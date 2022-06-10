Trong quả chanh có hàm lượng axit dồi dào và trong mật ong có hàm lượng chất béo không no khi hấp thụ vào cơ thể sẽ khiến cho chúng ta nhanh có cảm giác no, không có cảm giác thèm ăn. Đồng thời cũng thúc đẩy khả năng đốt cháy lượng mỡ thừa nhanh chóng. Bên cạnh đó, uống nước chanh mật ong cũng mang đến nhiều tác dụng cho làn da và sức khỏe.

Những ngày hè chúng ta thường pha nước chanh với đường, thêm chút đá uống giải khát. Tuy nhiên, nếu muốn tốt cho sức khỏe thì bạn nên pha với mật ong theo tỉ lệ chuẩn.

Nước chanh có tác dụng hỗ trợ lọc máu, kích thích sản sinh tế bào da mới, hỗ trợ khả năng phục hồi và sản sinh collagen giúp ngăn ngừa lão hóa và da sáng đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngừa mụn

Chanh mật ong giúp ngăn ngừa sự hình thành của mụn. Nhờ có khả năng chống oxy hóa dồi dào nên nước chanh mật ong giúp làm sạch và ngừa viêm rất tốt.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nước chanh mật ong giúp thức ăn được tiêu hóa dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường năng lượng

Nước chanh mật ong giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể, giảm mệt mỏi căng thẳng, cải thiện tâm trạng hiệu quả để ngủ sâu và ngon hơn.

Đặc biệt uống nước chanh mật ong vào mùa lạnh và mùa cúm sẽ rất có lợi. Không chỉ có đặc tính kháng khuẩn, nước chanh mật ong còn giàu chất chống oxy hóa cùng với vitamin C, rất tốt cho cơ thể.

Tốt cho hệ hô hấp

Khi trời trở lạnh, nhiều người dùng mật ong như một vị thuốc tự nhiên ngăn ngừa bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp. Người bị cảm lạnh, ho, viêm họng, uống mật ong với nước ấm sẽ có tác dụng hiệu quả để làm ấm họng và làm dịu cảm giác đau buốt. Bên cạnh đó, nước chanh mật ong cũng giúp trị ho do tác động của chứng đau họng gây ra.

Công thức pha nước chanh mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Để có một cốc nước chanh mật ong vừa ngon miệng lại giúp làm đẹp hiệu quả bạn pha theo công thức sau:

Nguyên liệu: 1 quả chanh tươi, 2 muỗng mật ong nguyên chất, 300 ml nước ấm.

Cách pha chế: Vắt nước cốt 1/2 quả chanh vào một chiếc cốc thuỷ tinh tuỳ vào bạn có thích độ chua hay không. Dùng muỗng vớt bỏ hạt và cho vào khoảng 300 ml nước ấm cùng 2 muỗng mật ong rồi khuấy đều lên là đã có thể uống được.

Buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút bạn dùng cốc nước này uống, có thể uống trước khi ăn sáng để tăng hiệu quả gấp đôi. Kiên trì uống trong 1 tuần bạn sẽ thấy da dẻ và cân nặng được cải thiện rất tốt.