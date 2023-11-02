Sau tuổi 25, phụ nữ nên bổ sung đủ 5 thực phẩm sau để da mịn đẹp, trẻ lâu, duy trì thanh xuân

Tiến sĩ Azadeh Shirazi, một bác sĩ da liễu có trụ sở tại California, đã chia sẻ 5 loại thực phẩm bổ sung mà cô dùng để giúp làn da sáng mịn và ngăn chặn tác động của lão hóa.

Để có một làn da sáng khỏe, dùng thực phẩm bổ sung cũng quan trọng như những sản phẩm bạn bôi lên da.

Tiến sĩ Shirazi cũng không ngoại lệ, cô luôn tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để bảo vệ làn da của mình.

Các bác sĩ da liễu thường nhấn mạnh lợi ích của việc tránh ánh nắng mặt trời, vì làn da có thể bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, đẩy nhanh sự xuất hiện của nếp nhăn và thậm chí khiến da có nguy cơ bị ung thư da.

Sau khi phát hiện ra rằng lượng vitamin D của cô ở mức thấp cách đây ba năm (cơ thể chúng ta tạo ra vitamin D bằng cách hấp thụ ánh sáng mặt trời trực tiếp trên da), cô đã nói với Insider rằng cô bắt đầu dùng thực phẩm bổ sung để bù đắp.

Cô cho biết loại vitamin tổng hợp mà cô dùng hàng ngày có chứa vitamin D và E, nhưng cô cũng bổ sung thêm từng loại vitamin.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shirazi cũng cho biết rằng chất bổ sung này cũng có thể làm giảm nhẹ nguy cơ mắc khối u ác tính ở phụ nữ có tiền sử ung thư da không phải khối u ác tính, trích dẫn một nghiên cứu năm 2011.

Cô cho rằng mọi người cũng được hưởng lợi ích từ việc bổ sung vitamin D khi già đi.

Tiến sĩ Shirazi nói với Insider: “Khi chúng ta già đi, làn da của chúng ta trở nên kém hiệu quả hơn trong việc tạo ra vitamin D từ ánh nắng mặt trời và khả năng chuyển đổi vitamin D thành dạng hoạt động của thận cũng kém hiệu quả hơn”.

Trên thực tế, Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service - NHS) khuyên mọi người nên cân nhắc việc bổ sung hàng ngày 10 microgam vitamin D trong mùa thu và mùa đông, vì ánh nắng mặt trời không đủ mạnh để cơ thể tổng hợp được.

2. Vitamin E

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shirazi cho biết cô cũng uống vitamin E để tăng cường sức mạnh của xương và ngăn ngừa loãng xương.

Cô cho biết việc bổ sung này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ ở độ tuổi 40 và 50, những người có nguy cơ mất mật độ xương cao hơn do mức độ estrogen suy giảm.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service - NHS), vitamin E cũng có thể giúp duy trì làn da và đôi mắt khỏe mạnh.

NHS cho biết cơ thể có thể nhận đủ vitamin E từ chế độ ăn uống bằng cách ăn dầu thực vật, các loại hạt và ngũ cốc.

3. Nicotinamid

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shirazi uống 500mg nicotinamide hai lần mỗi ngày.

Đây là một dạng vitamin B3 mà cô cho biết hiện đang được ưa chuộng trong giới chăm sóc da.

Tiến sĩ Shirazi cho biết: “Niacinamide giúp cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da bằng cách tăng cường ceramide, chất keo giữ các tế bào da của chúng ta lại với nhau, củng cố hàng rào bảo vệ da của chúng ta”.

Do đó, niacinamide có thể giúp giảm mẩn đỏ và kích ứng do các tình trạng như mụn trứng cá và bệnh rosacea gây ra, cô khẳng định.

Nhưng Trường y tế công Harvard T.H. Chan nhấn mạnh bổ sung quá nhiều niacinamide có thể gây ra tác dụng phụ khó chịu.

Niacinamide có thể nhận đủ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm như:

Thịt đỏ: Thịt bò, gan bò, thịt lợn

Gia cầm: Thịt gà, thịt vịt

Cá

Gạo lức

Ngũ cốc và bánh mì tăng cường

Hạt quả hạch

Cây họ đậu

Chuối

4. Resveratrol

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shirazi chia sẻ dùng resveratrol, một hợp chất thực vật mà cô cho biết có trong thực phẩm như nho và đậu phộng.

Theo cô, giống như nicotinamide, resveratrol có đặc tính chống oxy hóa và “cũng giúp làm sáng da và tăng cường độ đàn hồi”.

Nhưng WebMD lưu ý rằng mặc dù các chuyên gia đồng ý rằng mặc dù resveratrol có thể có lợi ích chống lão hóa nhưng vẫn chưa có đủ dữ liệu để xác nhận nó hoạt động tốt như thế nào.

WebMD lưu ý rằng các chất bổ sung cũng không được khuyến khích cho trẻ em hoặc phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú.

5. Vitamin tổng hợp

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, tiến sĩ Shirazi chia sẻ rằng cô uống vitamin tổng hợp hàng ngày như kẽm để có thể cải thiện các tình trạng da như bệnh hồng ban, mụn trứng cá và bệnh chàm.

Tiến sĩ Shirazi cho biết vitamin tổng hợp có thể giúp làm giảm kết cấu da và làm mịn các nếp nhăn đồng thời giúp tái tạo tế bào và điều tiết việc sản xuất dầu.

Theo một nghiên cứu năm 2018, dùng vitamin tổng hợp có thể cải thiện vẻ ngoài của da ở những người bị thiếu hụt hoặc thiếu một số chất dinh dưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe của da, chẳng hạn như vitamin C, vitamin A, một số vitamin B và kẽm.

Như đã nói, thực phẩm bổ sung không thể và không nên thay thế chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất.

Điều tốt nhất bạn có thể làm là uống nhiều nước, bổ sung nhiều trái cây và rau quả vào chế độ ăn uống, ăn chất béo lành mạnh và hạn chế tiêu thụ thực phẩm có đường và thực phẩm chế biến sẵn.