác là Đại vĩ đạo, Cẩu vĩ trùng. Đây là loài thực vật nằm trong họ vòi voi. Cũng là một trong những loại thực vật tốt, được đề cập trong “Những cây thuốc quý và vị thuốc Việt Nam” do Giáo sư Đỗ Tất Lợi chủ biên. Cuốn sách này cung cấp chi tiết về các tác dụng cây vòi vòi. Nếu chưa tìm đọc được cuốn sách này thì bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết được cây vòi voi có tác dụng gì nhé!

Theo Đông y, vị thuốc từ vòi voi có vị đắng nhẹ, tính mát, đi vào 3 kinh Tỳ, Đại trường, Thận. Vì thế, nó được sử dụng nhiều trong việc dùng để chống viêm, giảm sưng, giảm đau và thanh nhiệt. Ngoài ra, vị thuốc này còn được dùng để điều trị các bệnh lý ngoài da. Vì thế, vòi voi chữa viêm da cơ địa có hiệu quả rất tốt, chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người.

Trên thân thường có nhiều lông, lá hình bầu dục, mép có răng cưa. Cả thân, lá và rễ của loài cây này đều có thể dùng để chữa bệnh. Hơn nữa, đây cũng là nguồn dược liệu khá dồi dào nên có thể thu hái quanh năm. Tuy nhiên, để lấy được nguồn dược liệu quý, chất lượng chất các thầy thuốc thường thu hoạch vào mùa hè và mùa thu. Sau khi thu hái, rửa sạch bụi bẩn sẽ được chế biến sấy khô để tạo thành thuốc.

Vòi voi thường mọc dại ở ven đường

Bên cạnh đó, y học hiện đại cũng đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu về loại thảo dược này. Các nhà khoa học đã tìm thấy chất indixin và indixin N-oxyd có trong vòi voi. Đây là chất có tác dụng ức chế khối u phát triển, ngăn chặn việc lây lan sang các vùng khác.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng phát hiện trong loại cây này cũng chứa chất Heliotrine. Chất này có khả năng gây ung thư. Do đó, việc sử dụng cây vòi voi để chữa bệnh cần tuân theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Các tác dụng chữa bệnh của cây vòi voi

Hiện nay, vòi voi là vị thuốc nam quý được sử dụng rộng rãi trong các phòng khám y học cổ truyền. Vì thế, ở hầu hết các cửa hàng thuốc đông dược, phòng khám đông y hay phòng chẩn trị Y học cổ truyền đều có bán vị thuốc này, dùng để chữa các căn bệnh sau:

Cây vòi voi chữa vảy nến

Vảy nến là một bệnh ngoài da mãn tính, đôi khi xuất hiện mà không có lý do rõ ràng. Biểu hiện của căn bệnh này là các tế bào da tái tạo quá nhanh, tạo thành những vảy óng ánh trên bề mặt da. Tùy theo mức độ, từ nhẹ cho đến những diễn biến nghiêm trọng.

Với những cơn bùng phát thông thường thì có thể để lại những vết thương nhỏ. Khi không được điều trị và phát hiện sớm thì có thể gây ra những tổn thương trên da ngày càng lan rộng, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý, thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Cây vòi voi chữa bệnh vảy nến rất tốt

Bệnh vảy nến thường bùng phát khi bị stress, nhiễm trùng, tiếp xúc với khí hậu lạnh và khô. Lúc này, bạn hãy lấy lá hoặc thân của cây vòi voi rửa sạch, giã nhuyễn, lọc lấy nước, tẩm vào bông gòn và đắp lên vùng da bị vảy nến trong khoảng 10 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện khoảng 3-4 lần/tuần, liên lục trong 1 tháng, bạn sẽ thấy tình trạng vảy nến trên da giảm hẳn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng vòi voi ngâm với rượu đến khi chuyển sang màu vàng rồi đắp lên vùng da bị vảy nến 2 lần/ngày, cũng mang lại hiệu quả rất tốt.

Cây vòi voi chữa ngứa

Khi bị viêm da cơ địa, người bệnh sẽ cảm thấy rất ngứa ngáy. Càng về đêm ngứa càng nhiều. Bởi tổn thương trên da xuất hiện nhiều, da bị dày, càng ngứa và gãi làm cho bệnh nặng hơn và có nguy cơ bị bội nhiễm vi trùng. Hơn nữa, khi càng ngứa, thì càng gãi tạo ra các vết thương hở, vòng luẩn quẩn ngứa – gãi làm suy giảm chất lượng giấc ngủ của trẻ.

Lúc này, bạn hãy lấy vài nhánh voi voi tươi, rửa sạch, sau đó ngâm vào nước muối loãng trong 15 phút để loại bỏ hết các bụi bẩn. Tiếp theo để ráo nước rồi cắt thành những đoạn nhỏ và cho vào cối giã nát. Dùng phần thuốc này đắp trực tiếp lên phần da bị ngứa trong khoảng 30 phút. Sau đó lấy nước ấm rửa sạch vùng da vừa đắp. Ngày thực hiện 1 lần, kiên trì khoảng 2-3 tuần bạn sẽ thấy ngay hiệu quả cải thiện, tình trạng viêm, ngứa và đau rát sẽ không còn. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả tốt nhất thì trước khi đắp thuốc bạn cần vệ sinh sạch sẽ vùng da bị bệnh để tránh nhiễm trùng. Bên cạnh đó, bạn hãy bổ sung thêm các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể từ thực phẩm ăn uống hàng ngày. Từ những thực phẩm như là: rau xanh, thịt bò, thịt heo… Đồng thời tránh xa các đồ ăn cay nóng và đồ uống kích thích.

Cây vòi voi chữa xoang

Cây vòi có công dụng tốt trong việc chữa viêm xoang

Cây vòi voi có tác dụng tuyệt vời trong việc làm giảm nhanh các triệu chứng khó chịu của bệnh viêm xoang. Chỉ cần sử dụng 10 cây vòi voi tươi cùng 5 – 6 nhánh hoa ngũ sắc tươi, nước lọc, nước muối sinh lý và 1/2 thìa muối tinh. Cho tất cả các nguyên liệu trên vào cối xay nhuyễn, lọc bỏ bã, lấy nước và cho vào lọ để dùng dần. Sau khi rửa sạch mũi bằng nước muối sinh lý thì bạn hãy nhỏ hỗn hợp trên vào mũi từ 2 – 3 giọt/lần, làm 2 lần mỗi ngày. Cứ thực hiện như vậy sẽ làm giảm nhanh chóng các triệu chứng khó chịu của bệnh viêm xoang như nghẹt mũi, đau nhức vùng xoang bị viêm…

Khi sử dụng cây vòi voi để trị viêm xoang, bạn cần lưu ý một số điều như: Không sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em. Với người già yếu, cơ thể bị suy nhược, tỳ vị hư hàn hoặc tiêu chảy dài ngày thì cũng không nên sử dụng bài thuốc này. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia y tế và thầy thuốc trước khi sử dụng phương pháp điều trị này.

Cây vòi voi chữa đau xương khớp

Hiện nay, vòi voi là một vị thuốc tuyệt vời dùng để đặc trị căn bệnh xương khớp ở mọi độ tuổi, đặc biệt là thanh, trung nhiên và người già. Có vị hơi đắng, tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi thấp, thư cân, hoạt lạc, khu phong, chỉ thống nên vòi voi nhanh chóng trừ thấp, mạnh gân cốt.

Bạn hãy dùng 300g vòi voi khô, 150g củ bồ bồ, 100g cỏ mực, 20g rễ nhàu rừng. Sau đó đem tất cả tán nhuyễn thành bột rồi vò thành viên cỡ hạt tiêu. Ngày dùng 2-3 viên, uống 2-3 lần/ngày. Bạn sẽ thấy ngay hiệu quả cải thiện, tình trạng đau nhức sẽ nhanh chóng thuyên giảm, dễ dàng vận động.

Cây vòi voi cũng có hiệu quả tuyệt vời trong việc giảm đau xương khớp

Ngoài ra, vòi voi còn có thể chữa được bệnh á sừng, viêm phổi, viêm mủ màng phổi… Hiện nay, những tác dụng cây vòi voi đang được rất nhiều người quan tâm vì sự hiệu quả và lành tính mà nó mang lại. Vì vậy, bạn có thể tham khảo để áp dụng với đúng tình trạng bệnh mà mình đang gặp phải, nhanh chóng chữa khỏi, sống vui sống khỏe bên người thân. Tuy nhiên, các bài thuốc từ cây vòi voi, phần lớn chỉ áp dụng cho những trường hợp bị bệnh nhẹ. Do đó, sau một thời gian dùng những bài thuốc này mà vẫn không khỏi thì bạn cần đến ngay bệnh viện để được bác sĩ chẩn đoán, tư vấn liệu trình điều trị khoa học và đúng đắn.