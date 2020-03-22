Sử dụng rau kinh giới trị ngứa hiệu quả và nhanh chóng

Việc trị bệnh tại nhà bằng những thảo dược tự nhiên đã không còn xa lạ với mọi người. Sử dụng thảo dược tự nhiên mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, nguồn gốc an toàn và hiệu quả đáng mong đợi. Tuy nhiên, đó là chỉ khi thực hiện đúng cách. Rau kinh giới khá phổ biến trong việc điều trị các bệnh về da gây ngứa, điển hình là nổi mề đay và viêm da cơ địa. Hãy cùng tìm hiểu về rau kinh giới trị ngứa như thế nào trong bài viết dưới đây.

Khi cơ thể nổi mề đay, thông thường người bệnh sẽ có xuất hiện các nốt ban đỏ, nổi một phần hoặc thậm chí là toàn bộ cơ thể. Nổi mề đay gây ngứa da, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến suy hô hấp do nổi mề đay ở đường hô hấp, phù lưỡi, kèm theo chóng mặt, buồn nôn, đau bụng,... Nếu tình hình quá nghiêm trọng, bạn nên đến bạn sĩ để kịp thời xử lý. Nhưng nếu tình hình còn trong tầm kiểm soát, bạn có thể sử dụng rau kinh giới để tự chữa trị tại nhà, cụ thể như nấu rau kinh giới để tắm, nấu nước uống, xông hơi,…

Rau kinh giới có tên khoa học là Elsholtzia cristata, là một loài cây thảo thuộc họ Hoa môi, được dùng để làm rau thơm cũng như một vị thuốc nam. Kinh giới có những đặc điểm sau:

Nổi mề đay có thể nấu rau kinh giới để tắm - Ảnh minh họa: Internet

Rau kinh giới trị ngứa như thế nào?

Rau kinh giới có nhiều cách sử dụng để điều trị bệnh nổi mề đay. Dưới đây là các cách chữa nổi mề đay bằng rau kinh giới mà bạn có thể tham khảo:

Nấu nước để uống

Bạn có thể kết hợp với các thảo dược khác để tăng hiệu quả và tốt cho sức khỏe như: cam thảo, bạc hà, kim ngân hoa, liên kiều, cát căn,…

Để thực hiện cách này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm có: 8g lá kinh giới, 4g lá bạc hà, 12g cát căn, 16g kim ngân hoa và liên kiều.

Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần làm sạch tất cả các nguyên liệu rồi cho vào nồi chứa 1.5 lít nước. Đun nhỏ lửa cho đến khi còn khoảng 750 ml dung dịch và dùng hỗn hợp này uống hằng ngày. Lưu ý người bệnh cần đảm bảo lượng nước mỗi ngày, do đó nên uống thêm nước lọc. Khi uống đều đặn, bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ.

Xông hơi

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: Kinh giới, lá hương thu, lá bưởi, thổ phục linh mỗi thứ 20g. Cách làm như sau:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu sạch sẽ.

Bước 2: Đun nhỏ lửa tất cả nguyên liệu trong nồi nhỏ chứa 800ml nước trong 5 phút để các chất tan vào nhau.

Bước 3: Dùng khăn to phủ lên người và nồi nước để xông hơi trong vòng 20 đến 30 phút hoặc đến khi nồi hết bốc hơi. Nên cho phần da bị mề đay lại gần hơi nước và quan sát vùng da mề đay. Nếu trong quá trình xông hơi, da bị ửng đỏ và ngứa rát thì nên ngừng lại ngay để không làm tình trạng bệnh tệ hơn. Nên thực hiện 3 lần mỗi tuần để mang đến hiệu quả tốt.

Có nhiều cách trị bệnh ngứa mề đay bằng rau kinh giới - Ảnh minh họa: Internet

Dùng lá kinh giới chườm lên da

Có thể nói đây là cách đơn giản và tiện lợi nhất nhưng cũng rất hiệu quả. Với cách này, bạn chỉ cần chuẩn bị 50g ngọn kinh giới có hoa. Cách làm như sau:

Bước 1: Sơ chế sạch sẽ kinh giới.

Bước 2: Cho kinh giới vào chảo để làm nóng đến khi vàng.

Bước 3: Dùng gạc y tế hoặc vải mỏng để bọc kinh giới lại sau đó chườm lên da. Điều này giúp hạn chế tình trạng bỏng, chườm lên vùng da bị mề đay đến khi kinh giới hết hơi nóng thì thôi. Thực hiện 1 lần vào sáng và 1 lần vào tối mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả đáng mong đợi.

Lá kinh giới chữa viêm da cơ địa như thế nào?

Bệnh viêm da cơ địa gây ngứa, đỏ, sưng và nứt da. Theo thời gian, da bị bệnh sẽ dày lên và sinh ra chất lỏng, khi gãi sẽ làm bệnh nặng hơn.

Hiện nay, có một cách để trị bệnh này với lá kinh giới. Bạn có thể dùng lá này đun nước tắm 1 lần mỗi ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng lá kinh giới kết hợp với các thảo dược khác để uống hoặc xông hơi, từ đó giúp cơ thể thải độc cũng như tăng cường sức đề kháng. Bạn sẽ mau khỏi bệnh viêm da cơ địa sớm thôi.

Rau kinh giới còn có thể chữa bệnh viêm da cơ địa - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi dùng rau kinh giới để chữa bệnh mề đay

Bất kỳ sản phẩm nào cũng có 2 mặt lợi và hại, kể cả rau kinh giới. Do đó, khi sử dụng rau kinh giới để chữa bệnh mề đay, bạn cần chú ý các điểm sau:

Cần quan tâm đến cơ thể của bản thân

Bạn cần quan sát và theo dõi cơ thể của mình một cách cẩn thận để phát hiện những chuyển biến bất thường khi dùng lá kinh giới. Nếu gặp các hiện tượng dị ứng, tình trạng bệnh không cải thiện hoặc có xu hướng nặng hơn thì phải ngưng ngay và tìm đến bác sĩ. Nếu có những vùng da trầy xước, mưng mủ thì hạn chế sử dụng các cách trên, thay vào đó nên đến bác sĩ ngay.

Cần quan tâm đến chất lượng rau kinh giới

Bạn cần chọn nơi cung cấp rau kinh giới uy tín, rau kinh giới phải sạch, không thuốc trừ sâu.

Cần quan tâm đến thao tác thực hiện

Trước khi dùng rau kinh giới, bạn nên ngâm nước muối và rửa nhiều lần để đảm bảo an toàn. Khi dùng rau kinh giới trực tiếp lên da, hãy đảm bảo nhiệt độ của lá phù hợp để không làm bỏng da. Khi xông hơi bằng rau kinh giới, bạn cũng cần chú ý nhiệt độ để tránh bị bỏng.

Nên đến bác sĩ nếu tình trạng bệnh nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích mà rau kinh giới đem lại nhưng nếu không biết cách sử dụng nó có thể gây hại cho làn da của các bạn. Mong rằng những chia sẻ trong bài viết về việc sử dụng rau kinh giới trị ngứa có thể giúp ích cho các bạn.