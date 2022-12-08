Những mẹo đơn giản giúp làm giảm cơn đau đầu tại nhà mà không dùng đến thuốc

Sức khỏe 08/12/2022 14:45

Hầu hết chúng ta đều có thói quen sử dụng thuốc giảm đau để nhanh chóng làm thuyên giảm cơn đau đầu. Tuy nhiên, tùy ý dùng thuốc có thể dẫn đến các hệ lụy, che giấu triệu chứng, lờn thuốc, khiến các cơn đau đầu tiếp theo có thể nặng hơn, phải dùng thuốc liều cao hơn.

 

Bạn có thể cắt cơn đau đầu tại nhà chỉ bằng một số mẹo đơn giản cần phải dùng đến thuốc

I. Nguyên nhân dẫn đến đau đầu

Theo các bác sĩ, có nhiều yếu tố góp phần gây nên tình trạng này bao gồm lo lắng, căng thẳng, tiếng ồn lớn, mùi nồng, thuốc chữa bệnh, giấc ngủ mất cân bằng, bỏ bữa...

Mặc dù, các loại thuốc khác nhau có sẵn trên thị trường có thể giúp điều trị chứng đau nửa đầu này.

Tuy nhiên, không gì có thể có lợi và an toàn hơn các biện pháp tự khắc phục tại nhà (tất nhiên, nếu đau nặng thì bạn phải đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời).

Sau đây là một số mẹo giúp làm thuyên giảm cơn đau đầu mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng tại nhà

1. Uống nước chanh hoặc trà gừng giúp điều trị đau đầu

Nước chanh và trà gừng là một trong những biện pháp trị đau đầu tại nhà hiệu quả nhất mà thiên nhiên ban tặng

Những mẹo đơn giản giúp làm giảm cơn đau đầu tại nhà mà không dùng đến thuốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của nước chanh hoặc trà gừng

Chanh là một thành phần giúp điều trị chứng đau đầu một cách hiệu quả và mạnh mẽ, nhờ các thành phần có trong chanh giúp bạn thư giãn. Thêm vào đó, nó giúp duy trì sự cân bằng axit-kiềm trong cơ thể.

Những mẹo đơn giản giúp làm giảm cơn đau đầu tại nhà mà không dùng đến thuốc - Ảnh 2
Nước chanh giàu vitamin C, có thể làm sạch cơ thể và khởi động lại hệ tiêu hóa.

Riêng gừng với đặc tính chống viêm của gừng có thể giúp đỡ trong việc làm giảm các cơn đau nhức đầu. Ngoài ra gừng còn có tác dụng giảm những cơn buồn nôn và chóng mặt trong cơn đau nửa đầu. Đây là một trong những biện pháp khắc phục chứng đau nửa đầu tại nhà tốt nhất

Những mẹo đơn giản giúp làm giảm cơn đau đầu tại nhà mà không dùng đến thuốc - Ảnh 3
Gừng có thể điều trị hiệu quả chứng đau nửa đầu và đau đầu từng cơn.

Cách dùng nước chanh hoặc trà gừng

Bạn uống nước ấm có pha với một ít nước cốt chanh sẽ làm giảm cường độ của các cơn đau đầu. Phương thuốc này đặc biệt có lợi cho đau đầu gây ra bởi khí hư trong dạ dày. Đối với trà gừng dùng 3-4 tách trà gừng trong suốt cả ngày.

2. Uống một ly nước ấm lớn

Điều này thật dễ dàng. Nước lọc có tác dụng tốt hơn bạn nghĩ. Mất nước là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của đau đầu, do đó, một ly nước mát rõ ràng có tác dụng trong việc giảm đau và nâng cao sức khỏe cơ thể.

Những mẹo đơn giản giúp làm giảm cơn đau đầu tại nhà mà không dùng đến thuốc - Ảnh 4
Thiếu nước, mất nước đều có thể dẫn đến đau đầu

3. Chườm lạnh hay nóng

Nếu cơn đau đầu xuất phát bởi những vấn đề về xoang thì sử dụng khăn lạnh hoặc túi chườm lạnh là giải pháp tuyệt vời. Các túi chườm đá khi được đặt trên trán của bạn trong một vài phút sẽ làm tê vùng trán và ngăn chặn cơn đau. Bạn có thể tự làm một túi chườm bằng cách gói một vài viên đá trong một chiếc khăn mỏng. Lưu ý không được đặt đá trực tiếp lên đầu.

