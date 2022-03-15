Những vết bầm tím bất ngờ xuất hiện trên da có thực sự không đáng lo ngại không? Dễ bầm tím da không đơn thuần chỉ do va chạm mạnh!

Sức khỏe 15/03/2022 16:00

Mọi người có xu hướng dễ bị bầm tím hơn khi chúng ta già đi vì các mạch máu trở nên yếu hơn và da mỏng đi.

Những vết bầm tím bất ngờ xuất hiện trên da có thực sự không đáng lo ngại không? Dễ bầm tím da không đơn thuần chỉ do va chạm mạnh! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn có thể khó đánh giá xem bạn có nhiều vết bầm tím hơn bình thường hay dễ bị bầm tím hơn hầu hết những người khác hay không.

Một số dấu hiệu cho thấy một người dễ bị bầm tím hơn bình thường bao gồm:

  • vết bầm tím rất lớn, đau đớn khi bị thương nhẹ
  • có nhiều vết bầm tím mà không nhớ nguyên nhân của chúng
  • thường xuyên phát triển các vết bầm tím mất nhiều tuần để chữa lành
  • chảy máu lâu hơn 10 phút sau chấn thương

Nhiều tình trạng y tế và các vấn đề về lối sống có thể khiến một người dễ bị bầm tím hơn. Phổ biến nhất bao gồm:

Thuốc men

Thuốc làm loãng máu có thể khiến người bệnh chảy máu và bầm tím nhiều hơn. Một số thuốc làm loãng máu phổ biến bao gồm:

  • warfarin
  • heparin
  • rivaroxaban
  • dabigatran
  • apixaban
  • aspirin
Những vết bầm tím bất ngờ xuất hiện trên da có thực sự không đáng lo ngại không? Dễ bầm tím da không đơn thuần chỉ do va chạm mạnh! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Một số loại thuốc khác có thể làm suy yếu hoặc thay đổi hoạt động của mạch máu, làm trầm trọng thêm tình trạng viêm hoặc làm tăng nguy cơ chảy máu. Chúng có thể bao gồm những điều sau:

  • một số biện pháp chữa bệnh bằng thảo dược, chẳng hạn như nhân sâm, cây cỏ sốt, một lượng lớn tỏi, gừng, cây cọ lùn và vỏ cây liễu
  • corticosteroid và glucocorticoid
  • một số thuốc chống trầm cảm, chẳng hạn như citalopram (Celexa) và fluoxetine (Prozac)

Những người đang dùng thuốc nhận thấy sự gia tăng chảy máu hoặc bầm tím nên hỏi bác sĩ xem thuốc của họ có thể gây chảy máu hay không. Nếu rơi vào trường hợp này, họ có thể thảo luận với bác sĩ về những rủi ro và lợi ích của việc tiếp tục điều trị.

Lạm dụng rượu và bệnh gan

Những vết bầm tím bất ngờ xuất hiện trên da có thực sự không đáng lo ngại không? Dễ bầm tím da không đơn thuần chỉ do va chạm mạnh! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Lạm dụng rượu là một yếu tố nguy cơ chính gây ra các bệnh về gan, chẳng hạn như xơ gan . Xơ gan và các bệnh gan khác làm suy giảm chức năng gan một cách từ từ.

Khi bệnh gan tiến triển, gan có thể ngừng sản xuất các protein giúp đông máu. Kết quả là một người có thể bị chảy máu quá nhiều và dễ bị bầm tím. Họ cũng có thể trở nên rất ngứa, cảm thấy rất mệt mỏi hoặc ốm, bị sưng chân, nước tiểu sẫm màu và mắt hoặc da vàng.

Bệnh gan có thể điều trị được, đặc biệt là khi bác sĩ chẩn đoán sớm. Những người uống rượu cần ngay lập tức dừng lại khi họ xuất hiện các triệu chứng của các vấn đề về sức khỏe gan. Bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên về sự kết hợp phù hợp giữa các phương pháp điều trị y tế và các biện pháp khắc phục lối sống.

Rối loạn chảy máu

Nhiều tình trạng di truyền có thể khiến máu của một người đông chậm hoặc hoàn toàn không đông. Bệnh Von Willebrand, rối loạn chảy máu phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 1% dân số. Một người bị tình trạng này có protein von Willebrand bị lỗi hoặc không có, rất quan trọng đối với quá trình đông máu.

Điều trị bằng hormone tổng hợp có thể cải thiện quá trình đông máu ở những người mắc bệnh von Willebrand.

Những vết bầm tím bất ngờ xuất hiện trên da có thực sự không đáng lo ngại không? Dễ bầm tím da không đơn thuần chỉ do va chạm mạnh! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Bệnh máu khó đông , một chứng rối loạn chảy máu khác, gây ra thiếu hoặc khiếm khuyết yếu tố VIII ( bệnh ưa chảy máu A ) hoặc yếu tố IX ( bệnh máu khó đông B ). Cả hai loại protein này đều quan trọng đối với quá trình đông máu. Các phiên bản tổng hợp của các yếu tố đông máu này có thể giúp điều trị bệnh máu khó đông và giảm nguy cơ chảy máu nghiêm trọng, bao gồm cả các vết bầm tím nghiêm trọng.

Khi bị rối loạn chảy máu di truyền dễ gây bầm tím, người bệnh cũng có thể bị chảy máu quá mức hoặc thậm chí bị xuất huyết đe dọa tính mạng. Các triệu chứng không xuất hiện đột ngột. Thay vào đó, chúng xuất hiện ngay từ khi sinh ra, do đó, rối loạn chảy máu di truyền thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Thiếu hụt vitamin

Một số loại vitamin giúp cơ thể chữa lành và đông máu. Sự thiếu hụt vitamin C có thể gây ra một tình trạng gọi là bệnh. Thiếu vutamin còn gây chảy máu nướu răng, vết thương không lành và dễ bầm tím.

Những vết bầm tím bất ngờ xuất hiện trên da có thực sự không đáng lo ngại không? Dễ bầm tím da không đơn thuần chỉ do va chạm mạnh! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Vitamin K giúp cơ thể hình thành cục máu đông để cầm máu. Trẻ sơ sinh thường có lượng vitamin K rất thấp, không đủ để cầm máu. Nếu không được tiêm vitamin K khi mới sinh, trẻ có thể dễ bị bầm tím hoặc chảy máu quá mức. Người lớn thiếu vitamin K cũng có thể nhận thấy vết bầm tím tăng đột ngột.

Sự thiếu hụt vitamin thường dễ điều chỉnh một cách hợp lý. Tuy nhiên, điều quan trọng là bác sĩ chẩn đoán những thiếu hụt này bằng xét nghiệm máu để họ có thể đề nghị bổ sung vitamin phù hợp.

Những vết bầm tím bất ngờ xuất hiện trên da có thực sự không đáng lo ngại không? Dễ bầm tím da không đơn thuần chỉ do va chạm mạnh! - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Nếu bổ sung vitamin không chữa khỏi vấn đề, điều này có thể có nghĩa là một người có vấn đề khác, chẳng hạn như rối loạn chuyển hóa hoặc tiêu hóa khiến cơ thể khó hấp thụ chất dinh dưỡng.

Viêm mạch máu

Viêm mạch là một nhóm các tình trạng gây ra các mạch máu bị viêm. Ngoài việc tăng chảy máu và bầm tím, một người có thể cảm thấy khó thở, tê ở tay chân và các vết loét, cục da hoặc các chấm tím trên da.

Những vết bầm tím bất ngờ xuất hiện trên da có thực sự không đáng lo ngại không? Dễ bầm tím da không đơn thuần chỉ do va chạm mạnh! - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Loại điều trị phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của viêm mạch máu và vùng da đó ảnh hưởng đến cơ thể. Một số loại thuốc, bao gồm cả steroid cũng có thể hữu ích cho tình trạng bệnh này.

Ban xuất huyết tuổi già

Ban xuất huyết tuổi già thường ảnh hưởng đến những người lớn tuổi, bao gồm khoảng 10% những người trên 50 tuổi. Nó gây ra các tổn thương giống như vết bầm tím đỏ tía trên da và rất có thể ảnh hưởng đến cánh tay và bàn tay.

Những vết bầm tím bất ngờ xuất hiện trên da có thực sự không đáng lo ngại không? Dễ bầm tím da không đơn thuần chỉ do va chạm mạnh! - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Trong nhiều trường hợp, các tổn thương kéo theo tổn thương trên da. Tuy nhiên, chúng tồn tại lâu hơn nhiều so với vết bầm tím và thường lớn hơn nhiều. Đôi khi, da vẫn có màu nâu ngay cả khi vết thương đã lành.

Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Những người bị ban xuất huyết do tuổi già phải lưu ý đến khả năng dễ bị bầm tím của họ và cố gắng bảo vệ da khỏi bị thương. Không có cách chữa khỏi, nhưng bác sĩ có thể đề nghị các biện pháp khắc phục lối sống để giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các tổn thương.

Bệnh ung thư

Những vết bầm tím bất ngờ xuất hiện trên da có thực sự không đáng lo ngại không? Dễ bầm tím da không đơn thuần chỉ do va chạm mạnh! - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Hiếm khi xảy ra nhưng nếu lượng máu tăng đột ngột bao gồm cả xuất hiện vết bầm tím có thể là dấu hiệu của ung thư. Các bệnh ung thư ảnh hưởng đến máu và tủy xương, chẳng hạn như bệnh bạch cầu có thể gây bầm tím. Một người cũng có thể nhận thấy nướu bị chảy máu là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Nhiều bệnh ung thư có khả năng điều trị cao, đặc biệt là khi được chẩn đoán sớm. Mọi người đừng bao giờ để lo sợ mà trì hoãn việc điều trị mà nên đi khám ngay. Hóa trị, thuốc và phẫu thuật có thể cứu sống bạn nếu phát hiện ung thư kịp thời.

Những vết bầm tím bất ngờ xuất hiện trên da có thực sự không đáng lo ngại không? Dễ bầm tím da không đơn thuần chỉ do va chạm mạnh! - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Dễ bị bầm tím là một trường hợp cần cấp cứu y tế nếu có một vết bầm tím lớn, chảy máu liên tục dưới da.

Chấn thương các cơ quan cũng là một trường hợp khẩn cấp, vì vậy bạn nên đến phòng cấp cứu nếu bị một cú đánh mạnh vào lưng, ngực hoặc bụng, nếu vết bầm tím rất đau hoặc có màu đen hoặc sưng bất thường.

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, có thể yên tâm chờ xem vết bầm có tự khỏi hay không.

Bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ về tình trạng dễ bị bầm tím nếu:

  • đột nhiên bắt đầu dễ bị bầm tím hơn trước
  • có các triệu chứng khác, chẳng hạn như da vàng, sốt thay đổi màu da
  • đang dùng thuốc và bắt đầu dễ bị bầm tím hơn
  • có nhiều vết bầm tím đau đớn và rất chậm lành

Theo Medical News Today

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