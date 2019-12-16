Nguyên nhân và cách điều trị chứng đau vùng dưới xương ức hiệu quả tại nhà

Đau vùng dưới xương ức (hay còn gọi là đau thượng vị) là triệu chứng đau nhói trên vùng rốn dưới xương ức, có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Khi bị đau vùng dưới xương ức, thường kéo theo các triệu chứng như ợ hơi, ợ nóng, khó chịu trong người. Mặc dù chỉ dừng lại ở các dấu hiệu như đau nhức nhưng chúng ta cũng không nên xem thường vì theo các bác sĩ, đau dưới vùng xương ức cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm cho cơ thể.

Đau vùng dưới xương ức - Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng khi bị đau vùng dưới xương ức

Thông thường, khi chúng ta bị tình trạng đau ở vùng dưới xương ức sẽ kèm theo những triệu chứng khác. Tùy vào tình trạng bệnh của mỗi người mà triệu chứng sẽ khác nhau. Ví dụ: Có người sẽ bị ợ hơi do ăn không tiêu hoặc trào ngược dạ dày, loét dạ dày. Có người sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhức mỏi toàn thân, nhất là vùng dưới xương ức, chán ăn, suy nhược cơ thể.