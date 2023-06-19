Người phụ nữ bị vô sinh do nạo phá thai 13 lần

Sức khỏe 19/06/2023 08:50

Trong vòng 16 năm, người phụ nữ 34 tuổi ở TP.HCM nạo phá thai 13 lần do nhiều nguyên nhân. Đến khi muốn có con trở lại thì không có kết quả, đi khám và biết bị vô sinh thứ phát.

Theo thông tin từ Zing News, chị Phan Thị Thu Hương lập gia đình năm 18 tuổi, không dùng biện pháp tránh thai. Phát hiện mang thai lần đầu, lúc thai 9 tuần tuổi, chị quyết định bỏ vì hai vợ chồng đang ở trọ, kinh tế bấp bênh, không đủ điều kiện nuôi con.

Ba năm sau, chị tiếp tục nạo hút, bỏ thai ba lần. Năm 22 tuổi, chị mang thai, quyết định giữ lại và sinh thường bé trai 3,1 kg. Từ năm 2015 đến năm 2021, chị mang thai thêm 9 lần, đều bỏ bằng nhiều biện pháp như dùng thuốc, hút thai, trong đó có một lần mang thai ngoài tử cung được chỉ định bỏ thai.

Chị cho biết gia đình sống trong khu trọ nghèo, gần khu công nghiệp và tăng ca cả ngày. Dù biết biện pháp đặt vòng tránh thai, chị chủ quan không áp dụng. Vợ chồng tránh thai bằng bao cao su, nhưng không thường xuyên.

Hai năm trước, nhận thấy con trai đã lớn và kinh tế khấm khá hơn, vợ chồng chị định sinh thêm con nhưng không thể mang thai.

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Bác sĩ Lê Xuân Nguyên khám và tư vấn phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản cho bệnh nhân - Ảnh: Zing News

Năm 2022, vợ chồng chị làm IVF nhưng thất bại sau hai lần chuyển phôi. Đầu năm nay, chị tìm đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, và được bác sĩ Lê Xuân Nguyên khám, đánh giá toàn diện tử cung, chất lượng buồng trứng.     

 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bác sĩ Lê Xuân Nguyên, người trực tiếp khám cho chị Hương chia sẻ, bệnh nhân nhiều lần bỏ thai bằng phương pháp nạo hút. Quá trình thăm khám, bệnh nhân cũng được phát hiện từng bị viêm phần phụ và có hình ảnh ứ dịch tai vòi, nên không thể có thai tự nhiên.  

Vì có tiền căn phôi kém dẫn đến thất bại khi làm IVF lần đầu, bệnh nhân được xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng, thu được 10 noãn trưởng thành. Từ đó, bệnh nhân tạo được 3 phôi chất lượng tốt.

Đầu tháng 3, chị Hương đã được chuyển phôi sau khi chuẩn bị niêm mạc tử cung đầy đủ điều kiện để thai làm tổ. Đến nay, người phụ nữ đã mang thai. 

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Chuẩn bị niêm mạc tử cung hiệu quả sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công khi thực hiện IVF - Ảnh: Báo Dân Trí

Bác sĩ Nguyên cho biết, vô sinh thứ phát thường xảy ra ở các cặp vợ chồng đã từng sinh con. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nạo phá thai, lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp làm thay đổi cấu trúc của tử cung và ống dẫn trứng.

Phụ nữ nạo phá thai ở độ tuổi càng sớm, số lần nạo thai nhiều và tuổi thai càng cao thì các biến chứng ở tử cung gây vô sinh (gồm cả nguyên phát và thứ phát) càng tăng.

Theo thống kê của Quỹ Dân số Liên hợp quốc 2022 (UNFPA), công bố đầu năm 2023, Việt Nam thuộc nhóm 20 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai vị thành niên cao nhất thế giới. Cũng theo tổ chức này, chỉ 20% phụ nữ chưa kết hôn sử dụng biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục, ở phụ nữ 15-19 tuổi là 4%.

Còn báo cáo của Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, giai đoạn 2019-2021, Việt Nam có khoảng 200.000 ca phá thai/năm. Trong đó, 30% là phụ nữ 15-19 tuổi với 70% là học sinh, sinh viên.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, nạo phá thai có thể gây tổn thương buồng tử cung, tắc vòi trứng, ứ dịch vòi trứng dẫn đến không thể mang thai tự nhiên. Tỷ lệ vô sinh ở nhóm nữ giới nạo phá thai cao gấp 3-4 lần so với những nữ giới khác.

 

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