Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sỏi thận, trong đó cách ăn uống và việc sinh hoạt được nhấn mạnh. Việc tiêu thụ thức ăn sai cách có thể dẫn đến các biến chứng khó lường trước, nguy cơ khiến bệnh trở nặng hơn và bạn cần tìm đến các bác sĩ cứu nguy.

Bệnh sỏi thận từng được biết đến là nguyên nhân hàng đầu của việc suy giảm sức khỏe , các biến chứng của suy thận dễ dẫn đến nguy cơ tử vong cũng như khiến bệnh nhân tốn kém thời gian và chi phí khám chữa bệnh.

Theo đó, một số món rau ăn chứa nhiều axit oxalic chính thành phần được các chuyên gia mách bảo bạn nên cẩn thận, phòng tránh việc sỏi thận phát sinh nặng hơn.

Hầu hết chúng ta yêu thích cải bó xôi bởi thực phẩm này cung cấp rất nhiều vitamin, được xem là một trong những thực phẩm hàng đầu của bệnh tim mạch và tiểu đường.

Thành phần dinh dưỡng của rau cải bó xôi chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như: Vitamin A, vitamin B2-B6, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K (hàm lượng nhiều hơn trứng vịt đến 60 lần); sắt, mangan, magie. Carotenoid và lutein trong loại rau này cũng giúp ngăn ngừa và cải thiện những vấn đề bệnh lý về mắt: Khô mắt, loét giác mạc, hỗ trợ tăng cường thị lực, chống lại các gốc tự do gây ung thư.

Tuy nhiên, trong loại rau này lại chứa rất nhiều canxi axit folic (gấp 3 lần hàm lượng có trong bông cải xanh) được xem là món ăn kỵ với người mắc bệnh thận. Do vậy, bạn không nên ăn nhiều cải bó xôi khi mắc bệnh thận, nên chần sơ qua trước khi ăn.

Người bệnh thận cần hạn chế sử dụng rau cải bó xôi, nên chần qua trước khi ăn. Ảnh: Internet

Mướp đắng

Mướp đắng là thực phẩm thường thấy trên mâm cơm của nhiều gia đình, loại quả này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, được nhiều người rất ưa chuộng.

Tuy nhiên, 100g mướp đắng có chứa 459mg axit oxalic, đây là loại rau có hàm lượng axit oxalic tương đối cao. Những người đang bị bệnh sỏi thận nên ăn ít hơn.

Rau muống

Được xem là món rau chứa nhiều vitamin, các dưỡng chất cần thiết như: sắt, kali, clo. Tuy nhiên, axit oxalic trong rau muống lại cực kì nhiều, người mắc bệnh thận nên giảm bớt, tránh nạp món ăn này thường xuyên. Một cách để giảm bớt lượng axit oxalic được nhắc tới cũng là bạn nên chần qua nước trước khi xào .

Rau dền

Ngoài rau muống, cải bó xôi, mướp đắng, rau dền cũng là một loại rau chứa nhiều axit oxalic. Mặc dù loại rau này rất thích hợp cho việc tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ xương, thị giác, bổ sung sắt cho người thiếu máu hay tăng cường hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận sử dụng loại rau này khi bị bệnh thận. Một số người bị bệnh gút hay dư sắt cũng không nên sử dụng quá nhiều.

Ngoài ra, bạn nên tránh các thực phẩm chứa gopurin như thịt đỏ, nội tạng, bia và đồ uống có cồn khác.

Các món ăn có lợi cho người bệnh thận

Ớt chuông đỏ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ớt chuông ít calo nhưng lại rất nhiều dinh dưỡng. Lượng vitamin dồi dào trong ớt chuông được kể đến như: vitamin C, photpho, vitamin A, vitamin B6 và chất xơ. Những loại vitamin này không chỉ chống oxy hóa mạnh mẽ, tăng cường miễn dịch mà còn có khả năng giảm bớt loại bệnh như suy thận. Ớt chuông cũng chứa các chất chống oxy hóa như lycopene, giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư. Có thể trộn ớt chuông làm salad hoặc để ăn sống giữ lại nguồn vitamin tốt nhất.

Bắp cải

Bắp cải là thực phẩm rẻ tiền và là một món ăn tuyệt vời. Bắp cải giàu vitamin K và C, chất xơ, vitamin B6 và acid folic, nhưng lại có lượng kali thấp. Không chỉ tốt cho tiêu hóa, tim mạch mà những người bệnh sỏi thận còn rất thích hợp để sử dụng. Nếu đang theo chế độ ăn uống lọc máu, có thể cho thêm bắp cải vào bữa ăn hàng ngày.

Rau bắp cải tốt cho người bệnh thận. Ảnh: Internet

Tỏi

Một loại gia vị thích hợp cho người mắc bệnh sỏi thận. Tỏi giúp giảm viêm và giảm cholesterol máu. Trong tỏi cũng chứa chất chống oxy hóa và chống đông máu.

Có thể dùng tỏi với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt, rau quả hoặc nước sốt cà chua để thêm hương vị cho các món ăn.

Hành tây

Hành tây có đầy đủ các chất flavonoid, đặc biệt là quercetin. Flavonoid là các chất tự nhiên ngăn ngừa sự lắng đọng của chất béo trong mạch máu. Quercetin là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm nguy cơ bệnh sỏi thận cũng như bệnh tim, các dạng bệnh ung thư và cũng có đặc tính chống viêm. Có thể ăn sống hoặc nấu chín hành tây khi chế biến thành các món ăn khác nhau.

Táo

Táo chứa các chất xơ và là nguồn năng lượng rất ít calo, có tác dụng chống viêm, giảm cholesterol, ngăn ngừa táo bón, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh thận, bệnh tim và giảm nguy cơ ung thư. Táo cũng giàu quercetin là hoạt chất giúp bảo vệ tế bào não trước các tổn thương bắt nguồn từ hệ lụy suy thận.

Bạn có thể dùng táo tráng miệng hoặc sử dụng các sản phẩm thiên nhiên, hạn chế chất bảo quản từ táo.