Sau tuổi 25, phụ nữ nên bổ sung đủ 5 thực phẩm sau để da mịn đẹp, trẻ lâu, duy trì thanh xuân

Sức khỏe 02/11/2023 09:18

Một bác sĩ da liễu đã chia sẻ 5 loại thực phẩm bổ sung mà cô dùng để giúp làn da sáng mịn và ngăn chặn tác động của lão hóa. 

Để có một làn da sáng khỏe, dùng thực phẩm bổ sung cũng quan trọng như những sản phẩm bạn bôi lên da.              

Tiến sĩ Azadeh Shirazi, một bác sĩ da liễu có trụ sở tại California, đã chia sẻ 5 loại thực phẩm bổ sung mà cô dùng để giúp làn da sáng mịn và ngăn chặn tác động của lão hóa.      

1. Vitamin D

Các bác sĩ da liễu thường nhấn mạnh lợi ích của việc tránh ánh nắng mặt trời, vì làn da có thể bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, đẩy nhanh sự xuất hiện của nếp nhăn và thậm chí khiến da có nguy cơ bị ung thư da. 

Tiến sĩ Shirazi cũng không ngoại lệ, cô luôn tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để bảo vệ làn da của mình.

Sau khi phát hiện ra rằng lượng vitamin D của cô ở mức thấp cách đây ba năm (cơ thể chúng ta tạo ra vitamin D bằng cách hấp thụ ánh sáng mặt trời trực tiếp trên da), cô đã nói với Insider rằng cô bắt đầu dùng thực phẩm bổ sung để bù đắp.

Cô cho biết loại vitamin tổng hợp mà cô dùng hàng ngày có chứa vitamin D và E, nhưng cô cũng bổ sung thêm từng loại vitamin.

Sau tuổi 25, phụ nữ nên bổ sung đủ 5 thực phẩm sau để da mịn đẹp, trẻ lâu, duy trì thanh xuân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shirazi cũng cho biết rằng chất bổ sung này cũng có thể làm giảm nhẹ nguy cơ mắc khối u ác tính ở phụ nữ có tiền sử ung thư da không phải khối u ác tính, trích dẫn một nghiên cứu năm 2011. 

Cô cho rằng mọi người cũng được hưởng lợi ích từ việc bổ sung vitamin D khi già đi.

Tiến sĩ Shirazi nói với Insider: “Khi chúng ta già đi, làn da của chúng ta trở nên kém hiệu quả hơn trong việc tạo ra vitamin D từ ánh nắng mặt trời và khả năng chuyển đổi vitamin D thành dạng hoạt động của thận cũng kém hiệu quả hơn”.

Trên thực tế, Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service - NHS) khuyên mọi người nên cân nhắc việc bổ sung hàng ngày 10 microgam vitamin D trong mùa thu và mùa đông, vì ánh nắng mặt trời không đủ mạnh để cơ thể tổng hợp được.

2. Vitamin E

Sau tuổi 25, phụ nữ nên bổ sung đủ 5 thực phẩm sau để da mịn đẹp, trẻ lâu, duy trì thanh xuân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shirazi cho biết cô cũng uống vitamin E để tăng cường sức mạnh của xương và ngăn ngừa loãng xương.

Cô cho biết việc bổ sung này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ ở độ tuổi 40 và 50, những người có nguy cơ mất mật độ xương cao hơn do mức độ estrogen suy giảm.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service - NHS), vitamin E cũng có thể giúp duy trì làn da và đôi mắt khỏe mạnh.

NHS cho biết cơ thể có thể nhận đủ vitamin E từ chế độ ăn uống bằng cách ăn dầu thực vật, các loại hạt và ngũ cốc.

3. Nicotinamid

Sau tuổi 25, phụ nữ nên bổ sung đủ 5 thực phẩm sau để da mịn đẹp, trẻ lâu, duy trì thanh xuân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shirazi uống 500mg nicotinamide hai lần mỗi ngày.

