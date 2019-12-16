Nguyên nhân và cách điều trị chứng đau vùng dưới xương ức hiệu quả tại nhà

Đau vùng dưới xương ức được xem là triệu chứng gây đau nhức, mang lại cảm giác khó chịu cho người mắc phải. Vậy nguyên nhân gây ra triệu chứng này là gì? Vì sao chúng ta không nên xem thường chúng?
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Đau vùng dưới xương ức (hay còn gọi là đau thượng vị) là triệu chứng đau nhói trên vùng rốn dưới xương ức, có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Khi bị đau vùng dưới xương ức, thường kéo theo các triệu chứng như ợ hơi, ợ nóng, khó chịu trong người. Mặc dù chỉ dừng lại ở các dấu hiệu như đau nhức nhưng chúng ta cũng không nên xem thường vì theo các bác sĩ, đau dưới vùng xương ức cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm cho cơ thể.
Những triệu chứng khi bị đau vùng dưới xương ức
Thông thường, khi chúng ta bị tình trạng đau ở vùng dưới xương ức sẽ kèm theo những triệu chứng khác. Tùy vào tình trạng bệnh của mỗi người mà triệu chứng sẽ khác nhau. Ví dụ: Có người sẽ bị ợ hơi do ăn không tiêu hoặc trào ngược dạ dày, loét dạ dày. Có người sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhức mỏi toàn thân, nhất là vùng dưới xương ức, chán ăn, suy nhược cơ thể.
Với những người bệnh khi gặp những triệu chứng trên chúng ta có thể làm giảm tình trạng đau nhức bằng các biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả tại nhà. Bạn có thể xoa dịu cơn đau bằng cách chườm nước ấm ở bụng, nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý để dạ dày hoạt động bình thường, không tiết nhiều axit.
Song song đó, bạn cũng nên theo dõi tình trạng bệnh của mình hoặc của người thân, nếu tình trạng bệnh kéo dài, không có dấu hiệu giảm thì bạn nên đến bác sĩ khám để kịp thời điều trị và nắm rõ tình trạng sức khỏe của mình.
Nguyên nhân dẫn đến việc đau vùng dưới xương ức
- Khó tiêu dẫn đến đau tức vùng dưới xương ức: Khi chúng ta ăn, dạ dày trong cơ thể sẽ tiết ra các axit tiêu hóa thức ăn, giúp cơ thể tiêu hóa dễ dàng. Nhưng đôi khi có thể gây kích ứng niêm mạc làm đau tức vùng dưới xương ức.
- Đau tức vùng dưới xương ức do trào ngược dạ dày: Theo các bác sĩ, việc trào ngược dạ dày thường xảy ra khi thức ăn có trong dạ dày đi ngược vào thực quản và gây ra cảm giác đau tức, khó chịu ở ngực. Khi bị triệu chứng này, người bệnh cần đi khám để phát hiện và chữa trị kịp thời trước khi thành bệnh. Một số triệu chứng trào ngược axit phổ biến gồm: ho kéo dài, không dứt; đau họng; tức ngực.
- Bị viêm thực quản: Đây cũng là căn bệnh dẫn đến đau vùng dưới xương ức. Nguyên nhân là do kích ứng mãn tính của thuốc hoặc dạ dày tiết các axit trào ngược lên thực quản. Khi gặp tình trạng này, chúng ta nên đi khám sớm để chữa trị vì để lâu rất dễ bị sẹo ở thực quản và gây cảm giác khó nuốt khi ăn.
- Ăn uống quá mức: Nếu chúng ta ăn uống quá nhiều cũng có thể gây đau xương ức, nhất là đau bụng vùng dưới xương ức. Vì khi ăn nhiều, dạ dày sẽ giãn ra to ra hơn bình thường khiến cho các cơ quan xung quanh bị áp lực, gây đau, khó thở ở ruột và phổi.
- Loét dạ dày: Khi ruột non hoặc dạ dày của cơ thể bị nhiễm khuẩn có thể gây ra tình trạng niêm mạc dạ dày làm đau vùng dưới xương ức. Nếu để lâu, người bệnh có thể bị khó thở, da dẻ xanh xao và nặng hơn nữa là xuất huyết dạ dày.
- Dùng rượu, bia, thuốc lá: Đây là những chất rất dễ làm cho dạ dày bị giảm miễn dịch và tổn thương, gây đau.
- Căng thẳng kéo dài: Hằng ngày, vì tính chất công việc, có nhiều người dễ bị stress hoặc căng thẳng. Điều này sẽ tác động đến dây thần kinh trung ương làm ảnh hưởng đến tiêu hóa, gây đau nhức vùng dưới xương ức.
Bị đau vùng dưới xương ức nên kiêng ăn gì?
- Những thực phẩm không nên ăn: đồ chiên, lạp xưởng,... vì các thực phẩm này thường khó tiêu, dễ gây khó chịu, buồn nôn.
- Các chất kích thích: thuốc lá, cà phê, bia rượu.
- Thức ăn chứa nhiều axit: hạn chế ăn các loại trái cây có chứa nhiều axit như chanh, cam hoặc thức ăn cay nóng.
- Không nên ăn quá muộn.
Bị đau vùng dưới xương ức nên ăn gì?
- Thức ăn dễ tiêu hóa: phở, cháo, các món hầm để dạ dày dễ tiêu hóa thức ăn. Khi ăn bạn cũng nên nhai kỹ, không nên ăn vội vàng.
- Các loại rau củ trung hòa axit: rau xanh, mật ong, cà rốt, những thực phẩm chứa tinh bột.
- Uống nước ép trái cây.
Những biện pháp chữa triệu chứng đau dưới vùng xương ức tại nhà
- Nghệ và mật ong: Bạn có thể pha hỗn hợp nghệ và mật ong để uống. Hoặc có thể vỗ thành viên nhỏ và mỗi lần bị đau, bạn có thể lấy một viên ra ngậm để làm giảm cảm giác đau. Do mật ong và nghệ đều có khả năng hỗ trợ điều trị các vết viêm loét nên bài thuốc này thường được các bác sĩ khuyên dùng, nó không chỉ hiệu quả mà còn tiết kiệm chi phí và thời gian cho bạn.
- Chuối hột: Bạn dùng một ít chuối hột, rau má, gạo lứt, rau diếp cá nấu cùng 1 lít nước và uống mỗi ngày để chữa bệnh.
Đau vùng dưới xương ức gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi cho người mắc phải. Nếu để lâu có thể gây bệnh lý khó trị. Vì thế, bạn nên ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý để ngăn ngừa bệnh một cách tốt nhất nhé.