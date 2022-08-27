Phụ nữ ăn chay dễ bị gãy xương hông hơn trong cuộc sống sau này, lưu ý ngay những điều sau để tránh sức khỏe xương bị sa sút

Các nhà khoa học ước tính rằng sản xuất lương thực gây ra 35% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và thịt là nguyên nhân gây ra ô nhiễm hơn hai lần cho thực vật. Chế độ ăn uống thân thiện với khí hậu có thể tạo ra sự khác biệt lớn, ngay cả khi bạn không ăn chay hoàn toàn

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ sức khỏe và chế độ ăn uống từ hơn 26.000 phụ nữ và phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian khoảng 22 năm, những người ăn chay có nguy cơ gãy xương hông cao hơn 1/3 so với những người thường xuyên ăn thịt.

"Thông điệp cho những người ăn chay là đừng từ bỏ chế độ ăn kiêng của bạn, vì nó tốt cho sức khỏe của nhiều bộ phận khác và cũng thân thiện với môi trường, nhưng hãy cẩn thận để lên kế hoạch tốt và không bỏ lỡ các chất dinh dưỡng mà bạn loại trừ khi bạn không ăn thịt hoặc cá", Tiến sĩ James Webster, một nhà nghiên cứu tại Đại học Leeds, cho biết.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng một số người ăn chay có thể không nhận được đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe tốt cho xương và cơ bắp, khiến họ dễ bị ngã và gãy xương.

Chế độ ăn chay thường được coi là lành mạnh hơn chế độ ăn có thịt và chúng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh tim và một số bệnh ung thư. Nhưng nghiên cứu được công bố trên BMC Medicine nhấn mạnh tầm quan trọng của một chế độ ăn uống cân bằng bất cứ thứ gì mọi người ăn.

"Có khả năng những người ăn chay vì lý do này hay lý do khác nhưng điều này cũng sẽ hấp thụ ít chất dinh dưỡng quan trọng hơn, có xương yếu hơn và khối lượng cơ thấp hơn, cả hai điều này đều khiến người ta bị gãy xương hông", Tiến sĩ Webster nói.

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Khoảng 90% trường hợp gãy xương hông có liên quan đến té ngã, thường xảy ra ở những người lớn tuổi, những người có xu hướng sức khỏe yếu hơn và xương cũng yếu hơn. Nhưng gãy xương thường có thể làm cho tình trạng yếu thêm, làm tăng nguy cơ ngã nhiều hơn và tình trạng sức khỏe nguy hiểm hơn.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ những người ăn chay thường nhẹ cân hơn những người ăn thịt, và ngoài việc xương hay cơ yếu hơn còn có thể có ít chất béo hơn, trong khi đó chất béo có thể hoạt động như một tấm đệm khi người ta ngã.

Với những phát hiện này, tiến sĩ Webster cho biết những người ăn chay có thể cân nhắc ăn ngũ cốc tăng cường thêm sắt và B12 để tốt cho xương và đảm bảo họ nhận đủ protein thông qua các loại thực phẩm như các loại hạt, các loại đậu.

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Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ nghiên cứu đoàn hệ phụ nữ của vương quốc Anh, theo dõi phụ nữ theo thời gian để đánh giá mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe. Hồ sơ cho 26.318 phụ nữ từ 35 đến 69 tuổi cho thấy 822 người, tương đương 3%, bị gãy xương hông trong khoảng thời gian khoảng 22 năm. Khoảng 28% phụ nữ là người ăn chay và 1% là người ăn chay trường.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh tỷ lệ gãy xương hông ở những người ăn chay, những người ăn thịt, những người ăn cá nhưng không ăn thịt và những người ăn thịt không thường xuyên với những người ăn thịt thường xuyên. Những người ăn thịt thường xuyên ăn thịt ít nhất năm lần một tuần.

Tiến sĩ Webster cho biết cần phải nghiên cứu thêm để xem liệu những người đàn ông ăn chay có nguy cơ gãy xương hông cao hơn tương tự hay không. Nghiên cứu trước đây cho thấy đàn ông và phụ nữ ăn chay có sức khỏe xương kém hơn trung bình khi so sánh với những người ăn thịt "nhưng nguy cơ gãy xương hông ở nam giới ăn chay vẫn chưa rõ ràng", ông nói.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn ít thịt hơn là một trong những thay đổi lối sống quan trọng nhất mà mọi người có thể thực hiện để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nghiên cứu từ Đại học Leeds năm ngoái cho thấy chế độ ăn không ăn chay tạo ra lượng khí thải nhiều hơn 59% so với chế độ ăn chay.

Trong công trình được công bố vào năm 2020, Tiến sĩ Tammy Tong, một nhà dịch tễ học dinh dưỡng cao cấp và những người khác tại Đại học Oxford, phát hiện ra rằng so với những người ăn thịt, những người ăn chay có nguy cơ gãy xương hông cao hơn 25%, với nguy cơ thậm chí cao đối với những người ăn chay trường ở tuổi 31.

Những người ăn chay trong nghiên cứu của đại học Leeds có chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn những người ăn thịt thông thường, lượng protein thấp hơn và lượng vitamin D thấp hơn, "tất cả đều là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gãy xương hông", tiến sĩ trong nghiên cứu chia sẻ.

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"Những người ăn chay nên đặc biệt chú ý đến việc duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh và đảm bảo rằng họ có đủ lượng protein và các chất dinh dưỡng khác quan trọng cho sức khỏe của xương, bao gồm canxi và vitamin D."

Theo Theguardian