Phương pháp trị liệu bằng màu sắc: Nghe tưởng vô lý nhưng hóa ra lại có tác dụng không ngờ

Liệu pháp màu sắc, còn được gọi là liệu pháp sắc ký, là một phương pháp điều trị bệnh bằng cách sử dụng màu sắc. Liệu pháp được thực hiện bằng cách chiếu một màu thích hợp lên vùng cụ thể của cơ thể. Nó cũng được thực hiện thông qua mắt bằng cách nhìn vào một màu cụ thể. Mặc dù điều này được thực hiện hết sức cẩn thận để không gây căng thẳng cho mắt. Liệu pháp màu sắc là một liệu pháp bổ sung và không phải là một biện pháp thay thế cho chăm sóc y tế. Kết quả của liệu pháp khác nhau với từng đối tượng khác nhau

Liệu pháp màu sắc là một phương pháp điều trị toàn diện và không xâm lấn, mang lại sự cân bằng và khỏe mạnh cho tinh thần và thể chất của bạn. Sự rung động của màu trong lớp trị liệu màu giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe tổng thể của bạn.

Màu sắc được tạo thành từ các ánh sáng phản xạ chiếu vào võng mạc của chúng ta khi các bước sóng dao động. Bộ não của chúng ta giải thích các bước sóng này, cuối cùng khiến nhận thức của chúng ta về màu sắc như một trải nghiệm vật lý và giác quan.

Liệu pháp màu sắc dựa trên ý tưởng rằng màu sắc tạo ra một xung điện trong não của chúng ta, kích thích các quá trình nội tiết tố và sinh hóa trong cơ thể chúng ta. Những quá trình này kích thích hoặc làm chúng ta trở nên bình tĩnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Liệu pháp màu sắc được tiến hành như thế nào?

Có nhiều màu sắc trong các buổi trị liệu màu sắc như có những màu sắc trong cầu vồng. Khi bạn bắt đầu với buổi trị liệu bằng màu sắc của mình, bác sĩ trị liệu sẽ cung cấp cho bạn bản phân tích về tất cả các màu sắc và hỏi bạn về các khía cạnh của cuộc sống mà bạn nghĩ rằng những màu sắc này có thể cải thiện. Nhiều nơi còn kết hợp màu và hương liệu. Ở một số nơi, bạn thậm chí có thể được mát-xa với nhiều màu sắc khác nhau của ánh sáng chiếu lên cơ thể để kích thích sức khỏe và chữa bệnh. Nhiều spa cũng cung cấp phương pháp trị liệu, trong đó họ đặt các dải lụa có màu sắc khác nhau lên các điểm khác nhau trên cơ thể bạn, được cho là có tác dụng kiểm soát tâm trạng và cảm xúc của bạn.

Các màu khác nhau điều trị các bệnh khác nhau

Các sắc thái của màu được sử dụng trong buổi trị liệu bằng màu của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại bệnh mà bạn đang cố gắng điều trị. Ví dụ, ánh sáng xanh lam hoặc tím có tác dụng chống viêm và làm dịu. Màu xanh lá cây giúp thanh lọc và làm sạch, ánh sáng màu trắng và vàng kích thích hệ thống bạch huyết. Ánh sáng đỏ tiếp thêm sinh lực nhưng nó có thể gây kích động nếu bạn đang căng thẳng. Theo triết học Ấn Độ, các luân xa được coi là trung tâm của sức mạnh tâm linh và năng lượng bên trong cơ thể chúng ta.Có bảy luân xa và các màu sắc khác nhau đại diện cho một luân xa khác nhau:

- Màu đỏ: Luân xa gốc nằm ở đáy cột sống được thể hiện bằng màu đỏ. Luân xa có liên quan đến kết nối của chúng ta với Trái đất.

-Màu cam: Luân xa xương cùng, nằm dưới rốn 2 hoặc 3 inch được biểu thị bằng màu cam. Luân xa này được cho là có liên quan đến sinh sản, thận, tuyến thượng thận và niềm vui.Luân xa là luân xa tâm-thể.

-Màu vàng: Luân xa kết nối với mặt trời có liên quan đến gan, tuyến tụy, hệ tiêu hóa, túi mật, tăng cường sức mạnh và hạnh phúc. Luân xa nằm giữa rốn và xương ức.

-Màu xanh lá cây: Màu đại diện cho Luân xa tim. Nó liên quan đến tim, phổi và hệ thống miễn dịch, năng lượng, hệ thần kinh, tập trung tinh thần, lòng trắc ẩn và quyền lực.

-Màu xanh lam: Luân xa có liên quan đến tuyến giáp và sự trao đổi chất và cũng là một biểu hiện của sự hòa bình.

-Màu chàm: Luân xa mắt thứ ba nằm giữa hai lông mày.Nó có liên quan đến tuyến yên và tuyến tùng. Nó ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ, sự minh mẫn, trí tuệ, lòng tự trọng và trực giác của chúng ta.

- Màu tím: Nó được liên kết với Luân xa Vương miện và nằm trên đỉnh đầu. Nó có liên quan đến sự minh bạch, những giấc mơ, tâm linh, chu kỳ giấc ngủ, tuyến tùng và sự nhạy cảm với ánh sáng.