Phương pháp trị liệu bằng màu sắc: Nghe tưởng vô lý nhưng hóa ra lại có tác dụng không ngờ

Sức khỏe 12/03/2022 16:30

Trị liệu bằng thuốc, bằng sự can thiệp của y học thì đã quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng mới đây, các nhà khoa học đã chứng minh được công dụng thần kỳ của một phương pháp trị liệu mới với tên gọi "Trị liệu bằng màu sắc"

Liệu pháp màu sắc, còn được gọi là liệu pháp sắc ký, là một phương pháp điều trị bệnh bằng cách sử dụng màu sắc. Liệu pháp được thực hiện bằng cách chiếu một màu thích hợp lên vùng cụ thể của cơ thể. Nó cũng được thực hiện thông qua mắt bằng cách nhìn vào một màu cụ thể. Mặc dù điều này được thực hiện hết sức cẩn thận để không gây căng thẳng cho mắt. Liệu pháp màu sắc là một liệu pháp bổ sung và không phải là một biện pháp thay thế cho chăm sóc y tế. Kết quả của liệu pháp khác nhau với từng đối tượng khác nhau

Liệu pháp màu sắc là gì?

Liệu pháp màu sắc là một phương pháp điều trị toàn diện và không xâm lấn, mang lại sự cân bằng và khỏe mạnh cho tinh thần và thể chất của bạn. Sự rung động của màu trong lớp trị liệu màu giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe tổng thể của bạn.

Ý tưởng cơ bản của liệu pháp màu sắc

Màu sắc được tạo thành từ các ánh sáng phản xạ chiếu vào võng mạc của chúng ta khi các bước sóng dao động. Bộ não của chúng ta giải thích các bước sóng này, cuối cùng khiến nhận thức của chúng ta về màu sắc như một trải nghiệm vật lý và giác quan.

Liệu pháp màu sắc dựa trên ý tưởng rằng màu sắc tạo ra một xung điện trong não của chúng ta, kích thích các quá trình nội tiết tố và sinh hóa trong cơ thể chúng ta. Những quá trình này kích thích hoặc làm chúng ta trở nên bình tĩnh

Phương pháp trị liệu bằng màu sắc: Nghe tưởng vô lý nhưng hóa ra lại có tác dụng không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Liệu pháp màu sắc được tiến hành như thế nào?

Có nhiều màu sắc trong các buổi trị liệu màu sắc như có những màu sắc trong cầu vồng. Khi bạn bắt đầu với buổi trị liệu bằng màu sắc của mình, bác sĩ trị liệu sẽ cung cấp cho bạn bản phân tích về tất cả các màu sắc và hỏi bạn về các khía cạnh của cuộc sống mà bạn nghĩ rằng những màu sắc này có thể cải thiện. Nhiều nơi còn kết hợp màu và hương liệu. Ở một số nơi, bạn thậm chí có thể được mát-xa với nhiều màu sắc khác nhau của ánh sáng chiếu lên cơ thể để kích thích sức khỏe và chữa bệnh. Nhiều spa cũng cung cấp phương pháp trị liệu, trong đó họ đặt các dải lụa có màu sắc khác nhau lên các điểm khác nhau trên cơ thể bạn, được cho là có tác dụng kiểm soát tâm trạng và cảm xúc của bạn.

Các màu khác nhau điều trị các bệnh khác nhau

Các sắc thái của màu được sử dụng trong buổi trị liệu bằng màu của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại bệnh mà bạn đang cố gắng điều trị. Ví dụ, ánh sáng xanh lam hoặc tím có tác dụng chống viêm và làm dịu. Màu xanh lá cây giúp thanh lọc và làm sạch, ánh sáng màu trắng và vàng kích thích hệ thống bạch huyết. Ánh sáng đỏ tiếp thêm sinh lực nhưng nó có thể gây kích động nếu bạn đang căng thẳng. Theo triết học Ấn Độ, các luân xa được coi là trung tâm của sức mạnh tâm linh và năng lượng bên trong cơ thể chúng ta.Có bảy luân xa và các màu sắc khác nhau đại diện cho một luân xa khác nhau:

- Màu đỏ: Luân xa gốc nằm ở đáy cột sống được thể hiện bằng màu đỏ. Luân xa có liên quan đến kết nối của chúng ta với Trái đất.

-Màu cam: Luân xa xương cùng, nằm dưới rốn 2 hoặc 3 inch được biểu thị bằng màu cam. Luân xa này được cho là có liên quan đến sinh sản, thận, tuyến thượng thận và niềm vui.Luân xa là luân xa tâm-thể.

-Màu vàng: Luân xa kết nối với mặt trời có liên quan đến gan, tuyến tụy, hệ tiêu hóa, túi mật, tăng cường sức mạnh và hạnh phúc. Luân xa nằm giữa rốn và xương ức.

-Màu xanh lá cây: Màu đại diện cho Luân xa tim. Nó liên quan đến tim, phổi và hệ thống miễn dịch, năng lượng, hệ thần kinh, tập trung tinh thần, lòng trắc ẩn và quyền lực.

-Màu xanh lam: Luân xa có liên quan đến tuyến giáp và sự trao đổi chất và cũng là một biểu hiện của sự hòa bình.

-Màu chàm: Luân xa mắt thứ ba nằm giữa hai lông mày.Nó có liên quan đến tuyến yên và tuyến tùng. Nó ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ, sự minh mẫn, trí tuệ, lòng tự trọng và trực giác của chúng ta.

- Màu tím: Nó được liên kết với Luân xa Vương miện và nằm trên đỉnh đầu. Nó có liên quan đến sự minh bạch, những giấc mơ, tâm linh, chu kỳ giấc ngủ, tuyến tùng và sự nhạy cảm với ánh sáng.

Bạn có biết: Công dụng của các loại trái cây giúp giảm cân qua màu sắc, nhiều chị em xuýt xoa truyền nhau bí quyết này

Bạn có biết: Công dụng của các loại trái cây giúp giảm cân qua màu sắc, nhiều chị em xuýt xoa truyền nhau bí quyết này

Tùy theo màu sắc mà hiệu quả giảm cân của chúng sẽ tác động theo những cơ chế khác nhau trong cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   trị liệu bằng màu sắc công dụng của màu sắc phương pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm