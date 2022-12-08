Những mẹo đơn giản giúp làm giảm cơn đau đầu tại nhà mà không dùng đến thuốc

Bạn có thể cắt cơn đau đầu tại nhà chỉ bằng một số mẹo đơn giản cần phải dùng đến thuốc

Mặc dù, các loại thuốc khác nhau có sẵn trên thị trường có thể giúp điều trị chứng đau nửa đầu này.

Theo các bác sĩ, có nhiều yếu tố góp phần gây nên tình trạng này bao gồm lo lắng, căng thẳng, tiếng ồn lớn, mùi nồng, thuốc chữa bệnh, giấc ngủ mất cân bằng, bỏ bữa...

Tuy nhiên, không gì có thể có lợi và an toàn hơn các biện pháp tự khắc phục tại nhà (tất nhiên, nếu đau nặng thì bạn phải đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời).

Sau đây là một số mẹo giúp làm thuyên giảm cơn đau đầu mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng tại nhà

1. Uống nước chanh hoặc trà gừng giúp điều trị đau đầu

Nước chanh và trà gừng là một trong những biện pháp trị đau đầu tại nhà hiệu quả nhất mà thiên nhiên ban tặng

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của nước chanh hoặc trà gừng

Chanh là một thành phần giúp điều trị chứng đau đầu một cách hiệu quả và mạnh mẽ, nhờ các thành phần có trong chanh giúp bạn thư giãn. Thêm vào đó, nó giúp duy trì sự cân bằng axit-kiềm trong cơ thể.

Nước chanh giàu vitamin C, có thể làm sạch cơ thể và khởi động lại hệ tiêu hóa.

Riêng gừng với đặc tính chống viêm của gừng có thể giúp đỡ trong việc làm giảm các cơn đau nhức đầu. Ngoài ra gừng còn có tác dụng giảm những cơn buồn nôn và chóng mặt trong cơn đau nửa đầu. Đây là một trong những biện pháp khắc phục chứng đau nửa đầu tại nhà tốt nhất

Gừng có thể điều trị hiệu quả chứng đau nửa đầu và đau đầu từng cơn.

Cách dùng nước chanh hoặc trà gừng

Bạn uống nước ấm có pha với một ít nước cốt chanh sẽ làm giảm cường độ của các cơn đau đầu. Phương thuốc này đặc biệt có lợi cho đau đầu gây ra bởi khí hư trong dạ dày. Đối với trà gừng dùng 3-4 tách trà gừng trong suốt cả ngày.

2. Uống một ly nước ấm lớn

Điều này thật dễ dàng. Nước lọc có tác dụng tốt hơn bạn nghĩ. Mất nước là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của đau đầu, do đó, một ly nước mát rõ ràng có tác dụng trong việc giảm đau và nâng cao sức khỏe cơ thể.

Thiếu nước, mất nước đều có thể dẫn đến đau đầu

3. Chườm lạnh hay nóng

Nếu cơn đau đầu xuất phát bởi những vấn đề về xoang thì sử dụng khăn lạnh hoặc túi chườm lạnh là giải pháp tuyệt vời. Các túi chườm đá khi được đặt trên trán của bạn trong một vài phút sẽ làm tê vùng trán và ngăn chặn cơn đau. Bạn có thể tự làm một túi chườm bằng cách gói một vài viên đá trong một chiếc khăn mỏng. Lưu ý không được đặt đá trực tiếp lên đầu.

Chườm nóng hay lạnh đều có khả năng giúp các mao mạch, động mạch được co hay giãn, hỗ trợ giảm đau hiệu quả hơn.

Sử dụng một túi chườm nóng sẽ giúp làm giãn các cơ bắp nên nếu bạn bị đau đầu do quá căng thẳng thì đây là sự lựa chọn phù hợp. Bạn có thể đặt một chiếc túi này vào sau gáy hoặc đổ nước nóng (không quá nóng để tránh bị bỏng) vào bồn tắm và đặt bàn tay của bạn trong đó khoảng 10 đến 15 phút.

4. Bấm huyệt

Bạn có thể thử bấm huyệt nhẹ nhàng ở vùng đầu và toàn bộ khuôn mặt. Bấm huyệt giúp tác động lực lên các huyệt ở vùng đầu, mặt, từ đó, giảm đau đầu và cải thiện các triệu chứng khác như chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn...

ấm huyệt cũng là một phương pháp có khả năng chữa đau đầu hiệu quả

Cách bấm huyết rất đơn giản và bạn nào cũng có thể áp dụng. Đó là dùng ngón tay trỏ day ở phần huyệt thái dương theo vòng cung. Cùng lúc bấm huyệt ở hai bên thái dương rồi di chuyển lên vùng trán và kế thúc ở phần chân mày. Áp dụng mẹo này mỗi khi có đau đầu để tăng tuần hoàn máu lên não. Bấm huyệt cho đến khi giảm cơn đau là được.

5. Massage

Massage là phương pháp truyền thống có thể giúp làm giảm đau đầu phổ

Nếu không quen bấm huyệt, bạn có thể thử dùng tay massage nhẹ nhàng lên phần đầu và mặt. Khí huyết lưu thông tạo cho bạn cảm giác thư giãn, giảm đau đầu mà không cần dùng thuốc.

II. Nhưng lưu ý dành cho người thường xuyên bị đau đầu

Theo các chuyên gia y tế, những người thường bị đau đầu nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Ăn nhiều các thực phẩm giàu magie sẽ giúp giảm đau đầu hiệu quả. Ví dụ: Đậu phụ, hạt bí, hạt hướng dương, dầu ô liu...

Tránh các thực phẩm có thể gây đau đầu mạnh hơn như: Đường hóa học, bia, rượu, đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn...

Tình trạng đau đầu kéo dài liên tục, tái đi tái lại nhiều lần không những ảnh hưởng đến công việc mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo cho những bệnh lý nguy hiểm khác. Các biện pháp khắc phục tình trạng đau đầu kể trên chỉ là phương án tạm thời. Để xử lý dứt điểm đau đầu cần phải điều trị từ nguyên nhân. Bệnh nhân cần đi khám để được chẩn đoán chính xác và có phương án điều trị hiệu quả.