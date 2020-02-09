Những kiểu răng mọc lệch hàm trên thường gặp nguyên nhân và cách xử lý

Có rất nhiều kiểu mọc lệch của răng hàm trên phổ biến, đặc biệt là răng cửa và răng khôn thì bắt buộc phải xử lý ngay lập tức.

Răng mọc lệch hàm trên là một hiện tượng khá phổ biến liên quan đến răng miệng. Điều này vừa ảnh hưởng đến chức năng, đồng thời còn khiến mất thẩm mỹ cho tổng thể khuôn mặt. Chính vì thế ngay khi phát hiện sớm hiện tượng răng bắt đầu mọc lệch thì phải tìm cách khắc phục ngay.

Răng cửa hàm trên mọc lệch vào trong, lệch hình chữ V, lệch nghiêng, lệch lộn xộn chính là những kiểu mọc lệch phổ biến nhất của răng cửa hàm trên. Phần răng cửa chính là phần chính diện của khuôn mặt, chính vì thế nó rất là mất thẩm mỹ. Chưa kể đến việc nó còn ảnh hưởng đến chức năng nhai cắn của hàm.

Răng cửa mọc lệch bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Răng khôn mọc lệch

Răng khôn hàm trên mọc lệch ra má, mọc lệch 90 độ, mọc lệch xa, mọc lệch gần chính là những biểu hiện mọc lệch phổ biến của răng khôn. Xét về mức độ đau cũng như nguy hiểm thì răng khôn mọc lệch đứng ở vị trí đầu tiên. Vừa gây ảnh hưởng đến chức năng nhai, lại khiến cho người bệnh vô cùng đau đớn và khó chịu.

Răng khôn mọc lệch vào má - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng răng mọc lệch hàm trên

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến biểu hiện mọc lệch của răng, điển hình như:

Do bẩm sinh, vị trí của các răng sắp xếp không đúng vị trí



Sự xô đẩy và phát triển không đồng đều giữa các răng



Thói quen ngậm ti giả, ngậm tay từ bé không bỏ được



Răng khôn mọc quá muộn nên sẽ không có sự sắp xếp từ đầu của cả hàm dẫn đến mọc lệch



Khi nướu và cấu trúc hàm đã ổn định, răng khôn mọc lên sẽ gặp sự chèn ép, ngăn cản khiến cho việc mọc lệch vào trong hoặc mọc lệch 90 độ xảy ra thường xuyên.

Đó là một số nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến các hiện tượng mọc lệch của răng cửa và răng hàm.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc răng mọc lệch - Ảnh minh họa: Internet

Những giải pháp khắc phục hiện tượng mọc lệch của răng

Các cụ ngày xưa đã có câu “ cái răng cái tóc là góc con người”. Chính vì thế, hàm răng cần được trau chuốt thì mới tự tin để nở nụ cười thật rạng rỡ. Răng mọc lệch không những ảnh hưởng đến chức năng cắn, nhai mà còn ảnh hưởng trầm trọng đến thẩm mỹ. Chính vì thế, bạn có thể lựa chọn một trong những giải pháp khắc phục dưới đây.

Nhổ răng mọc lệch hàm trên

Phương pháp này chỉ có thể áp dụng với răng khôn mà thôi. Có một đặc điểm rất khó chịu của răng khôn đó là nó không mọc luôn một lúc mà nó mọc theo đợt. Chính vì thế những cơn đau mọc răng khôn cực kỳ ám ảnh đối với tất cả mọi người. Thế nên, ngay khi nhận thấy những chiếc răng khôn đang có xu hướng mọc lệch thì hãy quyết định nhổ đi. Nó không ảnh hưởng đến chức năng nhai, cũng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, ngược lại nó sẽ đỡ đau hơn rất nhiều. Còn nếu không nhổ mà quyết tâm để thì hãy dùng thuốc giảm đau để khống chế những cơn đau.

Loại bỏ răng mọc lệch - Ảnh minh họa: Internet

Niềng răng chỉnh nha

Niềng răng chỉnh nha đang là một trong những phương pháp phổ biến nhất hiện nay hỗ trợ khắc phục tình trạng răng mọc lệch hàm trên, đặc biệt là răng cửa. Nếu nhận thấy con trẻ có hiện tượng răng mọc lệch thì hãy đưa con đi chỉnh nha càng sớm càng tốt, càng đỡ đau. Với những bé con nhỏ tuổi thì chỉ cần chỉnh nha bằng máng nhựa hoặc silicone. Còn với những đối tượng lớn hơn thì bắt buộc phải chỉnh nha bằng thép. Đặc biệt nếu răng cửa bị mọc lệch vào trong thì còn phải trải qua quá trình nong hàm nữa. Niềng răng cần thời gian và sự kiên trì, tuy nhiên kết quả mang lại chắc chắn sẽ khiến mọi người hài lòng.

Niềng răng chỉnh nha - Ảnh minh họa: Internet

Bọc răng sứ

Nếu ngày bé răng chỉ lệch ở mức độ nhẹ, nhưng càng nhiều tuổi, chân răng càng bị tuột ra khiến mức độ lệch tăng lên, ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì cách tốt nhất chính là bọc răng sứ. Nhược điểm của việc bọc răng sứ đó là một khi đã bọc thì phải bọc luôn ít nhất là 4 đến 6 cái trong 1 hàm. Bù lại, có rất nhiều ưu điểm từ việc bọc răng sứ. Thứ nhất là vừa nhanh chóng, thứ hai nữa là tính thẩm mỹ rất cao. Chỉ có điều chi phí hơi đắt đỏ và khi nhai phải cẩn thận, không nên quá đà.

Trên đây chính là một số kiến thức về răng mọc lệch hàm trên, một số hiện tượng phổ biến, nguyên nhân cũng như cách khắc phục. Các bạn có thể tham khảo để nhanh chóng tìm ra cho mình một cách thức chỉnh nha nhanh chóng, hợp lý và an toàn nhất.