Những mẹo đơn giản giúp làm giảm cơn đau đầu tại nhà mà không dùng đến thuốc - Ảnh 5
Chườm nóng hay lạnh đều có khả năng giúp các mao mạch, động mạch được co hay giãn, hỗ trợ giảm đau hiệu quả hơn.

Sử dụng một túi chườm nóng sẽ giúp làm giãn các cơ bắp nên nếu bạn bị đau đầu do quá căng thẳng thì đây là sự lựa chọn phù hợp. Bạn có thể đặt một chiếc túi này vào sau gáy hoặc đổ nước nóng (không quá nóng để tránh bị bỏng) vào bồn tắm và đặt bàn tay của bạn trong đó khoảng 10 đến 15 phút.

4. Bấm huyệt

Bạn có thể thử bấm huyệt nhẹ nhàng ở vùng đầu và toàn bộ khuôn mặt. Bấm huyệt giúp tác động lực lên các huyệt ở vùng đầu, mặt, từ đó, giảm đau đầu và cải thiện các triệu chứng khác như chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn...

Những mẹo đơn giản giúp làm giảm cơn đau đầu tại nhà mà không dùng đến thuốc - Ảnh 6
ấm huyệt cũng là một phương pháp có khả năng chữa đau đầu hiệu quả

Cách bấm huyết rất đơn giản và bạn nào cũng có thể áp dụng. Đó là dùng ngón tay trỏ day ở phần huyệt thái dương theo vòng cung. Cùng lúc bấm huyệt ở hai bên thái dương rồi di chuyển lên vùng trán và kế thúc ở phần chân mày. Áp dụng mẹo này mỗi khi có đau đầu để tăng tuần hoàn máu lên não. Bấm huyệt cho đến khi giảm cơn đau là được.

5. Massage

Những mẹo đơn giản giúp làm giảm cơn đau đầu tại nhà mà không dùng đến thuốc - Ảnh 7
Massage là phương pháp truyền thống có thể giúp làm giảm đau đầu phổ 

Nếu không quen bấm huyệt, bạn có thể thử dùng tay massage nhẹ nhàng lên phần đầu và mặt. Khí huyết lưu thông tạo cho bạn cảm giác thư giãn, giảm đau đầu mà không cần dùng thuốc.

II. Nhưng lưu ý dành cho người thường xuyên bị đau đầu

Theo các chuyên gia y tế, những người thường bị đau đầu nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Ăn nhiều các thực phẩm giàu magie sẽ giúp giảm đau đầu hiệu quả. Ví dụ: Đậu phụ, hạt bí, hạt hướng dương, dầu ô liu...

Tránh các thực phẩm có thể gây đau đầu mạnh hơn như: Đường hóa học, bia, rượu, đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn...

Tình trạng đau đầu kéo dài liên tục, tái đi tái lại nhiều lần không những ảnh hưởng đến công việc mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo cho những bệnh lý nguy hiểm khác. Các biện pháp khắc phục tình trạng đau đầu kể trên chỉ là phương án tạm thời. Để xử lý dứt điểm đau đầu cần phải điều trị từ nguyên nhân. Bệnh nhân cần đi khám để được chẩn đoán chính xác và có phương án điều trị hiệu quả.

5 bài tập giảm cân cho nàng công sở hay ngồi nhiều, giúp eo thon nhỏ

5 bài tập giảm cân cho nàng công sở hay ngồi nhiều, giúp eo thon nhỏ

Tận dụng thời gian ngồi làm việc, nàng công sở có thể giảm cân với những động tác sau.

Xem thêm
Từ khóa:   Giảm đau đầu cách làm giảm đau đầu mẹo giảm đau đầu không dùng thuốc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 38 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm