Kem đánh răng có phải chỉ dùng để đánh răng hay còn có những công dụng nào khác trong cuộc sống? Có không ít chị em dùng kem đánh răng để thử thai, vậy cách thử thai bằng kem đánh răng có chính xác không?

Cách thử thai tại nhà bằng kem đánh răng là phương pháp đang được các chị em thử dùng với mục đích khẩn cấp khi chưa mua được que thử hay chưa đi siêu âm xác định chắc chắn được. Cùng tìm hiểu cách thử thai bằng kem đánh răng với những nguyên liệu đơn giản tại nhà qua bài viết dưới đây. Dùng kem đánh răng thay que thử - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu sử dụng cho cách thử có thai bằng kem đánh răng Bạn cần chuẩn bị 2 chiếc cốc hoặc thay thế bằng lọ nhỏ sạch. Cốc sạch để thử nghiệm - Ảnh minh họa: Internet Tùy chọn 1 ống nhỏ thuốc sạch. Ống nhỏ thuốc - Ảnh minh họa: Internet 1 dụng cụ hẹn giờ, bạn có thể dùng đồng hồ hay điện thoại thông minh đều được.

1 tuýp kem đánh răng, bạn có thể dùng của bất kỳ thương hiệu nào nhưng bắt buộc phải là kem đánh răng có phần kem màu trắng. Kem đánh răng màu trắng - Ảnh minh họa: Internet 1 cái que nhỏ sạch. Cách thực hiện thử thai bằng kem đánh răng tại nhà Thời gian thực hiện Bạn thực hiện việc này vào buổi sáng, ngay sau khi ngủ dậy. Việc đầu tiên bạn cần làm khi thức dậy là đi tiểu vào những vật liệu đã chuẩn bị sẵn trước đó, có thể là một chiếc cốc hay một chiếc lọ sạch. Lý do bạn phải thực hiện vào thời điểm này là vì nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng có chứa nồng độ hormone hCG, đây là một loại hormone mang thai. Thời điểm sáng sớm được đánh giá là thời điểm nồng độ hormone mang thai cao nhất trong ngày.

Việc tiếp theo bạn cần làm là lấy một chiếc cốc hay lọ khác sau đó cho một thìa khoảng 5ml kem đánh răng vào đó. Tiếp tục với bước này, bạn dùng ống nhỏ thuốc thêm một lượng nước tiểu tương ứng từ bước đầu tiên vào chỗ kem đánh răng bạn vừa lấy ra. Cuối cùng dùng một chiếc que sạch khuấy đều hỗn hợp. Màu sắc hỗn hợp và kết quả Sau khi có được hỗn hợp trên thì bạn hãy chờ khoảng 3 phút. Đủ thời gian cần thiết bạn kiểm tra chiếc cốc hay lọ chứa hỗn hợp trên xem có thay đổi gì không. Nếu hỗn hợp nổi bọt và chuyển sang màu nâu hay xanh nhẹ thì rất có thể bạn đang có dấu hiệu mang thai. Ngược lại nếu hỗn hợp vẫn đang ở màu sắc ban đầu thì rất tiếc bạn không hề mang thai và các triệu chứng khiến bạn nhầm lẫn chỉ là thoáng qua.

Mách nhỏ cho bạn : Nếu bạn không chuẩn bị được ống nhỏ thuốc thì đừng lo lắng. Bạn có thể ước chừng lượng nước tiểu và đổ vào chỗ kem đánh răng trước đó. Việc bạn cần lưu ý chính là không được đổ quá nhiều nước tiểu, lượng nước tiểu phải cân bằng với kem đánh răng. Sau đó bạn cũng dùng que sạch để khuấy đều hỗn hợp trên. Thử thai bằng kem đánh răng có chính xác không? Thử thai bằng que thử hay kem đánh răng - Ảnh minh họa: Internet Phương pháp thử thai bằng kem đánh răng cùng với nước tiểu cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ sự công nhận nào từ các chuyên gia trong lĩnh vực phụ sản hay y học nói chung. Tuy nhiên đây là một mẹo đã được nhiều chị em phụ nữ thử và cho thấy kết quả tương đối chính xác. Một số giải thích đã chỉ ra rằng trong kem đánh răng có các chất hóa học phản ứng với nước tiểu của người phụ nữ mang thai. Chính vì vậy khi người mang thai thử với cách trên thì hỗn hợp kem đánh răng và nước tiểu sẽ đổi màu. Đây cũng là lý do tại sao lại chỉ được dùng kem đánh răng màu trắng, bởi nếu dùng kem đánh răng có màu khác thì không thể nhận ra sự thay đổi của màu sắc được. Thêm vào đó kem đánh răng có chứa chất tạo màu nên cũng có thể làm ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm. Phản ứng của kem đánh răng với nước tiểu còn tùy thuộc vào nội tiết tố mang thai có chứa trong nước tiểu của bạn. >>> Xem thêm: - Thú vị với cách thử thai bằng xà phòng Những điều cần lưu ý khi sử dụng cách thử thai bằng kem đánh răng tại nhà Kem đánh răng: Nhất định phải là kem đánh răng có phần kem bên trong màu trắng

Dụng cụ đựng sạch sẽ: Hãy đảm bảo cốc hay lọ đựng nước tiểu và kem đánh răng được rửa sạch và không chứa bất kỳ chất tẩy rửa nào như xà phòng hay dầu rửa bát. Chất hóa học khác trong cốc sẽ làm ảnh hưởng đến thử nghiệm của bạn rất nhiều.

Thời gian thử nghiệm: Thời gian lấy nước tiểu là ngay sau khi thức dậy buổi sáng. Thời gian dùng hỗn hợp nước tiểu và kem đánh răng để nhận biết không quá 3 đến 5 phút. Vì nếu để lâu nó có thể làm thay đổi kết quả xét nghiệm dẫn đến xét nghiệm sai.

Dù sau khi thử nghiệm kết quả là có hay không thì bạn cũng nên đi khám lại để biết chắc chắn. Đến cơ sở y tế để có kết quả chắc chắn - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là cách thử thai bằng kem đánh răng tại nhà, từ nguyên liệu đến cách thực hiện đều rất đơn giản để bạn có thể áp dụng. Nhưng để chắc chắn bạn vẫn nên đến các cơ sở y tế để có được kết quả chính xác nhất. Chúc bạn thành công với mẹo nhỏ trên.

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