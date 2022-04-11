Những "món ăn này" sẽ kiềm chế cơn thèm ăn bùng nổ, tăng cân không còn là nỗi lo

Đặc biệt, dứa chứa nhiều vitamin B1, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi chất.

Dứa ít calo và giàu chất dinh dưỡng , giúp giảm cân hiệu quả. Lý do là vì các enzym trong dứa đốt cháy chất béo. Tác dụng giảm cân của dứa đã được chứng minh trong các thí nghiệm trên động vật. Ngoài ra, dứa có nhiều nước, đường, chất xơ nên có tác dụng hút và thải độc tố ra ngoài cơ thể. Những loại trái cây này khi ăn không làm tăng nhanh lượng đường trong máu như các loại trái cây ngọt khác.

Trứng

Trứng chứa ít calo và giàu protein nên tạo cảm giác no lâu và giúp giảm chứng thèm ăn. Chỉ cần ăn hai quả trứng đã có thể cung cấp cho bạn 20% lượng protein khuyến nghị hàng ngày.

Protein của trứng được chứng minh là một loại protein hoàn chỉnh, có nghĩa là nó chứa tất cả các axit amin thiết yếu cần cho cơ thể bạn hoạt động.

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi giàu chất xơ hơn các loại quả mọng khác và còn giúp giảm cân hiệu quả vì chúng giúp bạn luôn cảm thấy no. Ngoài ra, chất anthocyanins chứa trong quả mâm xôi đen làm giảm mức cholesterol và tạo điều kiện lưu thông máu, có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về tim như huyết áp cao, xơ cứng động mạch và các bệnh mạch máu não.



Dưa chuột

Chúng chứa nhiều nước, vì vậy bạn sẽ không tăng cân ngay cả khi bạn ăn nhiều. Chúng còn làm tăng nhu động đường tiêu hóa và giúp hấp thụ ít calo hơn.

Dâu tây

Dâu tây cũng chứa ít calo nên bạn có thể ăn khi đến cơn thèm ăn. Dâu tây rất giàu vitamin C, giúp cải thiện khả năng miễn dịch, giảm mệt mỏi và ngăn ngừa cảm lạnh. Hàm lượng vitamin C trong dâu tây là 67mg/100g gấp 1,6 lần quýt và 2,6 lần kiwi.

Ngoài ra, vì nó chứa ít đường hơn các loại trái cây ngọt khác, nên nó giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách giảm lượng insulin tăng đột biến.

Theo Health Chosun