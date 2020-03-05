Nguyên nhân bệnh trầm cảm bạn cần phải biết

Sức khỏe 05/03/2020 05:04

Trầm cảm là bệnh tâm lý nguy hiểm, là sát thủ thầm lặng thời nay. Vì vậy, mỗi người trong chúng ta cần biết được nguyên nhân bệnh trầm cảm để điều trị kịp thời.

Nội dung bài viết

Dưới áp lực của cuộc sống hiện nay, ngày càng nhiều người mắc phải các bệnh tâm lý nhất là trầm cảm. Đây là căn bệnh hiện đại phổ biến mà rất nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các nguyên nhân bệnh trầm cảm cũng như các dấu hiệu và cách bảo vệ bản thân mình.

Nguyen nhan benh tram cam 1
Nguyên nhân bệnh trầm cảm bạn cần phải biết - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh trầm cảm là gì?

Trầm cảm là một chứng rối loạn tâm trạng, khiến người bệnh cảm thấy buồn và mất hứng kéo dài. Trầm cảm ảnh hưởng rất lớn đến cách người bệnh cảm nhận, suy nghĩ và hành xử, gây nên những tác động tiêu cực đối với thể chất và tinh thần của người bệnh. Có nhiều trường hợp trầm cảm kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người bệnh. Thậm chí căn bệnh này có thể khiến người bệnh tự tử nếu không được điều trị kịp thời. 

Bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể bị trầm cảm, dù ở độ tuổi nào. Theo các thống kê cho thấy có đến 80% dân số thế giới bị trầm cảm ở một lúc nào đó. Đồng thời, bệnh trầm cảm xảy ra phổ biến ở nữ giới hơn nam giới.

Nguyen nhan benh tram cam 2
Có đến 80% dân số trên thế giới từng trải qua trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân bệnh trầm cảm

Có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh trầm cảm, có thể kể đến như:

  • Gen: Nếu trong gia đình của bạn từng có thành viên bị trầm cảm thì khả năng bạn mắc chứng bệnh này sẽ cao hơn người không có tiền sử gia đình mắc bệnh trầm cảm.
  • Các chất hóa học trong não: Theo các nghiên cứu thì các hóa chất trong não giữa người bệnh trầm cảm và người bình thường cũng có sự khác nhau.
  • Stress: Đây cũng là một trong các nguyên nhân thường gây ra trầm cảm, đặc biệt là ở học sinh và người đi làm. 

Ngoài ra, còn nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh của bạn, có thể kể đến như:

  • Độ tuổi: Theo thống kê, chứng trầm cảm thường bắt đầu ở giai đoạn 15 - 30 tuổi.
  • Rất nhiều sản phụ mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh em bé.
  • Người từng có tiền sử mắc các chứng rối loạn lo lắng, rối loạn sau sang chấn hay rối loạn nhân cách giới,... Người bị nghiện rượu, bia, ma túy và các loại chất kích thích có hại cho sức khỏe.
  • Người bi quan, thiếu tự tin vào bản thân hay mắc các bệnh mãn tính cũng có khả năng mắc trầm cảm cao hơn người bình thường.
  • Người từng bị các chấn thương về thể xác, tinh thần, bị lạm dụng tình dục, mất mát những người thân yêu, có những mối quan hệ khó khăn hay gặp các vấn đề về tài chính.
Nguyen nhan benh tram cam 3
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng của bệnh trầm cảm 

Trầm cảm có rất nhiều triệu chứng, có thể kể đến như:

  • Người bệnh cảm thấy rất mệt mỏi, không thể tập trung, luôn trong trạng thái buồn và trống rỗng, tuyệt vọng, dễ dẫn đến các suy nghĩ và ý định tự tử. 
  • Nhiều người thường dễ bị kích động, thậm chí cảm thấy có lỗi. 
  • Nhiều trường hợp do ảnh hưởng của trầm cảm mà người bệnh dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa, dạ dày. 

Các dấu hiệu trầm cảm nhẹ thường gặp như:

  • Người bệnh thường bị rối loạn giấc ngủ, thay đổi khẩu vị.
  • Tâm trạng buồn bã, thường xuyên mệt mỏi, khó tập trung, thường xuyên ở trạng thái trống rỗng tuyệt vọng, có các suy nghĩ về tự tử. 
  • Thường xuyên bị mất tập trung, không có động lực học tập làm việc, bị giảm hứng thú ở những điều mình thích.
Nguyen nhan benh tram cam 4
Trầm cảm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hằng ngày của người bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu trầm cảm nặng có thể kể đến như:

  • Liên tục cảm thấy thất vọng và cảm thấy bản thân có lỗi. 
  • Có ý định tự tử thậm chí lên kế hoạch để thực hiện.
  • Suy nghĩ về cái chết hoặc có ý định tự tử, thường xuyên cảm nhận hoặc nghe được có các giọng nói trong đầu.
Nguyen nhan benh tram cam 5
Người bị trầm cảm nặng có khả năng lên kế hoạch tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Các biện pháp để phòng ngừa trầm cảm

  • Đừng cô lập bản thân mình với mọi người, đừng tự ti về bản thân.
  • Đơn giản hóa cuộc sống, tìm những niềm vui từ các hoạt động hằng ngày.
  • Mỗi ngày đều dậy sớm tập thể thao và ngủ đúng giờ.
  • Có chế độ ăn uống đủ chất, ăn đúng bữa và không bỏ bữa.
  • Học cách thư giãn cũng như kiểm soát áp lực công việc.
  • Không ở một mình khi chán nản cũng như không đưa ra quyết định những lúc đó.
  • Gọi các bác sĩ tâm lý khi các tình trạng buồn bã kéo dài, hoang tưởng, nghe thấy các giọng nói trong đầu.
  • Liên lạc ngay với bác sĩ tâm lý khi bạn có ý định tự tử hay muốn làm hại người khác.
Nguyen nhan benh tram cam 6
Stress là một trong những nguyên nhân dẫn đến trầm cảm ngày nay - Ảnh minh họa: Internet

Trầm cảm không phải là căn bệnh mãn tính nếu được quan tâm chăm sóc và điều trị kịp thời. Nếu không may mắc phải nó, bạn hãy lên tiếng chứ đừng bi quan âm thầm chịu đựng. Đồng thời, hãy liên lạc với bác sĩ tâm lý để tìm hiểu nguyên nhân bệnh trầm cảm để có cách điều trị hiệu quả.

Tưởng bình thường nhưng đây là dấu hiệu bệnh trầm cảm, cần nhận biết trước khi quá muộn

Tưởng bình thường nhưng đây là dấu hiệu bệnh trầm cảm, cần nhận biết trước khi quá muộn

Các vấn đề trong cuộc sống: kinh tế, công việc, tình cảm... khiến nhiều người cảm thấy bị áp lực và nảy sinh những hành động tiêu cực. Có thể đó là dấu hiệu bệnh trầm cảm, cần theo dõi ngay để kịp thời chữa trị.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh trầm cảm chữa bệnh trầm cảm nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm