Những cách pha nước chanh uống mỗi tối không sót ruột: Thải độc, đào thải mỡ lại ngủ ngon

Sức khỏe 10/06/2022 12:20

Nếu biết pha nước chanh đúng cách, uống đúng thời điểm thì nước chanh còn mang đến nhiều lợi ích cho làn da, vóc dáng và sức khỏe.

Những ngày hè chúng ta thường pha nước chanh với đường, thêm chút đá uống giải khát. Tuy nhiên, nếu muốn tốt cho sức khỏe thì bạn nên pha với mật ong theo tỉ lệ chuẩn.

Trong quả chanh có hàm lượng axit dồi dào và trong mật ong có hàm lượng chất béo không no khi hấp thụ vào cơ thể sẽ khiến cho chúng ta nhanh có cảm giác no, không có cảm giác thèm ăn. Đồng thời cũng thúc đẩy khả năng đốt cháy lượng mỡ thừa nhanh chóng. Bên cạnh đó, uống nước chanh mật ong cũng mang đến nhiều tác dụng cho làn da và sức khỏe.

Công dụng của nước chanh mật ong

Giúp làm sạch và sáng da

Nước chanh có tác dụng hỗ trợ lọc máu, kích thích sản sinh tế bào da mới, hỗ trợ khả năng phục hồi và sản sinh collagen giúp ngăn ngừa lão hóa và da sáng đẹp hơn.

Những cách pha nước chanh uống mỗi tối không sót ruột: Thải độc, đào thải mỡ lại ngủ ngon - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngừa mụn

Chanh mật ong giúp ngăn ngừa sự hình thành của mụn. Nhờ có khả năng chống oxy hóa dồi dào nên nước chanh mật ong giúp làm sạch và ngừa viêm rất tốt.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nước chanh mật ong giúp thức ăn được tiêu hóa dễ dàng hơn.

Những cách pha nước chanh uống mỗi tối không sót ruột: Thải độc, đào thải mỡ lại ngủ ngon - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường năng lượng

Nước chanh mật ong giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể, giảm mệt mỏi căng thẳng, cải thiện tâm trạng hiệu quả để ngủ sâu và ngon hơn.

Đặc biệt uống nước chanh mật ong vào mùa lạnh và mùa cúm sẽ rất có lợi. Không chỉ có đặc tính kháng khuẩn, nước chanh mật ong còn giàu chất chống oxy hóa cùng với vitamin C, rất tốt cho cơ thể.

Tốt cho hệ hô hấp

Khi trời trở lạnh, nhiều người dùng mật ong như một vị thuốc tự nhiên ngăn ngừa bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp. Người bị cảm lạnh, ho, viêm họng, uống mật ong với nước ấm sẽ có tác dụng hiệu quả để làm ấm họng và làm dịu cảm giác đau buốt. Bên cạnh đó, nước chanh mật ong cũng giúp trị ho do tác động của chứng đau họng gây ra.

Công thức pha nước chanh mật ong

Những cách pha nước chanh uống mỗi tối không sót ruột: Thải độc, đào thải mỡ lại ngủ ngon - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để có một cốc nước chanh mật ong vừa ngon miệng lại giúp làm đẹp hiệu quả bạn pha theo công thức sau:

Nguyên liệu: 1 quả chanh tươi, 2 muỗng mật ong nguyên chất, 300 ml nước ấm.

Cách pha chế: Vắt nước cốt 1/2 quả chanh vào một chiếc cốc thuỷ tinh tuỳ vào bạn có thích độ chua hay không. Dùng muỗng vớt bỏ hạt và cho vào khoảng 300 ml nước ấm cùng 2 muỗng mật ong rồi khuấy đều lên là đã có thể uống được.

Buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút bạn dùng cốc nước này uống, có thể uống trước khi ăn sáng để tăng hiệu quả gấp đôi. Kiên trì uống trong 1 tuần bạn sẽ thấy da dẻ và cân nặng được cải thiện rất tốt.   

Những bài tập khắc phục tình trạng gù lưng cực hiệu quả

Những bài tập khắc phục tình trạng gù lưng cực hiệu quả

Việc ngồi quá lâu một tư thế hay ngồi sai tư thế là tình trạng rất dễ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Lâu dần tình trạng này cũng sẽ có thể dẫn đến một số vấn đề về xương, cột sống hay dáng người. Vậy nên không khó hiểu khi các bài tập chỉnh dáng lại nhận được sự quan tâm lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Nước Chanh Chanh Mặt Ong Công Thức Làm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 32 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 32 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm