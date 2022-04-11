Nhận biết các triệu chứng nhồi máu cơ tim ở phụ nữ

Sức khỏe 11/04/2022 19:03

Triệu chứng nhồi máu cơ tim ở nam và nữ khác nhau.

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Ảnh minh họa

Phụ nữ và nam giới có nguy cơ tỷ lệ bị nhồi máu cơ tim bằng nhau. Hiện nay, nhiều người đã biết rõ rằng đau nhức ngực và ức chế là triệu chứng của nhồi máu. Tuy nhiên, các triệu chứng này thường là xuất hiện ở nam giới. Đối với phụ nữ, các dấu hiệu kì lạ hơn nhiều. Dưới đây là các cách nhận biết triệu chứng nhồi máu cơ tim ở phụ nữ.

Tính nguy cơ

Phụ nữ cứ truyền tai nhau rằng họ cần phải đi kiểm tra vú để biết liệu họ có các triệu chứng của bệnh ung thư vú hay không. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là số phụ nữ qua đời vì nhồi máu cơ tim cao gấp đôi so với ung thư vú, nhưng lạ lùng thay là phụ nữ ít nghe nói về nguy cơ bị nhồi máu cơ tim ở họ. Điều này là do các dấu hiệu của một cơn nhồi máu cơ tim xuất hiện ở phụ nữ kì lạ hơn nhiều so với nam giới. Ngay cả các bác sĩ cũng không dễ dàng xác định được rằng liệu người phụ nữ đó có triệu chứng của nhồi máu cơ tim hay không. Trên thực tế, các bác sĩ chuẩn đoán rằng có thể phụ nữ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cao hơn 50% so với nam giới.

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Ảnh minh họa

Triệu chứng

Nhồi máu cơ tim ở phụ nữ rất nguy hiểm. Và sự nguy hiểm này đang ngày càng tăng lên. Ngày càng có nhiều phụ nữ bị thừa cân, lượng cholesterol thì giảm còn huyết áp lại tăng. Tất nhiên, sống lành mạnh là điều quan trọng, nhưng nhận biết các dấu hiệu về cơn nhồi máu cơ tim ở phụ nữ cũng quan trọng không kém. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng hành động của mình có thể được thực hiện kịp thời và tránh các rủi ro tử vong do nhồi máu cơ tim ở phụ nữ. Dưới đây là một số triệu chứng nhồi máu cơ tim phổ biến ở phụ nữ:

  • Mệt mỏi cực độ (xuất hiện trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần)
  • Đau ở bụng trên, vai, cổ hoặc cằm
  • Buồn nôn
  • Khó thở
  • Đổ quá nhiều mồ hôi
  • Lo lắng, bất an
  • Chóng mặt
  • Mất ngủ
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Ảnh minh họa

Cảm cúm

Ngay cả bác sĩ và bản thân người phụ nữ vẫn coi các triệu chứng trên là bệnh cảm cúm. Đương nhiên là những triệu chứng này không phải lúc nào cũng được coi là dấu hiệu của một cơn nhồi máu cơ tim hoặc các rối loạn khác liên quan đến tim mạnh. Nhưng nếu bạn xuất hiện những triệu chứng trên, tốt nhất bạn nên liên hệ cho bệnh viện. Và nếu các triệu chứng của bạn đột ngột trở nên nghiêm trọng hơn hoặc bạn cảm thấy ngực bị đèn nén hãy ngay lập tức gọi cho cấp cứu.

Nam và nữ

Khi bạn thấy những triệu chứng này, bạn có thể thắc mắc tại sao giữa nam và nữ lại có sự khác nhau đến như vậy. Có nhiều lý do cho việc này. Ở nam giới, vấn đề chủ yếu xảy ra ở động mạch vành. Đây là tĩnh mạch lớn xung quanh tim. Mảng bám có thể thu hẹp các động mạch này và làm tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn các mạch máu. Ở phụ nữ, những cơn co thắt này xảy ra thường xuyên hơn trong các mạch máu nhỏ xung quanh cơ tim. Vì vậy, sự tắc nghẽn trong các mạch máu nhỏ này rất khó phát hiện và không ai để ý vì vậy chúng mới phát ra các dấu hiệu kì lạ khác. Vì lý do này, các cơn nhồi máu cơ tim ở phụ nữ thường được phát hiện ở giai đoạn sau.

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