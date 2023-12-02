Trái ngược với niềm tin phổ biến rằng việc sử dụng internet có tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của con người, nghiên cứu mới cho thấy mối liên hệ giữa hai điều này rất mong manh.

Một nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Internet thuộc đại học Oxford ở Anh cho biết họ có được kết quả này thông qua kiểm tra dữ liệu cá nhân của 2 triệu người trong độ tuổi từ 15 đến 89 ở 168 quốc gia.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Clinical Psychological Science.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu về chứng lo âu, trầm cảm và tự làm hại bản thân được thu thập từ gần 200 quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ năm 2000 đến năm 2019 và so sánh việc sử dụng internet của quốc gia đó.

Tuy nhiên, không có tác động tâm lý nào được tìm thấy từ việc sử dụng internet ngày càng tăng. Giáo sư Andrew Przybylski, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi đã chăm chỉ tìm kiếm mối ảnh hưởng liên kết giữa công nghệ và sức khỏe nhưng không thành công”.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã điều tra mối quan hệ giữa việc sử dụng internet và sức khỏe tâm thần dựa trên độ tuổi và giới tính. Tuy nhiên, ngay cả khi phạm vi được thu hẹp ở phụ nữ và trẻ nhỏ thì mối liên hệ này cũng không xuất hiện. Đúng hơn là ở hầu hết các quốc gia, mức độ hài lòng với cuộc sống của phụ nữ đều tăng lên trong thời gian đó.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lập luận rằng các công ty công nghệ thông tin nên cung cấp thêm thông tin để hiểu tác động của việc sử dụng internet. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Điều quan trọng là phải nghiên cứu dữ liệu về các công nghệ dựa trên internet một cách chi tiết hơn và minh bạch hơn”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-nguoi-truyen-tai-nhau-rang-su-dung-internet-qua-muc-co-hai-cho-suc-khoe-tam-than-chuyen-gia-cho-biet-khong-co-bang-chung-634815.html