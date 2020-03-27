Những thực phẩm tốt cho người tiểu đường

Sức khỏe 27/03/2020 07:12

Có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả. Vậy đâu là những thực phẩm tốt cho người tiểu đường?

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Bệnh tiểu đường là một trong những bệnh phổ biến thường gặp, gây nên nhiều biến chứng và hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Để điều trị bệnh tiểu hiệu quả, bạn cần phải tuân theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ và có chế chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý. Vậy đâu là những thực phẩm tốt cho người tiểu đường? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp được câu hỏi người bị tiểu đường nên ăn gì để cải thiện đường huyết tốt hơn.

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Những thực phẩm tốt cho người tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet 

Bệnh tiểu đường có nguy hiểm không?

Bệnh tiểu đường (còn được gọi là đái tháo đường) là nhóm bệnh lý nội khoa, nguyên nhân là do rối loạn chuyển hóa insulin trong cơ thể, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. 

Người mắc bệnh tiểu đường nếu không phát hiện sớm và chữa trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm liên quan đến hệ thần kinh, mắt, da, thận… Đây là những biến chứng có thể gây hại đến tính mạng người bệnh như cơ thể yếu ớt, mất khả năng lao động và thậm chí là dẫn đến tử vong.

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Bệnh tiểu đường là nhóm bệnh lý nội khoa, nguyên nhân là do rối loạn chuyển hóa insulin trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet 

Theo các số liệu thống kê, trong số các bệnh nhân bị tiểu đường thì có đến 70 – 80% số người tử vong do các biến chứng liên quan đến tim mạch và các triệu chứng khác kèm theo. Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường bị các biến chứng liên quan đến tim mạch và tử vong cao gấp 2 – 3 lần người mắc bệnh tiểu đường bình thường.

Những thực phẩm tốt cho người tiểu đường

Rau xanh và một số loại củ

Rau củ là câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi “Bệnh tiểu đường nên ăn rau gì?”. Rau củ là một trong những thực phẩm cần có trong chế độ ăn của người bị bệnh tiểu đường. Mặc dù các loại rau xanh có chức năng cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể nhưng không phải loại rau nào cũng tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Dưới đây là gợi ý một số loại rau tốt cho người bị tiểu đường:

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một trong những loại rau tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu, trong bông cải xanh có chứa chất sulforaphane giúp kiểm soát lượng đường huyết tốt, đặc biệt là đối với người bị bệnh tiểu đường tuýp 2. Bên cạnh đó, rau cải xanh sẽ khiến người bệnh cảm thấy no lâu và không bị thèm ăn, giúp chống béo phì và thải độc cho cơ thể.

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Bông cải xanh là một trong những loại rau tốt cho người mắc bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet 

Rau bắp cải

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, người bị mắc bệnh tiểu đường nên ăn bắp cải trong các bữa ăn hàng ngày. Vì bắp cải có tác dụng giúp ổn định hoạt động của tuyến tụy, tăng khả năng sản sinh insulin và kiểm soát đường máu trong cơ thể.

Súp lơ

Là một trong những loại rau được nhiều người yêu thích và rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Súp lơ không chỉ cung cấp lượng chất xơ dồi dào cho cơ thể mà còn hỗ trợ tiêu hóa tốt, giúp kiểm soát lượng đường huyết hiệu quả hơn.

Rau dền

Rau dền là một trong những loại rau có tính mát, nhiều chất xơ và hàm lượng magie cao giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường một cách hiệu quả. Đối với những người bị bệnh tiểu đường tuýp 2, việc bổ sung rau dền vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp ổn định đường huyết tốt hơn.

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Rau dền là một trong những loại rau có tính mát - Ảnh minh họa: Internet 

Một số loại trái cây

Nhiều người thắc mắc “Bệnh tiểu đường nên ăn trái cây gì?”, ngay sau đây sẽ là lời giải đáp. Người bị bệnh tiểu đường nên lựa chọn những loại trái cây có chỉ số đường thấp như cam, chanh, táo... Bên cạnh đó, một số loại trái cây nên hạn chế hoặc ăn với lượng nhất định như sầu riêng, chuối, vải, mít, mãng cầu, nhãn... vì chúng có hàm lượng đường cao nếu ăn quá nhiều sẽ khiến đường huyết tăng.

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Người bị bệnh tiểu đường nên lựa chọn những loại trái cây có chỉ số đường thấp - Ảnh minh họa: Internet 

Một số loại trái cây mà người tiểu đường nên bổ sung:

  • Táo: Táo được biết đến là có chứa nhiều chất oxy giúp làm giảm lượng cholesterol và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Trong táo cũng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giúp hỗ trợ tiêu hóa các chất béo có trong cơ thể.
  • Roi: Quả roi hay còn được gọi là quả mận, có tác dụng khống chế lượng đường trong máu rất hiệu quả. Quả roi không những rất tốt đối với người mắc tiểu đường mà còn giúp bạn thỏa mãn cơn khát và ngăn ngừa tình trạng đi tiểu nhiều lần.
  • Cam: Cam là một trong những loại trái cây có hàm lượng vitamin C cao. Cam được coi là thực phẩm an toàn dành cho bệnh nhân tiểu đường.
  • : Lê được biết đến là loại quả giàu chất xơ và ít đường, rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường.
  • Bưởi: Bưởi là loại quả cực kỳ tốt cho nhiều đối tượng, đặc biệt là đối với người mắc bệnh tiểu đường. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, bưởi có khả năng làm giảm nguy cơ đột quỵ và giúp tăng cường chức năng huyết quản. Bên cạnh đó, bưởi còn có công dụng làm giảm cholesterol và triglycerid rất tốt cho tim mạch.
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Bưởi là loại quả cực kỳ tốt cho nhiều đối tượng, đặc biệt là đối với người mắc bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet 

Như vậy, việc có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với người mắc bệnh tiểu đường. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên về những thực phẩm tốt cho người tiểu đường, sẽ giúp bạn có được chế độ ăn uống hợp lý để nhanh chóng cải thiện được tình trạng bệnh hiệu quả.

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