Đây là một dạng vitamin B3 mà cô cho biết hiện đang được ưa chuộng trong giới chăm sóc da.

Tiến sĩ Shirazi cho biết: “Niacinamide giúp cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da bằng cách tăng cường ceramide, chất keo giữ các tế bào da của chúng ta lại với nhau, củng cố hàng rào bảo vệ da của chúng ta”.

Do đó, niacinamide có thể giúp giảm mẩn đỏ và kích ứng do các tình trạng như mụn trứng cá và bệnh rosacea gây ra, cô khẳng định.

Nhưng Trường y tế công Harvard T.H. Chan nhấn mạnh bổ sung quá nhiều niacinamide có thể gây ra tác dụng phụ khó chịu.

Niacinamide có thể nhận đủ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm như:

Thịt đỏ: Thịt bò, gan bò, thịt lợn

Gia cầm: Thịt gà, thịt vịt

Gạo lức

Ngũ cốc và bánh mì tăng cường

Hạt quả hạch

Cây họ đậu

Chuối

4. Resveratrol

Sau tuổi 25, phụ nữ nên bổ sung đủ 5 thực phẩm sau để da mịn đẹp, trẻ lâu, duy trì thanh xuân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shirazi chia sẻ dùng resveratrol, một hợp chất thực vật mà cô cho biết có trong thực phẩm như nho và đậu phộng.

Theo cô, giống như nicotinamide, resveratrol có đặc tính chống oxy hóa và “cũng giúp làm sáng da và tăng cường độ đàn hồi”.

Nhưng WebMD lưu ý rằng mặc dù các chuyên gia đồng ý rằng mặc dù resveratrol có thể có lợi ích chống lão hóa nhưng vẫn chưa có đủ dữ liệu để xác nhận nó hoạt động tốt như thế nào.

WebMD lưu ý rằng các chất bổ sung cũng không được khuyến khích cho trẻ em hoặc phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú. 

5. Vitamin tổng hợp

Sau tuổi 25, phụ nữ nên bổ sung đủ 5 thực phẩm sau để da mịn đẹp, trẻ lâu, duy trì thanh xuân - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, tiến sĩ Shirazi chia sẻ rằng cô uống vitamin tổng hợp hàng ngày như kẽm để có thể cải thiện các tình trạng da như bệnh hồng ban, mụn trứng cá và bệnh chàm. 

Tiến sĩ Shirazi cho biết vitamin tổng hợp có thể giúp làm giảm kết cấu da và làm mịn các nếp nhăn đồng thời giúp tái tạo tế bào và điều tiết việc sản xuất dầu. 

Theo một nghiên cứu năm 2018, dùng vitamin tổng hợp có thể cải thiện vẻ ngoài của da ở những người bị thiếu hụt hoặc thiếu một số chất dinh dưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe của da, chẳng hạn như vitamin C, vitamin A, một số vitamin B và kẽm.

Như đã nói, thực phẩm bổ sung không thể và không nên thay thế  chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất. 

Điều tốt nhất bạn có thể làm là uống nhiều nước, bổ sung nhiều trái cây và rau quả vào chế độ ăn uống, ăn chất béo lành mạnh và hạn chế tiêu thụ thực phẩm có đường và thực phẩm chế biến sẵn.

Bí quyết sở hữu làn da sáng mịn lại có thể xuất phát từ "trong bụng", làm đúng bạn sẽ có da khỏe mạnh

Bí quyết sở hữu làn da sáng mịn lại có thể xuất phát từ "trong bụng", làm đúng bạn sẽ có da khỏe mạnh

Nếu đang điều trị bệnh về da, bạn nên nghĩ đến chuyện ăn uống để tăng cường tác động của phương pháp điều trị đó.

Xem thêm
Từ khóa:   chống lão hóa thực phẩm đẹp da thực phẩm chức năng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm