Nguy hiểm khi uống các chất bổ sung kết hợp vitamin D và canxi có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ

Sức khỏe 08/12/2022 18:07

Thực phẩm chức năng ngày càng được nhiều người tiêu dùng với sự phát triển vượt bậc của ngành y tế và sức khỏe. Những điều này có thể có lợi cho những người không thể đáp ứng nhu cầu vitamin hàng ngày của họ thông qua thực phẩm do bất kỳ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào.

Nguy hiểm khi uống các chất bổ sung kết hợp vitamin D và canxi có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người lớn tuổi thường dùng các chất bổ sung kết hợp canxi với vitamin D để hỗ trợ sức khỏe xương. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy điều này có thể khiến sức khỏe của bạn gặp nguy hiểm.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự kết hợp này trong các chất bổ sung có thể gây ra chứng xơ vữa động mạch, một căn bệnh xảy ra khi các chất béo tích tụ trong động mạch.

Nếu không được điều trị, điều này có thể chặn dòng máu đến tim hoặc não, có thể dẫn đến đột quỵ hoặc đau tim.

Về nghiên cứu

Nguy hiểm khi uống các chất bổ sung kết hợp vitamin D và canxi có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine năm 2019 đã tìm ra mối liên hệ giữa đột quỵ và một số loại viên uống kết hợp vitamin D và canxi.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét 277 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với gần một triệu người. Họ đã phân tích tác động của 16 chất bổ sung khác nhau và tám chế độ ăn kiêng khác nhau đối với tỷ lệ tử vong và tim.

Những phát hiện gây sốc cho thấy rằng các chất bổ sung bao gồm vitamin D và canxi làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 17%.

Còn các chất bổ sung khác thì sao?

Nguy hiểm khi uống các chất bổ sung kết hợp vitamin D và canxi có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Safi Khan, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Tây Virginia, giải thích: "Sự kết hợp giữa canxi và vitamin D có liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao hơn. Các chất bổ sung khác dường như không có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ tử vong hoặc kết quả tim mạch."

Nghiên cứu cho biết, "Canxi cộng với vitamin D làm tăng nguy cơ đột quỵ. Các chất bổ sung dinh dưỡng khác, chẳng hạn như vitamin B6, vitamin A, vitamin tổng hợp, chất chống oxy hóa, sắt và các can thiệp chế độ ăn uống, chẳng hạn như giảm lượng chất béo, không có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ tử vong hoặc kết quả bệnh tim mạch."

Tăng lượng canxi qua thực phẩm

Người lớn cần khoảng 700mg canxi mỗi ngày và bạn có thể nạp đủ từ chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là một số thực phẩm giàu canxi:

Nguy hiểm khi uống các chất bổ sung kết hợp vitamin D và canxi có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Sữa, pho mát và các sản phẩm từ sữa khác
  • Các loại rau xanh như cải xoăn và đậu bắp
  • Nước đậu nành bổ sung canxi
  • Bánh mì và bất cứ thứ gì làm bằng bột mì tăng cường
  • Cá, chẳng hạn như cá mòi và cá mòi

Cải thiện mức vitamin D

Vitamin D chủ yếu được hấp thụ qua ánh sáng mặt trời. Bạn cũng có thể tăng lượng vitamin D của mình thông qua các loại thực phẩm sau:

Nguy hiểm khi uống các chất bổ sung kết hợp vitamin D và canxi có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Cá nhiều dầu như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu
  • Thịt đỏ
  • Gan
  • Lòng đỏ trứng
  • Thực phẩm tăng cường như một số loại ngũ cốc ăn sáng

Các triệu chứng đột quỵ

Nguy hiểm khi uống các chất bổ sung kết hợp vitamin D và canxi có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng chính của đột quỵ như sau:

  • Khuôn mặt : Khuôn mặt của họ có thể bị lõm xuống một bên hoặc họ không thể cười được. Miệng hoặc mắt của cũng có thể bị tụt méo xuống.
  • Cánh tay : Người đó có thể không nhấc cánh tay và giữ chúng ở đó vì yếu hoặc tê tay.
  • Lời nói : Lời nói của họ có thể bị nói ngọng hoặc họ có thể không nói chuyện được mặc dù họ có vẻ tỉnh táo. Họ cũng có thể gặp khó khăn khi hiểu những gì bạn đang nói.

Theo Times of India

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