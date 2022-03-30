Để bệnh tăng huyết áp không tiến triển hoặc nặng hơn, cần loại bỏ một số thực phẩm có hại do hàm lượng cholesterol xấu hoặc triglycerid ảnh hưởng đến người tăng huyết áp.

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Người cao huyết áp không nên ăn gì?

Có một số loại thực phẩm mà bạn sẽ phải tránh đưa vào khẩu phần ăn nếu không muốn các bệnh về tăng huyết áp trở nên nghiêm trọng, chẳng hạn như:

Thực phẩm chế biến.

Thực phẩm đóng hộp như trái cây, cá ngừ, động vật có vỏ và rau.

như trái cây, cá ngừ, động vật có vỏ và rau. Thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền.

chế biến sẵn như mì ăn liền. Xúc xích.

Phô mai.

Bơ.

Quả ô liu.

Bánh mì và bánh quy.

Mayonnaise hoặc sốt cà chua.

Hải sản.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng chuyên về huyết áp, người bệnh cao huyết áp cần ăn những thực phẩm giàu kali, magie, canxi và chất xơ, giảm tổng lượng chất béo, chất béo bão hòa và cholesterol cũng như các chất chống oxy hóa.

Mặt khác, đối với rau và trái cây, nên tiêu thụ ở trạng thái tự nhiên, loại bỏ các loại thực phẩm đóng hộp hoặc thực phẩm chứa chất bảo quản ra khỏi khẩu phần ăn.

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Làm thế nào để giảm các vấn đề về bệnh tăng huyết áp?

Giảm các vấn đề về tăng huyết áp rất quan trọng. Nó có thể gây ra các cơn đau tim, đột quỵ và tổn thương thận, nhưng cũng có thể ngăn ngừa cao huyết áp bằng các mẹo sau:

Giảm lượng muối ăn vào (xuống dưới 5g mỗi ngày).

Ăn nhiều trái cây và rau củ hơn.

Hoạt động thể chất thường xuyên.

Không hút thuốc lá.

Giảm uống rượu.

Hạn chế ăn thực phẩm giàu chất béo bão hòa.

chất béo bão hòa. Loại bỏ/ giảm chất béo chuyển hóa khỏi chế độ ăn uống.

Trong trường hợp là người cao huyết áp, bạn cũng đừng lo lắng, bởi với những thói quen tốt bạn có thể kiểm soát nó. Nên:

Giảm thiểu căng thẳng.

Đo huyết áp định kỳ.

Điều trị tăng huyết áp.

Điều trị các rối loạn khác có thể mắc phải.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-mon-an-ma-nguoi-bi-cao-huyet-ap-nen-tranh-neu-khong-muon-tinh-trang-benh-tro-nen-nghiem-trong-hon-458855.html