Những "món ăn này" sẽ kiềm chế cơn thèm ăn bùng nổ, tăng cân không còn là nỗi lo

Sức khỏe 11/04/2022 19:26

Đối với những người ăn kiêng, "thèm ăn" chính là kẻ thù lớn nhất. Nếu bạn không thể đánh bại sự thèm ăn và ăn uống vô độ, chế độ ăn kiêng của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy, thay vì kìm hãm cơn thèm ăn, hãy cùng tìm hiểu các loại thực phẩm "chống" thèm ăn sau nhé!

Dứa

Những 'món ăn này' sẽ kiềm chế cơn thèm ăn bùng nổ, tăng cân không còn là nỗi lo - Ảnh 1

Dứa ít calo và giàu chất dinh dưỡng, giúp giảm cân hiệu quả. Lý do là vì các enzym trong dứa đốt cháy chất béo. Tác dụng giảm cân của dứa đã được chứng minh trong các thí nghiệm trên động vật. Ngoài ra, dứa có nhiều nước, đường, chất xơ nên có tác dụng hút và thải độc tố ra ngoài cơ thể. Những loại trái cây này khi ăn không làm tăng nhanh lượng đường trong máu như các loại trái cây ngọt khác.

Đặc biệt, dứa chứa nhiều vitamin B1, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi chất.

Trứng

Trứng chứa ít calo và giàu protein nên tạo cảm giác no lâu và giúp giảm chứng thèm ăn. Chỉ cần ăn hai quả trứng đã có thể cung cấp cho bạn 20% lượng protein khuyến nghị hàng ngày.

Protein của trứng được chứng minh là một loại protein hoàn chỉnh, có nghĩa là nó chứa tất cả các axit amin thiết yếu cần cho cơ thể bạn hoạt động. 

Quả mâm xôi

Những 'món ăn này' sẽ kiềm chế cơn thèm ăn bùng nổ, tăng cân không còn là nỗi lo - Ảnh 2

Quả mâm xôi giàu chất xơ hơn các loại quả mọng khác và còn giúp giảm cân hiệu quả vì chúng giúp bạn luôn cảm thấy no. Ngoài ra, chất anthocyanins chứa trong quả mâm xôi đen làm giảm mức cholesterol và tạo điều kiện lưu thông máu, có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về tim như huyết áp cao, xơ cứng động mạch và các bệnh mạch máu não.

Dưa chuột

Chúng chứa nhiều nước, vì vậy bạn sẽ không tăng cân ngay cả khi bạn ăn nhiều. Chúng còn làm tăng nhu động đường tiêu hóa và giúp hấp thụ ít calo hơn.

Dâu tây 

Những 'món ăn này' sẽ kiềm chế cơn thèm ăn bùng nổ, tăng cân không còn là nỗi lo - Ảnh 3

Dâu tây cũng chứa ít calo nên bạn có thể ăn khi đến cơn thèm ăn. Dâu tây rất giàu vitamin C, giúp cải thiện khả năng miễn dịch, giảm mệt mỏi và ngăn ngừa cảm lạnh. Hàm lượng vitamin C trong dâu tây là 67mg/100g gấp 1,6 lần quýt và 2,6 lần kiwi.

Ngoài ra, vì nó chứa ít đường hơn các loại trái cây ngọt khác, nên nó giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách giảm lượng insulin tăng đột biến. 

Theo Health Chosun

Nhận biết các triệu chứng nhồi máu cơ tim ở phụ nữ

Nhận biết các triệu chứng nhồi máu cơ tim ở phụ nữ

Triệu chứng nhồi máu cơ tim ở nam và nữ khác nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giảm cân giảm cân sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 38 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm